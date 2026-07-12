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హర్ముజ్‌ జలసంధి మూసేశారా? తెరిచే ఉందా? అమెరికా, ఇరాన్ భిన్న ప్రకటనలు- అసలేం జరుగుతోంది?

హర్ముజ్ జలసంధి కేంద్రంగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు- మూసేశాం అంటున్న ఇరాన్- రాకపోకలు యథావిధిగానే కొనసాగుతున్నాయని అమెరికా వాదన

Hormuz Strait
Hormuz Strait (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 8:35 PM IST

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Iran US Tensions Hormuz Strait : ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు చేయడంతో అంతర్జాతీయంగా మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. జలసంధిని తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు మూసివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటిస్తుండగా, మరోవైపు హర్మూజ్‌ మార్గంలో నౌకల రాకపోకలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) స్పష్టం చేసింది.

ఇరాన్‌కు చెందిన పర్షియన్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్ అథారిటీ (PGSA) ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఇటీవల అమెరికా బలగాల 'చట్ట విరుద్ధ అక్రమ కదలికల' కారణంగా ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణాన్ని అనుమతించడం లేదని తెలిపింది. ఈ ప్రాంతంలో శాంతి, భద్రత పునరుద్ధరించిన తర్వాత మాత్రమే ట్రాన్సిట్ దరఖాస్తుల్ని పరిశీలించి అనుమతులు జారీ చేస్తామని పేర్కొంది. అలాగే హర్ముజ్ జలసంధి మీదుగా ప్రయాణించాలనుకునే నౌకలు తప్పనిసరిగా పీజీఎస్‌ఏ నుంచి ట్రాన్సిట్ పర్మిట్ పొందాలని సూచించింది. అవసరమైన అన్ని అనుమతులు తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారానే జారీ అవుతాయని వెల్లడించింది.

అయితే మరోవైపు ఇరాన్ ప్రకటనను అమెరికా పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) కూడా ఎక్స్‌లో స్పందిస్తూ- హర్మూజ్ జలసంధి అంతర్జాతీయ జలమార్గం అని, చట్టబద్ధంగా ప్రయాణించే ప్రతి నౌకకు అది తెరిచి ఉందని స్పష్టం చేసింది. 'హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్‌కు నియంత్రణ అధికారం లేదు. స్వేచ్ఛాయుత నావిగేషన్ కొనసాగుతోంది. నౌకల రాకపోకలు యథావిధిగా జరుగుతున్నాయి. అవసరమైతే ఇరాన్ బెదిరింపులు, వేధింపులు, ఏకపక్ష ప్రకటనల మధ్య కూడా నౌకల ప్రయాణ స్వేచ్ఛను కాపాడేందుకు అమెరికా బలగాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.' అని సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది.

IRGC స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్‌కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) కూడా శనివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో హర్మూజ్ జలసంధిని తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో అమెరికా జోక్యం కొనసాగుతున్నంత వరకు ఎలాంటి నౌకల్ని అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా లేదా దాని మిత్ర దేశాలు ఈ పరిస్థితిని సాకుగా చూపించి మరోసారి ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలకు దిగితే తీవ్ర స్థాయిలో ప్రతి స్పందన ఉంటుందని ఐఆర్‌జీసీ హెచ్చరించింది. అవసరమైతే ప్రాంతంలోని అమెరికా మిత్ర దేశాల సైనిక స్థావరాల్ని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితులకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు తమ భూభాగాల్లో విదేశీ సైనిక స్థావరాలకు అనుమతి ఇచ్చిన దేశాలే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని కూడా ఆరోపించింది.

రంగంలోకి పాకిస్థాన్, ఖతార్
ఈ పరిణామాల మధ్య ఉద్రిక్తతల్ని తగ్గించేందుకు ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఇటీవల నెలకొన్నసైనిక ఉద్రిక్తతల తర్వాత మళ్లీ దౌత్య చర్చలు ప్రారంభించేందుకు ఖతార్ ప్రతినిధులు ఇరాన్‌లో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా సముద్ర కార్యకలాపాల్ని తాత్కాలికంగా నిలిపేయాలని వాణిజ్య నౌకల యాజమాన్యాల్ని ఆదేశించింది. ప్రజా భద్రత దృష్ట్యానే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఖతార్ సహా ఇటీవల తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం జరగడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన పాకిస్థాన్ కూడా మళ్లీ రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరు దేశాలు కాస్త సంయమనం పాటించాలని, ఒప్పందం అమలు దిశగా అమెరికా ఇరాన్ సహకరించాలని కోరింది.

హర్మూజ్ ఎందుకు కీలకం?
ఇక హర్మూజ్ జలసంధికి ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో అత్యంత కీలక స్థానం ఉంది. ప్రపంచంలో సముద్ర మార్గం ద్వారా జరిగే ముడి చమురు రవాణాలో గణనీయమైన భాగం ఈ జలసంధి ద్వారానే జరుగుతుంది. ఈ మార్గంలో ఎలాంటి చిన్న అంతరాయం ఏర్పడినా అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు, ప్రపంచ వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా చేస్తున్న పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలతో హర్ముజ్ జలసంధి పరిస్థితిపై ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.

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