మాపై సైనిక చర్యలు వద్దు- కొత్త సాధనాలు, పద్ధతులతో యుద్ధరంగంలోకి దిగుతాం : ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు ఇరాన్ హెచ్చరిక- తమపై ఎలాంటి తదుపరి సైనిక చర్యలకు పాల్పడవద్దని వార్నింగ్- అలా చేస్తే ఊరుకోబోమని వెల్లడి- ఈ మేరకు ఇరాన్ సైన్యాధికారి బ్రిగేడియర్ జనరల్ మొహమ్మద్ అక్రమీనియా కీలక వ్యాఖ్యలు

Published : May 19, 2026 at 8:13 PM IST

Iran Warns US Israel : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలు తమపై ఎలాంటి తదుపరి సైనిక చర్యలకు పాల్పడవద్దని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. అలా చేస్తే ఇరాన్ సాయుధ దళాలు కొత్త సాధనాలు, పద్ధతులను ఉపయోగించి యుద్ధ రంగంలోకి దిగి, శత్రుదేశాలపై తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తాయని పేర్కొంది. టెహ్రాన్‌లోని వాలియాస్ర్ స్క్వేర్‌లో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ఇరాన్ సైన్యాధికారి బ్రిగేడియర్ జనరల్ మొహమ్మద్ అక్రమీనియా పాల్గొని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే పర్షియన్ గల్ఫ్‌లోని తమ ఓడరేవులపై అమెరికా విధించిన దిగ్బంధనాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇరాన్‌ను దిగ్బంధించలేరని, ఓడించలేరని పేర్కొన్నారు.

"శత్రు దేశాలు మూర్ఖత్వంతో ఇరాన్‌పై మరోసారి దురాక్రమణకు పాల్పడితే మేము కొత్త సాధనాలు, పద్ధతులతో వారికి వ్యతిరేకంగా నూతన యుద్ధరంగాలను తెరుస్తాం. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్‌ను దిగ్బంధించడం గానీ, ఓడించడం గానీ సాధ్యం కాదు. ఇరాన్ సాయుధ దళాలు కాల్పుల విరమణ కాలాన్ని సైనిక సన్నద్ధత దశగా పరిగణిస్తున్నాయి. యుద్ధ కార్యాచరణ సంసిద్ధతను పెంచుకోవడానికి, పోరాట సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. కాల్పుల విరమణ కాలాన్ని యుద్ధ విరామంగా పరిగణించాం. ఈ సమయంలో మేము మా సైనిక పోరాట శక్తిని పెంచుకున్నాం. హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ సాయుధ దళాలు పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గం దాని మునుపటి కార్యాచరణ స్థితికి తిరిగి రాదు. శత్రు దేశాల నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ముందుకు వెళ్లడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం ఇరాన్‌ను గౌరవించడం, అలాగే మా దేశ చట్టబద్ధమైన హక్కులను గుర్తించడమే." అని ఇరాన్ సైన్యాధికారి బ్రిగేడియర్ జనరల్ మొహమ్మద్ అక్రమీనియా తెలిపారు.

ఇరాన్‌పై దాడిని కొంతకాలం పాటు వాయిదా వేస్తున్నాం : ట్రంప్
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ పాలకుల అభ్యర్థన మేరకు మంగళవారం ఇరాన్‌పై ప్రణాళికాబద్ధంగా చేపట్టాల్సిన దాడిని కొంతకాలం పాటు వాయిదా వేసినట్లు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌తో సీరియస్‌గా చర్చలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. అవి ఒప్పందంగా మారే అవకాశం ఉందని అరబ్ దేశాల పాలకులు భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​‌లో పోస్ట్ చేశారు.

"ఇరాన్‌పై మంగళవారం సైనిక దాడికి ప్లాన్ చేశాం. అయితే టెహ్రాన్‌తో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే ఈ దాడిని కొంత కాలం పాటు వాయిదా వేయాలని ఖతార్‌, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ నాయకుల నుంచి నాకు విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. వారి అభ్యర్థన మేరకు ఇరాన్‌పై చేపట్టాలనుకున్న సైనిక దాడిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశాం. గల్ఫ్‌ మిత్రులపై ఉన్న గౌరవంతో ఇరాన్‌పై జరగాల్సిన దాడిని నిలిపివేయాలని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌, యూఎస్‌ సైన్యానికి ఆదేశాలు జారీ చేశాం. ఒకవేళ ఇరాన్‌తో చర్చలు విఫలమై ఒప్పందం కుదరకపోతే ఆ దేశంపై విధ్వంసకర రీతిలో దాడి చేస్తాం. అందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని అమెరికా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించాను." అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ రిప్లై
అయితే. డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాడుల వాయిదా ప్రకటనపై ఇరాన్ తీవ్రంగా మండిపడింది. ఒకవేళ అమెరికా మళ్లీ దూకుడు ప్రదర్శిస్తే తాము అత్యంత వేగంగా, శక్తివంతంగా సమాధానం ఇస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ సాయుధ దళాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా, సన్నద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. తమ సైన్యం ట్రిగ్గర్‌పై వేలు పెట్టి సిద్ధంగా ఉందని తెలిపింది.

'చర్చల్లో పాల్గొంటే లొంగిపోయినట్లు కాదు'
మరోవైపు, అమెరికాతో జరుగుతున్న చర్చలపై ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ స్పందించారు. చర్చల్లో పాల్గొనడం అంటే లొంగిపోయినట్లు కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ హక్కులను పరిరక్షిస్తూనే తాము అమెరికాతో చర్చల్లో పాల్గొంటున్నామని వెల్లడించారు. దేశం, ఇరాన్ ప్రజల చట్టపరమైన హక్కుల విషయంలో వెనకడుగు వేసేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

