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ముస్లిం దేశాలను విడదీసేందుకు కుట్ర- మక్కాపై డ్రోన్ దాడి ఆరోపణలను రాజకీయం చేయొద్దు: ఇరాన్

మక్కా సమీపంలో హౌతీల డ్రోన్‌ దాడి నేపథ్యంలో కీలక పరిణామాలు- ముస్లిం దేశాల మధ్య చిచ్చుపెడుతున్నారని ఇరాన్ ఆరోపణ- 'మక్కా ఒప్పందం' అమలు విషయంలో సందిగ్ధత లేదని పాక్ వెల్లడి

Iran's Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 7:10 AM IST

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Iran On Mecca Drone Claims : ఇస్లామిక్ పవిత్ర నగరం మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీలు డ్రోన్ దాడికి యత్నించారన్న ప్రచారంపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. పవిత్ర స్థలాల భద్రతను అడ్డం పెట్టుకుని ముస్లిం దేశాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, మక్కా పేరుతో జరుగుతున్న ఈ ఆరోపణలను రాజకీయం చేయడం మానుకోవాలని ఇరాన్ హితవు పలికింది. నిరాధార ఆరోపణలతో ముస్లిం దేశాల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తే సహించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. యెమెన్‌లోని హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు పవిత్ర నగరమైన మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ దాడికి యత్నించారన్న సౌదీ అరేబియా ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

మక్కా అల్-ముకరామా, మదీనా అల్-మునవ్వరా, అల్-అక్సా మసీదులతో పాటు వాటి పరిసర ప్రాంతాలు, యాత్రికుల రక్షణ అందరి బాధ్యత అని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయెల్ బఘాయీ తెలిపారు. ఈమేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు పెట్టారు. కేవలం ఒక డ్రోన్‌ను అడ్డగించామన్న ప్రకటన ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట వర్గాన్ని నేరుగా నిందించలేమని ఆయన పేర్కొన్నారు. యెమెన్‌ ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలను ఇప్పటికే స్పష్టంగా ఖండించిందని గుర్తుచేశారు. మతపరమైన పవిత్రతను, భద్రతను రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకోవడం, ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచడానికి ఇదొక సాధనంగా మలచడం మానుకోవాలని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పాల్పడుతున్న నేరాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి, ఇస్లామిక్ దేశాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించడానికే ఇలాంటి అబద్ధపు ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయని, దీనిపట్ల ఈ ప్రాంత దేశాలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని బఘాయీ సూచించారు.

మక్కా గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే మంగళవారం సాయంత్రం ఒక డ్రోన్‌ను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ కూల్చివేసిందని సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు వెల్లడించాయి. ఈ ఘటనను మేజర్ జనరల్ తుర్కీ అల్-మల్కీ తీవ్రమైన 'ఉగ్రవాద చర్య'గా అభివర్ణించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను హౌతీ సైనిక ప్రతినిధి బ్రిగేడియర్ జనరల్ యహ్యా సారీ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇవన్నీ సౌదీ అరేబియా అల్లిన కట్టుకథలని, పచ్చి బూటకాలని కొట్టిపారేశారు. తమ దాడులు కేవలం సౌదీ సైనిక స్థావరాలు, చమురు కేంద్రాలపై మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పారు.

మరోవైపు, యెమెన్‌లోని తైజ్, మారిబ్, లాజ్, అల్-జౌఫ్, హజ్జా తదితర ప్రాంతాలలో హౌతీల స్థావరాలపై సైనిక దాడులు తీవ్రతరమైనట్లు యెమెన్ ప్రెసిడెన్షియల్ లీడర్‌షిప్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ రషాద్ అల్-అలిమి తెలిపారు. ఫ్రాన్స్ రాయబారితో ఆయన ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, హుతీ బలగాలు భారీగా దెబ్బదితింటున్నాయని పేర్కొన్నారు.

మక్కా రక్షణలో ఎలాంటి సందిగ్ధత లేదు: పాకిస్థాన్
డ్రోన్ ఘటనపై పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ స్పందించారు. పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే దేశాల మధ్య కుదిరిన 'మక్కా ఒప్పందం' అమలు విషయంలో ఎలాంటి సందిగ్ధత లేదని స్పష్టం చేశారు. ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఒప్పందానికి పాకిస్థాన్ పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని, తమ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తుందన్నారు. రక్షణ వ్యూహాలకు సంబంధించిన వివరాలను మాత్రం గోప్యంగా ఉంచుతామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇస్లామిక్ పవిత్ర స్థలాల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒప్పందం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని, ఒకవేళ మక్కాపై దాడి జరిగితే దాన్ని రక్షించడం ప్రతి ముస్లిం దేశం మొదటి బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు. మూడు దేశాలు సంతకం చేసిన దేశాల్లో దేని ప్రాదేశిక సమగ్రత లేదా భౌగోళిక సరిహద్దులపై దాడి జరిగినా ఒప్పందం ప్రకారం ముందుకెళ్తామని ఖవాజా ఆసిఫ్ వివరించారు.

సౌదీ అరేబియాపై జరిగిన డ్రోన్ దాడి యత్నాన్ని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. సౌదీ రక్షణ కోసం పాకిస్థాన్ ఎల్లప్పుడూ భుజం భుజం కలిపి నిలబడుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మక్కాపై జరిగిన ఈ దుశ్చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని, ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

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TAGGED:

IRAN ON MECCA DRONE ATTACK
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