ఇరాన్ పునర్నిర్మాణానికి 10 ఏళ్లు పడుతుంది: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్- అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ సైనిక శక్తి తీవ్రంగా దెబ్బతిందని వెల్లడి
Published : March 16, 2026 at 11:31 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్పై అమెరికా చేసిన దాడుల ప్రభావం గురించి అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా దాడుల వల్ల ఇరాన్ సైన్యం తీవ్రంగా దెబ్బతిందని, ఆ దేశాన్ని పునర్నిర్మించడానికి కనీసం 10 సంవత్సరాలు పడుతుందని అన్నారు. యుద్ధం ముగిసిందని అధికారికంగా ప్రకటించే అవసరం లేదని చెప్పారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇరాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఇప్పుడు మేం వెనక్కి వెళ్లినా, మళ్లీ వాటిని పునర్నిర్మించడానికి 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడే యుద్ధం ముగిసిందని ప్రకటించడం లేదు. అమెరికా సైనిక చర్యలు ముఖ్యంగా నా వరకు అయితే ఇరాన్ను ఓడించాయి. అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ వైమానిక దళాలు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు దాదాపు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఇరాన్ సైన్యానికి ప్రస్తుతం పెద్దగా ప్రతిఘటన చేసే సామర్థ్యం లేదు. వారికి ఎటువంటి వైమానిక రక్షణ లేదు. యుద్ధ సమయంలో ఇరాన్కు చెందిన పలువురు కీలక నాయకులను కూడా అమెరికా దాడుల్లో హతమార్చాం. మేము వారి నాయకత్వాన్ని పలుమార్లు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాం' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యనించారు.
ఖర్గ్పై దాడుల హెచ్చరిక
ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులకు కీలకమైన ఖర్గ్ ద్వీపంపై అమెరికా చేసిన దాడులను డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. 'మేం ఖర్గ్ ద్వీపంపై దాడి చేశాం. అక్కడ ఒక చిన్న ప్రాంతం మాత్రమే మిగిలిపోయింది. అదే చమురు సదుపాయాలు ఉన్న చోట. అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేసే సామర్థ్యం మాకు ఉంది. అవసరమైతే ఐదు నిమిషాల్లోనే మరిన్ని దాడులు చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం. కానీ మేం అలా చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాం. కానీ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ చర్చలకు వస్తుందన్న ట్రంప్
ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ చర్చలపై ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో ఇరాన్ చర్చలు జరపాలని తీవ్రంగా కోరుతోందని అన్నారు. కానీ, అమెరికా షరతులను అంగీకరించేందుకు ఇంకా సిద్ధంగా లేదని ఆయన అన్నారు. అయితే భవిష్యత్తులో దౌత్య చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. వారు ఏదొక సమయంలో చర్చలు జరపుతారని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
హర్మూజ్ జలసంధి భద్రతపై చర్చలు
ప్రస్తుతం సముద్ర భద్రత సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో నౌకాయానాన్ని రక్షించేందుకు ఇతర దేశాలతో చర్చలు జపుతున్నట్లు చెప్పారు. ఇరాన్ నుంచి అంతర్జాతీయ నౌకాయానంపై ప్రతీకార దాడుల హెచ్చరికలు రావడంతో ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అయితే తమ వద్ద చమురు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తమకు లేదని అన్నారు. దాదాపు 90 శాతం చమురును చైనా, హర్మూజ్ జలసంధి నుంచే పొందుతోందని చెప్పారు. ఇరాన్ నేవీని పూర్తిగా నాశనం చేశామని చెప్పారు.
నాటో మిత్ర దేశాలకు హెచ్చరికలు
హర్మూజ్ భద్రత కోసం మిత్రదేశాలు సహకరించకపోతే నాటో భవిష్యత్తు చాలా చెడ్డదిగా మారవచ్చని అన్నారు. ఈ జలసంధి ద్వార లాభపడే దేశాలు దాని భద్రతకు కూడా బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. ఇప్పటివరకు అమెరికా మిత్రదేశాలకు మద్దతుగా నిలిచిందని ట్రంప్ గుర్తు చేశారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అమెరికా మద్దతు అందించిందని, ఇప్పుడు మిత్రదేశాలు కూడా అమెరికాకు సహాయం చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని అన్నారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...we are talking to other countries about working with us on the policing of the strait. and i think we're getting a good response... we're always there for nato. we're helping them with ukraine... it doesn't affect us, but we've helped… pic.twitter.com/Clxf1EQhjS— ANI (@ANI) March 16, 2026
బ్రిటన్పై ట్రంప్ అసంతృప్తి
బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్మార్టర్పై కూడాట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల సమయంలో బ్రిటన్ తక్షణ మద్దతు ఇవ్వలేదని ఆయన విమర్శించారు. ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొనే సమయంలోనే మద్దతు కావాలి, తర్వాత కాదని వ్యాఖ్యానించారు.