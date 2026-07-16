పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, అమెరికా పరస్పర దాడులు- జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్
పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు- ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులు తీవ్రతరం- ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు
Representative Image (X@CENTCOM)
Published : July 16, 2026 at 7:29 AM IST
Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి వైమానిక దాడులు నిర్వహించగా, ప్రతిగా ఇరాన్ బహ్రెయిన్, కువైట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులకు దిగింది. ఇదిలా ఉండగా దిగ్బంధనంలో భాగంగా ఇరాన్ వైపు ప్రయాణిస్తున్న ఓ ఖాళీ చమురు ట్యాంకర్ను అమెరికా బలగాలు నిర్వీర్యం చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఇరాన్పై అమెరికా ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతూ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్కు ఎలాంటి గడువు విధించలేదని స్పష్టం చేస్తూ, వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదని హెచ్చరించారు.