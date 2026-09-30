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పశ్చిమాసియా వార్‌లో కీలక పరిణామం- యుద్ధాన్ని ముగించాలన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనకు అమెరికా రిప్లై

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతున్న నేపథ్యంలో కీలక ప్రకటన- యుద్ధాన్ని ముగించాలన్న తమ ప్రతిపాదనకు అమెరికా నుంచి స్పందన వచ్చిందని ఇరాన్ వెల్లడి

US Response on Iran War
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 5:23 PM IST

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US Response on Iran War : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంపై ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. యుద్ధాన్ని ముగించాలన్న తమ ప్రతిపాదనకు అమెరికా నుంచి అధికారిక స్పందన వచ్చిందని తెలిపింది. బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో అమెరికా పక్షం ప్రతిపాదనను ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్‌కు విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ సమర్పించారని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఫాతిమా మొహజెరానీ పేర్కొన్నారు. కాగా, పశ్చియాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించాలన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవలే తిరస్కరించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే యుద్ధ ముగింపునకు ఇరాన్ చేసిన ప్రతిపాదనకు అగ్రరాజ్యం నుంచి స్పందన రావడం గమనార్హం.

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