ఇరాన్ వార్ : అమెరికాకు 48.3 బిలియన్ డాలర్ల భారం- యుద్ధం ఆపాలంటూ డెమొక్రాట్ల తీర్మానానికి రిపబ్లికన్లు చెక్
US Iran War End : ఇరాన్ యుద్ధానికి అమెరికా వ్యయం 48.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. నష్టాలపై వివరాలు వెల్లడించాలని కాంగ్రెస్ ఒత్తిడి చేస్తోంది. యుద్ధం ఆపాలంటూ డెమొక్రాట్ల తీర్మానాన్ని రిపబ్లికన్లు అడ్డుకున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 8:31 AM IST
ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం అమెరికా ఖజానాపై భారీ భారాన్ని మోపుతోంది. నవంబర్ 13 నాటికి ఈ యుద్ధానికి అమెరికా చేసిన వ్యయం 48.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరినట్లు అంచనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో జరిగిన నష్టాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ మొత్తంలో చేర్చలేదు. దీంతో ఆయా స్థావరాలకు జరిగిన నష్టాన్ని కూడా లెక్కించి వెల్లడించాలని అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు పెంటగాన్ను కోరుతున్నారు. మరోవైపు ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ఆపాలంటూ డెమొక్రాట్లు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని రిపబ్లికన్లు సెనేట్లో అడ్డుకున్నారు
సైనిక స్థావరాల నష్టంపై ప్రశ్నలు
అమెరికా రక్షణ శాఖ బడ్జెట్ అధికారి ఆర్థర్ మిల్లర్ గురువారం సెనేట్ ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ కమిటీ ముందు యుద్ధ వ్యయానికి సంబంధించిన తాజా అంచనాలను వెల్లడించారు. నేవీ కంట్రోలర్ పదవికి ఆయన నామినేషన్ పరిశీలన సందర్భంగా ఈ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. సైనిక కార్యకలాపాల నిర్వహణ, ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి భర్తీ తదితర ఖర్చులు కలిపి 48.3 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. అయితే అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై జరిగిన దాడుల్లో ఎంత నష్టం వాటిల్లిందనే వివరాలను డెమోక్రటిక్ సెనేటర్ రిచర్డ్ బ్లూమెంటల్ అడిగారు. దీనిపై తన వద్ద పూర్తి అంచనా లేదని మిల్లర్ సమాధానమిచ్చారు. కమిటీ అధ్యక్షుడు, రిపబ్లికన్ సెనేటర్ రోజర్ వికర్ ఈ నష్టాల వివరాలను వీలైనంత త్వరగా సేకరించి సమర్పించాలని సూచించారు.
డెమొక్రాట్ల తీర్మానానికి సెనేట్లో అడ్డంకి
ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించాలని కోరుతూ డెమొక్రాట్లు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని రిపబ్లికన్లు సెనేట్లో అడ్డుకున్నారు. 48-51 ఓట్ల తేడాతో తీర్మానం వీగిపోయింది. మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్లకు ఎదురైన ఓటమి తర్వాత యుద్ధంపై సెనేట్లో జరిగిన తొలి ప్రధాన ఓటింగ్ ఇదే. గత సెప్టెంబర్లో ప్రతినిధుల సభ కూడా ఇదే తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. అయితే యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలన్న ప్రయత్నాలు పదేపదే విఫలమవుతున్నాయి. యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అమెరికా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయని డెమొక్రటిక్ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు. అమెరికా ప్రజలు యుద్ధంతో విసిగిపోయారని వర్జీనియా సెనేటర్ టిమ్ కేన్ వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు రిపబ్లికన్లు మాత్రం యుద్ధాన్ని మధ్యలో ఆపడం దేశ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధమని, అమెరికా భద్రతతో పాటు మిత్రదేశాల రక్షణ కోసం లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలని వాదిస్తున్నారు.
యుద్ధంపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి
అమెరికా ఓటర్లలో దాదాపు 60 శాతం మంది ఇరాన్పై సైనిక చర్య చేపట్టడం తప్పు నిర్ణయమని భావిస్తున్నట్లు ఏపీ ఓటర్ పోల్ సర్వే వెల్లడించింది. 1 లక్ష మందికి పైగా ఓటర్ల అభిప్రాయాలను సేకరించిన ఈ సర్వేలో యుద్ధంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన వారిలో ఎక్కువ మంది స్థానిక ప్రతినిధుల సభ ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థులకు మద్దతిచ్చినట్లు వెల్లడైంది. ఇరాన్ యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలంటూ ఈ ఏడాది జూన్, జులై నెలల్లో ప్రతినిధుల సభలో తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. సెనేట్లోనూ డజనుకు పైగా సార్లు ఓటింగ్ జరిగినప్పటికీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో అవి విఫలమయ్యాయి. జూన్లో యుద్ధ అధికారాలను పరిమితం చేసే తీర్మానానికి సెనేట్ మద్దతు ఇచ్చినా. మరుసటి రోజే ట్రంప్ ఒత్తిడితో రిపబ్లికన్ సభ్యులు తమ వైఖరిని మార్చుకున్నట్లు సమాచారం.
యుద్ధాన్ని ప్రకటించే అధికారం రాజ్యాంగం ప్రకారం కాంగ్రెస్కు ఉన్నప్పటికీ, సైనిక చర్యలు చేపట్టే విషయంలో అధ్యక్షుడికి కూడా అధికారాలు ఉన్నాయి. వియత్నాం యుద్ధం అనంతరం రూపొందించిన వార్ పవర్స్ చట్టం ప్రకారం, దీర్ఘకాలిక సైనిక చర్యలకు 60 లేదా 90 రోజుల తర్వాత కాంగ్రెస్ అనుమతి అవసరమయ్యే నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ యుద్ధం అమెరికా రాజకీయ, ఆర్థిక వ్యవస్థలపై మరింత ప్రభావం చూపనుంది.
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