ETV Bharat / international

పశ్చిమాసియా యుద్ధం- 45 రోజుల కాల్పుల విరమణకు పాక్, ఈజిప్ట్, తుర్కియే చివరి ప్రయత్నాలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 9:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran US Ceasefire Talks : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. 45 రోజులపాటు కాల్పుల విరమణకు పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్టు వంటి ప్రాంతీయ మధ్యవర్తులు ఇరాన్, అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. అయితే రాబోయే 48 గంటల్లో ఈ ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. యుద్ధం తీవ్రతరం కాకుండా నిరోధించడానికి ఈ చివరి ప్రయత్నమే ఏకైక మార్గమని మధ్యవర్తిత్వ దేశాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఓ ప్రముఖ అమెరికా పత్రిక తన కథనంలో పేర్కొంది.

టెక్ట్స్ మెసేజ్‌ల ద్వారా చర్చలు
ఇరాన్ ఇంధన కేంద్రాలపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా జరపనున్న భారీ బాంబు దాడుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలుకు సిద్ధంగా ఉందని, అయితే ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి చివరి అవకాశం ఇవ్వడమే ట్రంప్ గడువు పొడిగింపు లక్ష్యమని అమెరికా పత్రిక తన కథనంలో వెల్లడించింది. పాకిస్థాన్, ఈజిప్ట్, తుర్కియే వంటి మధ్యవర్తిత్వ దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు, ట్రంప్ దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ మధ్య టెక్స్ట్ మెసేజ్‌ల ద్వారా చర్చలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొంది.

మధ్యవర్తులు రెండు దశల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని యూఎస్ పత్రిక తన కథనంలో స్పష్టం చేసింది. మొదటి దశలో 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఉంటుందని, ఆ సమయంలో యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు కోసం చర్చలు జరుపుతారని చెప్పింది. రెండో దశలో యుద్ధాన్ని ముగించే ఒప్పందం ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ తుది ఒప్పందం సమయంలో హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, అలాగే ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అత్యంత సుసంపన్నమైన యురేనియంను తొలగించడం వంటివి ఉంటాయని వివరించింది. కేవలం 45 రోజుల కాల్పుల విరమణ కోసం హర్మూజ్‌ను తెరవడం, యురేనియం నిల్వలను పూర్తిగా వదులుకోవడానికి ఇరాన్ అంగీకరించదని పేర్కొంది.

ట్రంప్ వార్నింగ్ వేళ చర్చలు
కాగా, అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ఇరాన్‌కు పది రోజుల గడువు ఇచ్చారు. అది సోమవారం సాయంత్రంతో ముగుస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం మరోసారి ఇరాన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తమతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి గడువును మరో 20 గంటలు (మంగళవారం రాత్రి) వరకు పొడిగించారు. అప్పటికీ ఒప్పందానికి రాకపోతే విధ్వంసకర పరిణామాలు ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధపడాలని ఇరాన్‌కు హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో కాల్పుల విరామానికి ప్రాంతీయ మధ్యవర్తులు ఇరాన్, అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతుండడం గమనార్హం.

ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులు- 13 మంది మృతి
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఇరాన్‌ బహ్రెస్థాన్‌లోని ఓ నివాస భవనంపై సోమవారం వేకువజామున వైమానిక దాడులు జరగ్గా, ఈ ఘటనలో 13 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. మరోవైపు, టెహ్రాన్‌కు దక్షిణాన ఉన్న ఖోమ్‌లోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో జరిగిన వైమానిక దాడిలో ఐదుగురు మరణించారు. అలాగే టెహ్రాన్‌లోని షరీఫ్‌ యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ పైనా దాడులు జరిగాయి. ఈ మేరకు ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది. దక్షిణ ఇరాన్‌లో జరిగిన వైమానిక దాడిలో రెడ్ క్రెసెంట్ సహాయక వాహనం ధ్వంసమైందని ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ వెల్లడించింది.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌లోని 12 నగరాలపై సోమవారం వేకువజామున అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరిపాయని మరో అంతర్జాతీయ వార్తా పత్రిక పేర్కొంది. అయితే ఈ దాడులకు తాము చేశామని ఇజ్రాయెల్ గానీ, అమెరికా గానీ ప్రకటించలేదు. హర్మూజ్ జలసంధిని మంగళవారం లోగా తిరిగి తెరవాలని ఆదివారమే ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే ఈ దాడులు జరిగాయి.

'ఆ భాష ట్రంప్ వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తుంది'
మంగళవారంలోగా హర్మూజ్ తెరవాలని ఇరాన్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన క్రమంలో ట్రంప్ వాడిన అసభ్య పదజాలంపై భారత్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి డాక్టర్ అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ స్పందించారు. ప్రతి మనిషి ఉపయోగించే భాష అనేది అతని వ్యక్తిత్వానికి, మానవత్వానికి, నైతికతకు ప్రతిబింబమని అభిప్రాయపడ్డారు. కాబట్టి ఎవరైనా అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తున్నారంటే అది వారి వ్యక్తిత్వ స్వభావమే అని అర్థమన్నారు. ట్రంప్ అలాంటి భాషను ఉపయోగించడాన్ని చాలా మంది అమెరికన్ సెనేటర్లు కూడా తప్పుపట్టారని వెల్లడించారు.

"ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ప్రపంచ దేశాలు ముందుకు రావాలి. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధ ప్రభావం ఎంతో మంది ప్రజలపై పడుతోంది. చమురు ధరలు పెరిగాయి. రవాణా (షిప్పింగ్) ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి. కాబట్టి మీడియా, ప్రపంచ నాయకులందరూ ఒకచోట చేరి ఈ యుద్ధాన్ని ఆపమని అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను కోరడానికి ఒక నిర్దిష్ట సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకం, ముఖ్యం. ప్రపంచంలో శాంతిని నెలకొల్పాలి. భారతదేశ దౌత్య విధానం చాలా గొప్పది. ఇది కేవలం ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న యుద్ధం మాత్రమే కాదు. ఇది సమస్త మానవాళికి, యావత్ ప్రపంచానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న యుద్ధం" అని అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

IRAN US WAR MEDIATION COUNTRIES
MIDDLE EAST WAR UPDATE
IRAN US DEAL TALKS
TRUMP WARNING IRAN
IRAN US CEASEFIRE TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.