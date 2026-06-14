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ఇరాన్​తో ట్రంప్ గొప్ప ఒప్పందం- టోల్ ఫీజు​ లేకుండానే హర్మూజ్​ ఓపెన్​: అమెరికా

ఇరాన్‌తో కీలక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందన్న అమెరికా అధికారులు- టోల్‌ రుసుములు లేకుండా తెరవాలని అమెరికా షరతు

US On Iran Deal
US President Donlad Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 7:08 AM IST

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US On Iran Deal : ఇరాన్‌తో కీలక ఒప్పందం కుదిరే దిశగా చర్చలు సాగుతున్నాయని అమెరికా సీనియర్ అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలో ఇరాన్‌తో కుదిరే ఒప్పందం గొప్పది, బలమైనది, ప్రయోజనకరమైనది అవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఇరాన్ కీలక సముద్ర మార్గమైన హర్మూజ్​ను ఎలాంటి టోల్‌ రుసుములు లేకుండా తెరవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ఇటీవల పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ప్రస్తావిస్తూ, ఇరాన్‌తో ఒప్పందం సాధ్యమనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు. అలాగే ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జీ7 దేశాలు కూడా అనేక రంగాల్లో సహకారం అందించగలవని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

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US ON IRAN DEAL
US IRAN DEAL
US ON IRAN DEAL

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