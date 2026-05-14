'ఇజ్రాయెల్తో కుమ్మక్కైతే మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే'- నెతన్యాహు UAE రహస్య పర్యటనపై ఇరాన్ వార్నింగ్
ఇరాన్ యుద్ధం మధ్య యూఏఈలో నెతన్యాహు పర్యటన!- ఖండించిన యూఏఈ- ఇజ్రాయెల్ చేతులు కలిపితే క్షమించరాని నేరం అంటూ ఇరాన్ వార్నింగ్
Published : May 14, 2026 at 7:09 AM IST
Iran On Netanyahu UAE Visit : 'ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్' మధ్యలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)ను రహస్యంగా సందర్శించారన్న ప్రకటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని నెతన్యాహు కలిశారని ఇజ్రాయెల్ వెల్లడించగా, యూఏఈ మాత్రం ఖండించింది. మరోవైపు ఈ వార్తలపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇజ్రాయెల్తో చేతుల కలిపితే మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.
నెతన్యాహు యూఏఈ పర్యటనపై ఇజ్రాయెల్ ప్రకటన
బుధవారం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (PMO) కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు రహస్యంగా యూఏఈని సందర్శించి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు షేక్ మహ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ను కలిశారని వెల్లడించింది. ఈ పర్యటన ఇజ్రాయెల్-యూఏఈ సంబంధాల్లో చరిత్రాత్మక పురోగతికి దారితీసిందని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
This visit has led to a historic breakthrough in relations between Israel and the UAE.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 13, 2026
యూఏఈకి ఐరన్ డోమ్ పంపిన ఇజ్రాయెల్?
ఇరాన్తో జరిగిన యుద్ధ సమయంలో యూఏఈకి రక్షణగా ఇజ్రాయెల్ ఒక ఐరన్ డోమ్ బ్యాటరీతో పాటు దాన్ని నిర్వహించే సైనికులను పంపినట్లు అమెరికా సీనియర్ అధికారులు ధృవీకరించినట్టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ నివేదించింది. ఇంకా, ఇరాన్కు చెందిన ఒక ప్రధాన పెట్రోకెమికల్ కేంద్రంపై దాడి విషయంలో కూడా ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ పరస్పరం సమన్వయం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. అదేవిధంగా, ఇరాన్తో జరిగిన ఘర్షణ సమయంలో సమన్వయం కోసం మొస్సాద్ చీఫ్ డేవిడ్ బర్నియా కనీసం రెండు సార్లు యూఏఈని సందర్శించినట్లు అరబ్ అధికారులు, అలాగే ఈ వ్యవహారంపై అవగాహన ఉన్న ఒక వర్గం వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్కు తెలిపినట్టు వార్తలు వెల్లడించాయి.
నివేదికలను ఖండించిన యూఏఈ
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం ప్రకటన వెలువడిన కొద్దిసేపటికే యూఏఈ ఈ వార్తలను ఖండించింది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని పర్యటన గానీ, ఏదైనా ఇజ్రాయెల్ సైనిక ప్రతినిధి బృందాన్ని ఆహ్వానించారనే వార్తలు గానీ పూర్తిగా అసత్యమని యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli Military Delegation pic.twitter.com/TRX9y5ZoVN— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 13, 2026
'ఇజ్రాయెల్తో యూఏఈ సంబంధాలు బహిరంగంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అవి అధికారికంగా ప్రకటించిన అబ్రహాం ఒప్పందాల పరిధిలోనే ఉన్నాయి. గోప్యమైన లేదా అనధికారిక ఒప్పందాలపై ఆధారపడినవి కావు. అందువల్ల ప్రకటించని పర్యటనలు లేదా రహస్య ఏర్పాట్లపై వస్తున్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారం లేదు. యూఏఈ సంబంధిత అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించనంతవరకు అలాంటి వార్తలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవే' అని యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.
ఇజ్రాయెల్తో కుమ్మక్కు క్షమించరాని తప్పు : ఇరాన్
ఈ వార్తల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. నెతన్యాహు యూఏఈ పర్యటన చేపట్టారన్న వార్తలను యూఏఈ ఖండించిన కొద్దిసేపటికే ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఇరాన్ భద్రతా సంస్థలు చాలా కాలం క్రితమే మా నాయకత్వానికి అందించిన సమాచారాన్నే ఇప్పుడు నెతన్యాహు బహిరంగంగా వెల్లడించారు. ఇరాన్ మహానీయులతో శత్రుత్వం పెట్టుకోవడం ఓ మూర్ఖపు జూదం. అందులో భాగంగా ఇజ్రాయెల్తో కుమ్మక్కు కావడం క్షమించరాని విషయం. ఇజ్రాయెల్తో చేతులు కలిపి విభేదాలు రెచ్చగొట్టే వారిని తప్పకుండా బాధ్యుల్ని చేస్తాం'అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ హెచ్చరించారు.
In clear attempt to sow discord, Kuwait has unlawfully attacked an Iranian boat and detained 4 of our citizens in the Persian Gulf. This illegal act took place near island used by the U.S. to attack Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026
We demand immediate release of our nationals and reserve right to respond.
కువైట్పై ఇరాన్ ఫైర్
ఇదిలా ఉండగా కువైట్పై అరాగ్చీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇరాన్ చెందిన ఓ పడవపై దాడి చేసి, నలుగురు ఇరానియన్ పౌరులను అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. విభేదాలు సృష్టించేందుకు ఈ చర్యలు చేసినట్లు విమర్శించారు. వెంటనే వారిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అవసరమైతే ప్రతిస్పందించే హక్కు తమకు ఉందని హెచ్చరించారు.
