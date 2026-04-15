మరోసారి జేడీ వాన్స్కే అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చల బాధ్యతలు- రెండు రోజుల్లో మరో విడత!
రెండు రోజుల్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండో రౌండ్ శాంతి చర్చలు జరగొచ్చని చెప్పిన ట్రంప్- మరోసారి పాకిస్థాన్ వేదికగా చర్చలు జరిగే అవకాశం - ఈసారి చర్చల బాధ్యతలను జేడీ వాన్స్కు అప్పగించిన ట్రంప్!
Published : April 15, 2026 at 7:53 AM IST
Iran US talks: పశ్చిమాసియాలో శాంతిస్థాపన దిశగా మళ్లీ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ వేదికగా మరోసారి రాబోయే రెండు రోజుల్లోనే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు జరగొచ్చని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇందుకు ఇరాన్ సైతం అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు తాము సముఖంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. అమెరికా తరఫున రెండో రౌండ్ చర్చలకు ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే రెండో దఫా చర్చల బాధ్యతలను కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ బృందానికి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అప్పగించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ అంగీకారం గడువు ఈనెల 21తో ముగియనుంది. ఆలోపే చర్చల ద్వారా శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఇరుపక్షాలు కోరుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నమ్మకస్తులైన ముగ్గురు డెలిగేట్స్- మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపులు
అమెరికా తరపున ఈ సంప్రదింపులను ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యతను ట్రంప్ తన అత్యంత నమ్మకస్తులైన ముగ్గురు డెలిగేట్స్కు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ఒకరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వెన్స్కాగా, మరొకరు ట్రంప్ ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ఇంకొకరు ఆయన అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ ఆ బృందంలో ఉన్నట్లు సమాచారం. రెండు రోజుల్లో చర్చలు ఉండొచ్చని వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ అధికారికంగా తేదీలు ఖరారు కాలేదు. అయితే చర్చలు అధికారికంగా ప్రారంభం కావడానికి ముందే జేడీ వెన్స్నేతృత్వంలోని బృందం మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరాన్తో మాట్లాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యవర్తుల ద్వారా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాత అధికారిక చర్చల్లో ఇరు దేశాలు ఒక ఒప్పందానికి రావడానికి సులభంగా ఉంటుందని అమెరికా భావిస్తోంది.
చర్చల వేదికగా మళ్లీ పాకిస్థాన్ ఎందుకు?
రెండో విడత చర్చలు మొదట యూరప్లో జరుగుతాయని అందరూ భావించారు. కానీ, ట్రంప్ మరోసారి ఇస్లామాబాద్ను ఎంచుకోవడం వెనుక ముఖ్య కారణం ఉంది. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ జనరల్ ఆసిమ్ మునీర్పై ట్రంప్కు ఉన్న నమ్మకమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. గత ఏడాది భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు గరిష్ట స్థాయికి చేరి, యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న సమయంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. ఆ సమయంలో జనరల్ ఆసిమ్ మునీర్ వ్యవహరించిన తీరు ట్రంప్ను ఆకట్టుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు రాసుకొచ్చాయి. కానీ, ఆ యుద్ధానికి మునీర్ మూర్ఖత్వమే కారణమని ట్రంప్ గ్రహించలేకపోవడం గమనార్హం.
చర్చల్లో అతిపెద్ద సవాలు ఇదే
ఇరాన్- అమెరికా శాంతి చర్చల్లో ప్రధానంగా అడ్డంకిగా మారిన అంశం యూరేనియం శుద్ధి. ఈ అంశం వల్ల మొదటి విడత చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఇరాన్ తన యూరేనియం శుద్ధి ప్రక్రియను కనీసం 20 ఏళ్ల పాటు నిలిపివేయాలని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. వాస్తవానికి ఈ ప్రతిపాదన ట్రంప్కు కూడా నచ్చలేదు. ఇరాన్ అస్సలు అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకూడదని, తాను అంటుంటే, 20 ఏళ్ల గడువు ఇవ్వడంపై ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నారు. ఈ గడువు ఇస్తే ఒక రకకంగా అది ఇరాన్ 'విజయం'గా మారుతుందని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. అయితే ఇరాన్ 20 ఏళ్ల ప్రతిపాదనకు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో మొదటి రౌండ్ చర్చలు అర్థాంతరంగా ఆగిపోయాయి.
కొనసాగుతున్న ఇరాన్ దిగ్బంధనం
మరోవైపు ఇరాన్ దిగ్బంధనాన్ని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కొనసాగిస్తోంది. ఆ దేశానికి నౌకల రాకపోకలను హర్మూజ్ సమీపంలో అడ్డుకుంటోంది. తమ ఆదేశాలతో హర్మూజ్లో ఆరు వాణిజ్య నౌకలు వెనక్కిమళ్లాయని అమెరికా వెల్లడించింది. ఇరానేతర పోర్టులకు మాత్రమే రవాణాను అనుమతీస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. చైనాకు చెందిన చమురు రసాయనిక ట్యాంకర్ 'రిచ్ స్టారీ' యూఏఈ నుంచి వస్తూ మంగళవారం హర్మూజ్ను విజయవంతంగా దాటింది. అమెరికా బలగాలు ఇరాన్ దిగ్బంధనాన్ని ప్రారంభించాక ఈ జలసంధిని దాటిన తొలి నౌక ఇదే. దిగ్బంధనంపై ఆగ్రహంతో ఉన్న ఇరాన్ అమెరికాపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఐక్యరాజ్య సమితిని కోరింది. అమెరికా చర్య..తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమ గ్రతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోందని పేర్కొంది.