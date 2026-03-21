'రెడ్ లైన్ దాడితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవ్'- ట్రంప్నకు ఇరాన్ హెచ్చరిక
అమెరికా కనుక దుస్సాహసాలకు పూనుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవ్- ట్రంప్నకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ తప్పదు- ఇరాన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు
Published : March 21, 2026 at 3:25 PM IST
Iran Warn Trump : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న వేళ ఇరాన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తమ భూభాగంపై ఎలాంటి భూతల దాడులకు పాల్పడవద్దని హెచ్చరించింది. భూతల దాడి అనేది తమ 'రెడ్ లైన్' అని, ఒకవేళ ట్రంప్ దానిని దాటే ప్రయత్నం చేస్తే, ఆయనకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఎదురవుతుందని స్పష్టం చేసింది.
ఇరాన్పై భూతల దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని అమెరికా సంకేతాలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో, ఇరాన్ మిలిటరీకి చెందిన ఓ అధికారి ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు శనివారం తస్నిమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది. "ఇరాన్పై భూతల దాడి చేయడాన్ని మేము రెడ్ లైన్ను క్రాస్ చేసినట్లు భావిస్తాం. గతంలో మా శత్రువుల ప్రతి చర్యకు మేము ఎలా అయితే షాక్ ఇచ్చామో, ఈ విషయంలోనూ అదే పునరావృతమవుతుంది" అని సదరు మిలటరీ అధికారి పేర్కొన్నారు.
తస్నిమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ప్రకారం, గతంలో ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు దాడి చేసినప్పుడు, మొత్తం ఈ ప్రాంతంలోని ఇంధన కేంద్రాలు ఎలా నిలిచిపోయాయో ఆయన గుర్తు చేశారు. "మా ఇంధన వ్యవస్థపై దాడి జరిగినప్పుడు, ఈ ప్రాంతంలోని అన్ని ఇంధన వ్యవస్థలు స్తంభించిపోయాయి. ఈసారి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఒకవేళ ఉగ్రవాది ట్రంప్ ఈ విషయంలో ఏదైనా తప్పు చేస్తే, తన సైనికుల శవపేటికలను కూడా మా గడ్డ నుంచి తీసుకెళ్లలేనంతగా ఆయనకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఇస్తాము" అని తస్నిమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీతో సదరు అధికారి చెప్పారు.
విధ్వంసం సృష్టిస్తాం!
'ఒకవేళ అమెరికా బరితెగించి, ఇరాన్ దీవులను ధ్వంసం చేయాలని చూస్తే, అది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) తీర ప్రాంతాల విధ్వంసానికి దారితీస్తుంది. అంతేకాదు దుబాయ్, అబుదాబిలు మాత్రమే కాదు, అమెరికాకు ఆశ్రయమిచ్చే దేశాలన్నింటినీ లక్ష్యం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది' అని సదరు సైనికాధికారి పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ లక్ష్యం అదే!
మరోవైపు, ఇరాన్ అణ్వాయుధ సామగ్రిని (న్యూక్లియర్ మెటీరియల్) స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఉన్న అన్ని మార్గాలపై ట్రంప్ యంత్రాంగ్ వ్యూహరచన చేస్తోందని సీబీఎస్ న్యూస్ శుక్రవారం పేర్కొంది. అయితే ఆ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందనే దానిపై ట్రంప్ ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని సమాచారం. అయితే ఈ ఆపరేషన్ కోసం అమెరికాలోని అత్యంత రహస్యమైన, తెలివైన, సమర్థవంతమైన 'జాయింట్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ కమాండ్' (జేఎస్ఓసీ) దళాలను మోహరించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీజ్ఫైర్ కోరుకోవడం లేదు!
ఇరాన్తో యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతున్న వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "యూఎస్ కాల్పుల విరమణ (సీజ్ఫైర్) కోరుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. మనం చర్చలు జరపవచ్చు. కానీ నాకు కాల్పుల విరమణ ఇష్టం లేదు. అవతలి పక్షం పూర్తిగా నాశమవుతున్న తరుణంలో, మేము కాల్పుల విరమణ కోసం చూడడం లేదు" అని పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలు ఎత్తివేత
మరోవైపు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలను నియంత్రించేందుకు అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురుపై ఉన్న ఆంక్షలను ఒక నెలపాటు తాత్కాలికంగా ఎత్తివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ తాత్కాలిక సడలింపు శుక్రవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చి ఏప్రిల్ 19 వరకు ఉంటుంది. హర్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతల కారణంగా గ్లోబల్ ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. దీనితో ప్రస్తుతం తన వద్ద నిల్వ ఉన్న చమురును ఇరాన్ విడుదల చేయడం ద్వారా సుమారు 140 మిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశముంది. దీంతో సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గి ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉంది.