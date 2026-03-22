'ఇంధన వనరులపై దాడులు చేస్తాం'- అమెరికాకు ఇరాన్ డెడ్లీ వార్నింగ్
ట్రంప్ 48 గంటల డెడ్లైన్పై తీవ్రంగా స్పందించిన ఇరాన్- తమపై దాడి చేస్తే ప్రతీకారం తప్పదని హెచ్చరిక
Published : March 22, 2026 at 10:30 PM IST
Iran Warns America : హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేయడంపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా కనుక తమ దేశ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేస్తే, తాము పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని కీలక ఇంధన వనరులను తిరుగులేని రీతిలో ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించింది.
ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, తమ దేశ విద్యుత్ కేంద్రాలు లేదా మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగే ఏ దాడికైనా ప్రతీకారంగా, ప్రాంతీయ ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
"మా దేశంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వెంటనే, ఈ పశ్చిమాసియాలో ఉన్న కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధన వనరులు, చమురు క్షేత్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం. వాటిని తిరిగి కోలుకోలేని విధంగా ధ్వంసం చేస్తాం. దీనివల్ల చమురు ధరలు సుదీర్ఘకాలం పాటు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది."
- గాలిబాఫ్, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్
ఇంతకు ముందు ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఇరాన్ను హెచ్చరిస్తూ ఓ పోస్టు పెట్టారు. "ఇరాన్ గనుక 48 గంటల్లోగా స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హర్ముజ్ను పూర్తిగా తెరవకపోతే, అమెరికా వారి విద్యుత్ కేంద్రాలను ధ్వంసం చేస్తుంది" అని హెచ్చరించారు. దీనిపై ఇరాన్ ఖాదం అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్రతినిధి ఇబ్రహీం జోల్ఫాఘరి ఘాటుగా స్పందించారు. "తమపై దాడి చేస్తే, ఇజ్రాయెల్లోని అన్ని విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన, సమాచార సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం. అమెరికా స్థావరాలకు ఆశ్రయం కల్పించే దేశాల విద్యుత్ కేంద్రాలు కూడా మాకు లక్ష్యాలు అవుతాయి" హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా అమెరికన్ వాటాదారులు ఉన్న కంపెనీలను కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తామని జోల్ఫాఘరి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. హర్ముజ్ ప్రస్తుతం తమ నియంత్రణలోనే ఉందని, శత్రువులకు మాత్రమే అది మూసివేసి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ అమెరికా దాడులకు దిగితే, దెబ్బతిన్న ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు తిరిగి నిర్మించే వరకు జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తామని హెచ్చరించారు.
ఎఫ్-15ను కూల్చేసిన ఇరాన్
ఇంతకు ముందు, అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను ఉపరితలం నుంచి గగనతలంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించే క్షిపణితో కూల్చిసినట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా టెహ్రాన్ టైమ్స్ సామాజిక మాధ్యమంలో ఓ పోస్టు పెట్టింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను కూల్చటానికి ముందు ఇరాన్ దక్షిణ తీరంలో గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అమెరికా విమానం చొరబాటును తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు టెహ్రాన్ టైమ్స్ పేర్కొంది. ఫైటర్ జెట్ను కూల్చటానికి ముందు ట్రాక్ చేసిన క్లిప్ను పోస్టు చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవకుంటే ఇరాన్ విద్యుత్ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్ హెచ్చరిక తర్వాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనిపై అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.
శాంతియే అత్యుత్తమ ఔషధం!
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్న వేళ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు సంయమనం పాటించాలని కోరారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ల్లోని అణు శుద్ధి కర్మాగారాల సమీపంలో జరుగుతున్న దాడులు ప్రజారోగ్యం, పర్యావరణ భద్రతకు పెను ముప్పుగా పరిణమించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అందుకే "అణు ప్రమాదాలకు దారితీసే ఎలాంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని, అన్ని పక్షాలు సైనిక సంయమనాన్ని పాటించాలని" కోరారు. ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడానికి "శాంతియే అత్యుత్తమ ఔషధం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.