'మూడో దేశానికి యురేనియం నిల్వలు- 7 రోజుల్లో హర్మూజ్ ఓపెన్'- అమెరికా, ఇరాన్ డీల్పై కథనాలు
US Iran Uranium Deal : అమెరికా–ఇరాన్ చర్చల కోసం ప్రాథమిక ఒప్పంద ముసాయిదా సిద్ధం చేసినట్లు అల్ అరేబియా కథనం వెల్లడించింది. ఒప్పంద అమలుకు చైనా హామీదారుగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
Published : October 31, 2026 at 10:29 AM IST
ఓవైపు ఇరాన్పై అమెరికా భారీస్థాయిలో దాడులు ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటుండగా, మరోవైపు ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు దౌత్య ప్రయత్నాలు కూడా ఊపందుకున్నాయి. తాజాగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలకు సంబంధించి ఓ ప్రాథమిక ఒప్పందం ముసాయిదా సిద్ధమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. అందులో ఇరాన్ వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను నిల్వ చేయడానికి అంగీకరించిన మూడో దేశానికి తరలించడం లేదా వాటి శుద్ది చేసే స్థాయిని తగ్గించడం ముసాయిదాలో కీలక ప్రతిపాదనగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఏడు రోజుల్లోనే హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఒప్పంద అమలు, దీర్ఘకాలిక కొనసాగింపునకు చైనా హామీదారుగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉందని అల్ అరేబియా ఇంగ్లిష్ కథనం వెల్లడించింది.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలను ఇస్తాంబుల్కు బదులుగా ఖతార్ రాజధాని దోహలో నిర్వహించాలని ముసాయిదాలో సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించి రెండు ప్రత్యామ్నాయాలను ముసాయిదాలో పొందుపరిచారు. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అధిక శుద్ధి యురేనియం నిల్వలను పరస్పరం అంగీకరించిన మూడో దేశానికి తరలించడం లేదా వాటి శుద్ధి స్థాయిని గణనీయంగా తగ్గించడం ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏదో ఒకదానిపై అంగీకారం కుదిరితే అణు వివాదాన్ని పరిష్కరించే దిశగా ముందడుగు పడుతుంది. హర్మూజ్ అంశంగా కూడా ప్రధానంగా ఉంది. ప్రాథమిక ఒప్పందంపై అవగాహన ఏర్పడిన ఏడు రోజుల్లో అంతర్జాతీయ నౌకాయానానికి ఈ మార్గాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించినట్లు కథనం పేర్కొంది
దోహాలో నేరుగా చర్చలు?
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలను ఇస్తాంబుల్కు బదులుగా ఖతార్ రాజధాని దోహాలో నిర్వహించాలని ముసాయిదాలో సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అణు కార్యక్రమం, సముద్ర భద్రతకు సంబంధించి ఇరాన్ తీసుకునే చర్యలకు ప్రతిగా అమెరికా ఆంక్షలు, దిగ్బంధాలు, ఆర్థిక పరిమితులను సడలించాల్సి ఉంటుంది. ఏ పక్షమూ ముందుగా భారీ రాయితీలు ఇచ్చే పరిస్థితి రాకుండా స్వతంత్ర ధ్రువీకరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఒప్పందంలోని ప్రతి దశ అమలుకు ముందు ఇరు దేశాలు తమ బాధ్యతలను నెరవేర్చాయా? లేదా? అన్నది ఈ వ్యవస్థ పరిశీలిస్తుంది. అలాగే ఒప్పంద అమలులో జాప్యం జరిగినా, నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగినా, సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మధ్యవర్తులు, హామీదారులతో కూడిన ప్రత్యేక వివాద పరిష్కార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించినట్లు సమాచారం. తద్వారా మళ్లీ సైనిక ఘర్షణలు తలెత్తకుండా నిరోధించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
రంగంలోకి ఖతార్
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలను పునరుద్ధరించేందుకు ఖతార్ చురుగ్గా ప్రయత్నిస్తోంది. కాల్పుల విరమణకు మార్గం సుగమం చేసేందుకు ఖతార్కు చెందిన ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం ఉదయం టెహ్రాన్ చేరుకున్నట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ వెల్లడించింది. ఖతార్ ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి సీనియర్ సలహాదారు నేతృత్వంలో వచ్చిన ఈ బృందం.. అమెరికాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇరాన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇరాన్ భద్రతా అధికారి మొహసేన్ రెజాయికి పంపిన లేఖ కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఖతార్ ప్రతినిధుల ద్వారా ఈ లేఖను ఇరాన్కు అందించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య కొత్తగా దౌత్య చర్చలు ప్రారంభించేందుకు ఈ లేఖలో ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. అయితే లేఖలోని పూర్తి వివరాలు బహిర్గతం కాలేదు.
యుద్ధం ముగించేందుకు తొందర లేదంటున్న ట్రంప్
ఒకవైపు దౌత్య ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు పరిస్థితుల్లో అనిశ్చితిని కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు వాషింగ్టన్కు ఎలాంటి తొందర లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇది సాధారణ యుద్ధం కాదని, అమెరికాకు సమయం అనుకూలంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ తమతో చర్చలు జరపాలని కోరుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ దేశం అంతర్గతంగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, సైనికులు, పోలీసులకు జీతాలు చెల్లించే పరిస్థితి కూడా లేదని ఆరోపించారు. యుద్ధం కోసం అమెరికా పెద్దగా ఖర్చు చేయడం లేదని, వెనెజువెలా ద్వారా వచ్చిన ప్రయోజనాలతో ఆ వ్యయాన్ని పదింతల మేర భర్తీ చేసుకున్నామని చెప్పుకొచ్చారు.
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