ఇరాన్తో యుద్ధం- రెంటికీ చెడ్డ రేవడిలా మారిన ట్రంప్, నెతన్యాహూల పరిస్థితి
ఇరాన్తో యుద్ధం డొనాల్డ్ ట్రంప్, నెతన్యాహూల కొంపముంచింది. నెతన్యాహు పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఓడిపోగా, ట్రంప్ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఖంగు తిన్నారు.
Published : November 9, 2026 at 10:21 PM IST
ఇరాన్తో కయ్యానికి కాలుదువ్విన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పరిస్థితి రెంటికీ చెడ్డ రేవడిలా మారింది. పశ్చిమాసియాలో ఆధిపత్య ధోరణిలో నెతన్యాహూ, ఆయనకు వంతపాడుతూ వచ్చిన ట్రంప్, చివరికి చేతులు కాల్చుకున్నారు. నెతన్యాహూ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఓడిపోగా, ట్రంప్ మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఖంగు తిన్నారు. స్వదేశంలో ఈ నేతలకు తగిలిన ఎదురుదెబ్బలు ఇరాన్ యుద్ధ గతిని ఎలా మారుస్తాయో చూడాలి.
ట్రంప్నకు గట్టి షాక్!
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఇజ్రాయెల్తో అంటకాగడం సహా ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో ఆయన వైఖరిని సొంత ప్రజలు ఎంతగా వ్యతిరేకిస్తున్నారో ఈ ఫలితాలతో స్పష్టమైంది. పోలింగ్ ముందు ఇజ్రాయెల్కు ఇక నుంచి నిధులు ఇవ్వడం ఆపేస్తామని ట్రంప్ స్వయంగా చెప్పినా లాభం లేకపోయింది. చివరకు ఈ ఓటమికి ఇరాన్ యుద్ధం ఒక కారణమేనని అధ్యక్షుడు అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అమెరికా కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్లకు ఆధిపత్యం లభించడంతో చట్టపరమైన నిర్ణయాల విషయంలో ట్రంప్నకు ఇకపై అడ్డంకులు తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. యుద్ధ ఖర్చులు, ఇజ్రాయెల్కు నిధుల వంటి అంశాల్లో అధ్యక్షుడిని డెమోక్రాట్లు అడ్డుపడే అవకాశం ఉంది. అయితే తనకు వీటో అధికారం ఉందంటూ ట్రంప్ వారిని బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తుండడం గమనార్హం.
చావుదెబ్బతిన్న నెతన్యాహూ
ఇరాన్తో యుద్ధం చేసిన నెతన్యాహుకూ చావుదెబ్బ తగిలింది. ఇజ్రాయెల్ దేశ భద్రత, అస్థిత్వ రక్షణకే ప్రాధాన్యమంటూ ఇరాన్పై యుద్ధం చేశారు. ఇరాన్ చేతికి అణ్వాయుధాలు దక్కకుండా చూడటమే తమ లక్ష్యమని చెప్పినప్పటికీ, జాతీయ ఎన్నికల్లో గట్టి ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. యుద్ధం సహా అమెరికాతో చెలిమి విషయంలో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అవినీతి ఆరోపణల వంటి కారణాలతో ఈ ఎన్నికల్లో నెతన్యాహూ కూటమి మెజార్టీ కోల్పోయింది. అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినా, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యా బలం లేకుండా పోయింది. దీనితో అధికారానికి దూరమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. కాగా, అరబ్ పార్టీల మద్దతుతో విపక్ష కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
యుద్ధ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో?
ట్రంప్, నెతన్యాహూలు ఇలాంటి ఇరకాటంలో పడిన నేపథ్యంలో, పశ్చిమాసియాలో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఇరాన్పై మరోసారి భీకర దాడులు చేసేలా ట్రంప్పై నెతన్యాహూ ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు కొన్ని మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇటీవల వీరిద్దరూ ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ విషయం చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు మళ్లీ పెరిగితే, ఇజ్రాయెల్లో స్థిరమైన ప్రభుత్వ ఏర్పాటు సమీప భవిష్యత్తులో కష్టమేననే వాదన వినిపిస్తోంది. దాన్ని అవకాశంగా మలచుకుని అత్యవసర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చని నెతన్యాహూ భావిస్తున్నట్లు పలు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట నిలబెట్టుకుంటారా?
అటు ఇరాన్పై దాడులు చేయమని ట్రంప్ చెబుతున్నప్పటికీ, మరోసారి దాడులను కొట్టిపారేయలేమని అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వెలువడిన ఫలితాల ప్రకారం కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్లు ఆధిపత్యం పొందాలంటే, వచ్చే ఏడాది జనవరి వరకూ ఆగాలి. అప్పుడే కొత్త సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు అమెరికా చట్ట సభలపై ట్రంప్నకు పట్టు అలానే ఉంటుంది. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ హర్మూజ్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఈసారి ట్రంప్ దాడులకు దిగితే, గల్ఫ్ మిత్ర దేశాల నుంచి కూడా అమెరికాకు వ్యతిరేకత ఎదురయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మొత్తంగా పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల దేశీయంగా తలెత్తిన పర్యవసానాలను ఈ ఇద్దరు నేతలు సరిగా అంచనా వేయలేక పోయారని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.