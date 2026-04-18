శత్రువులకు మరో చేదు ఓటమి రుచిని చూపించడానికి ఇరాన్ నౌకాదళం సిద్ధం : ముజ్తబా ఖమేనీ

ఇరాన్ సైన్యం వ్యవస్థాపక వార్షికోత్సవం- సైనికులకు ముజ్తబా ఖమేనీ లిఖితపూర్వక సందేశం- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​పై చేసిన దాడులపై ప్రశంసలు

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei (Source : ANI (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 6:54 PM IST

Mojtaba Khamenei Warns America : తన శత్రువులకు మరో చేదు ఓటమి రుచిని చూపించడానికి ఇరాన్ శౌర్యవంతమైన నౌకాదళం సిద్ధంగా ఉందని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ముజ్తబా ఖమేనీ ప్రకటించారు. ఇటీవల యుద్ధ సమయంలో యావత్ పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా‌లతో ముడిపడిన ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇరాన్ సైన్యం చేసిన డ్రోన్, మిస్సైల్ దాడులను ఆయన కొనియాడారు. ఇరాన్ సైన్యం వ్యవస్థాపక వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విడుదల చేసిన లిఖితపూర్వక సందేశంలో ముజ్తబా ఖమేనీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. శనివారం ఉదయం నుంచి హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో ఇరాన్ మళ్లీ ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చిన వేళ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ విడుదల చేసిన ఈసందేశం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.

