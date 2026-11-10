ETV Bharat / international

'మేం పెట్టిన ఏడు షరతులకు సరెండర్ అవ్వండి'- అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్

Iran Warns America : అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మేజర్ జనరల్ మొహ్సెన్ రెజాయీ కీలక హెచ్చరిక చేశారు.

Iran Warns America
అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన A-10 విమానాలు (@CENTCOM)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2026 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

పశ్చిమాసియాలో సైనిక చర్యలు ముగిసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించడంపై ఇరాన్ స్పందించింది. అగ్రరాజ్యానికి టెహ్రాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. పశ్చిమాసియాలో సంఘర్షణకు తక్షణ ముగింపు పలకడానికి ఇరాన్ విధించిన ఏడు షరతులకు అమెరికా లోబడాలని (సరెండర్ అవ్వాలని) కోరింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మేజర్ జనరల్ మొహ్సెన్ రెజాయీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

TAGGED:

IRAN WARNING TO US
IRAN WARNS AMERICA
MIDDLE EAST WAR UPDATE
DONALD TRUMP ON IRAN WAR
IRAN CONDITIONS TO END WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.