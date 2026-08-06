తగ్గిపోతున్న అమెరికా క్షిపణి నిల్వలు- రక్షణ మంత్రి హెగ్సెత్పై ట్రంప్ ఆగ్రహం!- అదంతా ఫేక్న్యూస్ అని వైట్హౌస్ ప్రకటన
ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న అమెరికా యుద్ధం- అగ్రరాజ్యంలో తగ్గిపోతున్న సైనిక ఆయుధ నిల్వలు- క్యాబినెట్ సమావేశంలో రక్షణ మంత్రిపై ట్రంప్ ఫైర్
Published : August 6, 2026 at 12:58 PM IST
Donald Trump On Pete Hegseth : గత కొన్ని రోజులగా ఇరాన్తో యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికాలో క్షిపణి నిల్వలు తగ్గిపోయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయుధాల కొరతపై క్యాంప్ డేవిడ్లో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో రక్షణ మంత్రి హీట్ హెగ్సెత్ను ట్రంప్ నిలదీసినట్లు 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్' తన కథనంలో పేర్కొంది. కీలక క్షిపణి వ్యవస్థల కొరత గురించి తనకు పూర్తి సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వలేదని హెగ్సెత్పై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు వెల్లడించింది. అయితే ఆ కథనాన్ని వైట్ హౌస్ తప్పుపట్టింది. ఇదంతా ఫేక్ న్యూస్ అని కొట్టిపారేసింది.
ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కథనం ప్రకారం
శుక్రవారం క్యాంప్ డేవిడ్లో జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో కీలక ఆయుధ వ్యవస్థల కొరత గురించి తనకు పూర్తి సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వలేదని రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ను డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశ్నించినట్లు ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తన కథనంలో తెలిపింది. ఆయుధాల కొరతపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొంది. అయితే ఆయుధాల కొరత సమాచారం ట్రంప్నకు చేరకపోవడానికి తన కింది సిబ్బంది కారణమని హెగ్సెత్ చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఘటనకు డిప్యూటీ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ స్టీఫెన్ ఫెయిన్బర్గ్కు బాధ్యతను ఆపాదించారని స్పష్టం చేసింది.
కాగా, ఇరాన్పై భారీ దాడుల ప్రణాళికను క్షిపణులు, వాయు రక్షణ ఇంటర్సెప్టర్ల కొరతే ప్రభావితం చేసిందని ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కథనం తన కథనంలో వెల్లడించింది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా సైన్యం తన కార్యకలాపాలను విస్తరించడంతో ఆయుధాల కొరత ఏర్పడిందని నివేదించింది. ఈ సంఘర్షణ సమయంలో అమెరికా గణనీయమైన సంఖ్యలో క్రూయిజ్ క్షిపణులు, వైమానిక రక్షణ ఇంటర్సెప్టర్లు, వ్యూహాత్మక బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఉపయోగించిందని పేర్కొంది.
'ట్రంప్, హెగ్సెత్ మధ్య ఎటువంటి ఘర్షణ జరగలేదు'
అయితే, ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో వచ్చిన కథనాన్ని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ ఖండించారు. ఈ ఆరోపణలను తిరస్కరించారు. ఇదంతా ఫేక్న్యూస్ అని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్, హెగ్సెత్ మధ్య ఎటువంటి ఘర్షణ జరగలేదని తెలిపారు. తాను ట్రంప్, హెగ్సెత్తో కలిసి క్యాంప్ డేవిడ్లోనే ఉన్నానని, ఈ కథనం అవాస్తవమని వెల్లడించారు. "నేను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్లతో కలిసి క్యాంప్ డేవిడ్లో ఉన్నాను. హెగ్సెత్పై ట్రంప్ ఆగ్రహం చేసినట్లు వచ్చిన కథనం నిరాధారమైనది. ఈ విషయాన్ని మేము ఇప్పటికే వాషింగ్టన్ పోస్ట్కు పదేపదే చెప్పాం. ఏదో కారణంతో హెగ్సెత్ను అప్రతిష్టపాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న ఎవరో ఈ పనికిమాలిన కథను చాలా మీడియా సంస్థలకు అంటగట్టారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హీట్ హెగ్సెత్ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు." అని కరోలిన్ లివిట్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
స్పందించిన పెంటగాన్
మరోవైపు, పీట్ హెగ్సెత్పై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు వచ్చిన కథనంపై పెంటగాన్ ప్రతినిధి షాన్ పార్నెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ను హెగ్సెత్ తప్పుదోవ పట్టించలేదని అన్నారు. ఆయుధ నిల్వలపై ట్రంప్, హెగ్సెత్ మధ్య అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయన్న వార్తలను ఖండించారు. వాషింగ్టన్ పోస్ట్కు అది ఫేక్ న్యూస్ అని చెప్పినా నకిలీ, పనికిమాలిన వార్తనే ప్రచురించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ అమెరికా ఆయుధ సామగ్రి స్థితి గురించి ఎవరినీ తప్పుదారి పట్టించలేదు. ఆయన రక్షణ శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఫెయిన్బర్గ్ను నిందించలేదు. అమెరికాలో తరిగిపోయిన ఆయుధ నిల్వలు, నేతల అంతర్గత విభేదాలు వంటి వార్తలన్నీ కల్పితాలే." అని షాన్ పార్నెల్ పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్తో యుద్ధం వల్ల అయ్యే ఖర్చులు, నష్టాలపై రక్షణ మంత్రి హెగ్సెత్ ఇప్పటికే విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుత సైనిక కార్యకలాపాల వల్ల కాకుండా బైడెన్ పాలనలోని గత రక్షణ విధానాల వల్లే ప్రస్తుత ఆయుధాల కొరత ఏర్పడిందని ఇటీవలే హెగ్సెత్ వాదించారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వ వైఖరిని సమర్థించుకున్నారు.
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