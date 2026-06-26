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హర్ముజ్‌లో యుద్ధం తలెత్తకుండా కొత్త వ్యూహం- నేరుగా మాట్లాడుకునేందుకు ఇరాన్- అమెరికా ప్రత్యేక హాట్‌లైన్

అమెరికా- ఇరాన్ మరో కీలక ప్రకటన- హర్ముజ్ జలసంధిలో సైనిక ఘర్షణలు తలెత్తకుండా నేరుగా కమ్యూనికేషన్ లైన్ ఏర్పాటు- స్విట్జర్లాండ్‌ చర్చల ఒప్పందం అనంతరం నిర్ణయం

Iran US Communication Line
Iran US Communication Line (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 8:51 PM IST

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Iran US Communication Line : ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకంగా ఉన్న హర్ముజ్ జలసంధిలో (స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హర్ముజ్) ఇకపై సైనిక ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా అమెరికా- ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇరు దేశాలు నేరుగా సంప్రదింపులు జరిపే ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ లైన్ (హాట్‌లైన్) ఏర్పాటు చేశాయి. చిన్న అపార్థం కూడా పెద్ద యుద్ధానికి దారితీయకుండా ముందుగానే మాట్లాడుకొని సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. స్విట్జర్లాండ్‌లో ఇటీవల జరిగిన ఇరాన్- అమెరికా చర్చల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ చర్చలకు ఖతార్, పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించాయి. చర్చల అనంతరం విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో- 14 అంశాలతో కూడిన అవగాహనా ఒప్పందంలో (MoU) భాగంగానే ఈ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక మీడియా సంస్థ ప్రెస్ టీవీ దీనిని ధ్రువీకరించింది. 60 రోజుల చర్చల సమయంలో ఈ హాట్‌లైన్ నిరంతరం పనిచేస్తుందని పేర్కొంది.

ఇక ఈ హాట్‌లైన్ ద్వారా హర్మూజ్ జలసంధిలో ఏదైనా అనుమానాస్పద పరిస్థితి ఏర్పడినా, వాణిజ్య నౌకల ప్రయాణంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా వెంటనే ఇరు దేశాల అధికారులు నేరుగా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా సైనిక బలగాల మధ్య చిన్న అపార్థం తలెత్తినా చిన్న ఘటనలు పెద్ద సైనిక ఘర్షణలకు దారితీయకుండా అడ్డుకోవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఇరాన్ కీలక షరతు
అయితే ఈ ఒప్పందంలో ఇరాన్ ఒక కీలక షరతును కూడా స్పష్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే అన్ని రకాల నౌకలు తాము ప్రకటించిన సముద్ర మార్గాల ద్వారానే ప్రయాణించాలని పేర్కొంది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ నిబంధన తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపింది.

హర్మూజ్ జలసంధి విషయానికి వస్తే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మార్గంలో జరిగే ముడి చమురు రవాణాలో గణనీయ భాగం ఈ మార్గం గుండానే సాగుతుంది. అందుకే ఈ కీలక జలసంధిలో ఏ చిన్న ఉద్రిక్తత తలెత్తినా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతుంటాయి. ఇంకా చమురు కొరత ఏర్పడి ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ప్రాంతంలో భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు ఇరు దేశాలు ప్రత్యేకంగా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశాయని తెలుస్తోంది.

హై లెవెల్ కమిటీ ఏర్పాటు
స్విట్జర్లాండ్ బర్గెన్‌స్టాక్‌లో జరిగిన లేక్ లూసెర్న్ సమ్మిట్‌లో మరో కీలక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు. 60 రోజుల్లో తుది శాంతి ఒప్పందానికి రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేయాలని, అందుకోసం ఇరు దేశాల ప్రతినిధులతో కూడిన హై లెవెల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని అంగీకరించారు. ఈ కమిటీ చర్చల పురోగతిని పర్యవేక్షించనుంది. ఇంకా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా ఈ ఏర్పాటును ధ్రువీకరించారు. అమెరికా ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహించిన ఆయన- ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC), అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) ప్రతినిధుల మధ్య నేరుగా సంప్రదింపుల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఇరు దేశాల సైనిక ప్రతినిధులు అందుబాటులో ఉంటారని చెప్పారు.

దిగొస్తున్న క్రూడాయిల్ ధరలు
ఇటీవల స్విట్జర్లాండ్ చర్చల్లో పురోగతి నేపథ్యంలో ఇరాన్‌ చమురుపై విధించిన ఆంక్షల్ని అమెరికా ఎత్తివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇతర దేశాలకు విక్రయించుకోవచ్చని, లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. దీంతో మార్కెట్లో చమురు లభ్యత పెరగ్గా క్రూడాయిల్ ధరలు దిగొస్తున్నాయి. దాదాపు యుద్ధం ముందటి స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఉద్రిక్తతల సమయంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఒక దశలో బ్యారెల్‌కు 126 డాలర్లపైకి కూడా చేరగా ఇప్పుడు చూస్తే అది 72 డాలర్ల స్థాయిలో ఉంది. అంతర్జాతీయంగా చమురు ధర దిగొస్తున్నా భారత్‌లో మాత్రం ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు స్థిరంగానే ఉన్నాయి.

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