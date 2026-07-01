'మీ పెంపుడు శక్తుల్ని అదుపులో పెట్టుకోండి- లేదంటే తగిన బుద్ధి చెబుతాం'- అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అమెరికాకు ఇరాన్ గట్టి వార్నింగ్- ఇజ్రాయెల్ను అదుపులో పెట్టుకోవాలని అరాఘ్చీ డిమాండ్- లేదంటే తామే గట్టి గుణపాఠం చెబుతామని వ్యాఖ్యలు
Published : July 1, 2026 at 8:11 PM IST
Iran Warns US : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే ఇరాన్ మరోసారి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ మరింత ఘాటుగా స్పందించారు. అమెరికా తాను పెంచి పోషిస్తున్న, తన పెంపుడు శక్తి అయిన ఇజ్రాయెల్ను అదుపులో పెట్టుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే ఇరాన్ నుంచి గట్టిగా ప్రతిస్పందన ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఎక్స్ వేదికగా దీనిపై స్పందించిన అరాగ్చీ- పశ్చిమాసియాలో ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణలకు ముగింపు పలికేందుకు కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహనా ఒప్పందం (MoU) ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అమెరికాపైనే ఉందన్నారు. ఇజ్రాయెల్ చర్యల్ని నియంత్రించడం కూడా ఇందులో భాగమేనని పేర్కొన్నారు.
'ఇస్లామాబాద్ అవగాహనా ఒప్పందంలోని నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, టెల్ అవీవ్లోని తమ మిత్రదేశాన్ని అదుపులో ఉంచేందుకు (పెంపుడు జంతువుకు గొలుసు వేసి నోరు నొక్కేయాలి) అంగీకరించారు. ఒకవేళ వారు అమెరికా మాట వినకపోతే ఇరానే వారికి తగిన బుద్ధి చెబుతుంది. మా ప్రజలు లేదా నాయకత్వంపై ఎలాంటి బెదిరింపులు వచ్చినా వెంటనే అత్యంత శక్తిమంతమైన ప్రతిస్పందన ఇస్తాం' అని అరాగ్చీ తన పోస్టులో వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
కాట్జ్ వ్యాఖ్యలతో వివాదం
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇలా తీవ్రంగా స్పందించేందుకు కారణం ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ చేసిన వ్యాఖ్యలే. ఆయన ఇటీవల ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీపై మాట్లాడుతూ- 'ఖమేనీ మరణ శిక్షకు అర్హుడు (Marked for Death)' అని వ్యాఖ్యానించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదించింది. ఇంకా ఇరాన్ అణ్వాయుధాల్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని కాట్జ్ పునరుద్ఘాటించారు. చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కారమైతే మంచిదేనని, లేకపోతే అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనుకాడబోమని వ్యాఖ్యానించినట్లు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి.
దోహాలో అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు
మరోవైపు అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరోక్ష దౌత్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఇరు దేశాల అధికారులు చర్చలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఖతార్, పాకిస్థాన్ ఈ చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాయి. అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్లుడు, సీనియర్ సలహాదారు జారెడ్ కుష్నర్ నేరుగా చర్చల్లో పాల్గొనడం లేదు. అయితే చర్చలకు ముందు ఖతార్ ప్రధానితో సమావేశమై, తదుపరి సమావేశాలకు అవసరమైన ప్రాథమిక ఏర్పాట్లపై చర్చించినట్లు సమాచారం. అయితే ఇక్కడ ఒకవైపు ఇరాన్- అమెరికా మధ్య పరోక్షంగా చర్చలు సాగుతుండగా, ఇటు ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల్ని మళ్లీ పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
'లెబనాన్ నుంచి ఇరాన్ను తరిమికొట్టండి'
ఇక లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ హెజ్బొల్లాపై తమ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతాయని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది. హెజ్బొల్లా ఇప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ భద్రతకు ముప్పుగానే ఉందని, ఆ సంస్థ పూర్తిగా ఆయుధాలు వదిలేసేవరకు తమ చర్యలు ఆగవని ఇజ్రాయెల్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి షారెన్ హాస్కెల్ వెల్లడించారు. ఒక వర్చువల్ ఇంటర్య్వూలో మాట్లాడిన ఆమె హెజ్బొల్లాను ఇరాన్ మద్దతుతో పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థ అని ఆరోపించారు.
లెబనాన్లో శాశ్వత శాంతి నెలకొనాలంటే ముందుగా ఆ సంస్థ ఆయుధాల్ని వదిలేయాలని, ఇరాన్ను లెబనాన్ నుంచి తరిమికొట్టడమే అసలు పరిష్కారం అని పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉన్నప్పుడు కూడా దాడులు చేస్తారా అని అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిచ్చిన హాస్కెల్- 'లెబనాన్ సైన్యం హెజ్బొల్లాను అడ్డుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్ తన భద్రత కోసం స్వయంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని' స్పష్టం చేశారు.
ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ మధ్య సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడంలో భాగంగా కొద్ది రోజుల కిందట కొత్త భద్రతా వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ ఒప్పందంలో హెజ్బొల్లా నిరాయుధీకరణ కూడా కీలక అంశంగా ఉంది. 2006లో జరిగిన ఇజ్రాయెల్- హెజ్బొల్లా యుద్ధం తర్వాత కూడా ఇలాంటి హామీలు వచ్చినప్పటికీ అవి పూర్తిగా అమలు కాలేదని విశ్లేషకులు గుర్తుచేస్తున్నారు.
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