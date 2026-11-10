'మేం పెట్టిన ఏడు షరతులకు సరెండర్ అవ్వండి'- అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్
Iran Warns America : అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మేజర్ జనరల్ మొహ్సెన్ రెజాయీ కీలక హెచ్చరిక చేశారు.
అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన A-10 విమానాలు (@CENTCOM)
Published : November 10, 2026 at 10:02 AM IST
పశ్చిమాసియాలో సైనిక చర్యలు ముగిసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించడంపై ఇరాన్ స్పందించింది. అగ్రరాజ్యానికి టెహ్రాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పశ్చిమాసియాలో సంఘర్షణకు తక్షణ ముగింపు పలకడానికి ఇరాన్ విధించిన ఏడు షరతులకు అమెరికా లోబడాలని (సరెండర్ అవ్వాలని) కోరింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మేజర్ జనరల్ మొహ్సెన్ రెజాయీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.