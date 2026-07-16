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పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, అమెరికా పరస్పర దాడులు- జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్

పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు- ఇరాన్‌పై అమెరికా వైమానిక దాడులు తీవ్రతరం- ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు

Trump Warns Iran
Representative Image (X@CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 7:29 AM IST

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Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఇరాన్‌పై అమెరికా మరోసారి వైమానిక దాడులు నిర్వహించగా, ప్రతిగా ఇరాన్ బహ్రెయిన్‌, కువైట్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులకు దిగింది. ఇదిలా ఉండగా దిగ్బంధనంలో భాగంగా ఇరాన్ వైపు ప్రయాణిస్తున్న ఓ ఖాళీ చమురు ట్యాంకర్‌ను అమెరికా బలగాలు నిర్వీర్యం చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఇరాన్​పై అమెరికా ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతూ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్​కు ఎలాంటి గడువు విధించలేదని స్పష్టం చేస్తూ, వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదని హెచ్చరించారు.

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TRUMP WARNS IRAN
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