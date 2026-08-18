విరామ సమయంలో ఇరాన్ మాస్టర్ ప్లాన్- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో భారీ యుద్ధానికి ప్రణాళిక చేసిందా?
శత్రు భూభాగాలపై ముందస్తు దాడులు, ఇతర సైనిక చర్యల కోసం ఇరాన్ ప్రణాళికలు- ఓ అంతర్జాతీయ నివేదికలో సంచలన విషయాలు
Published : August 18, 2026 at 12:41 PM IST
Iran Plans Attack on US Israel : అమెరికాతో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం (MoU) తర్వాత లభించిన విరామాన్ని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) ఒక పెద్ద యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యేందుకు ఉపయోగించుకుందని అంతర్జాతీయ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇరాన్, అరబ్ అధికారుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం, శత్రు భూభాగాలపై ముందస్తు దాడులు, ఇతర సైనిక చర్యల కోసం ఇరాన్ ప్రణాళికలు రూపొందించిందని పేర్కొంది. ఈ సైనిక సన్నాహాల్లో భాగంగా క్షిపణుల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయడం, వాటి కచ్చితత్వాన్ని పెంచడం, కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ కార్యకలాపాలను విస్తరించడం, ఇరాన్ సైన్యంలో రివల్యూషనరీ గార్డ్ పాత్రను మరింత పెంచడం వంటి చర్యలు చేపట్టారని తెలిపాయి.
"మేము ఈ కాల్పుల విరమణ కాలాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్నాం. మా సామర్థ్యాలను పెంచుకున్నాం. క్షిపణి ఉత్పత్తి రేటును వేగవంతం చేశాం. వాటి కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరిచాం." అని IRGC ప్రతినిధి బ్రిగేడియర్ జనరల్ హొస్సేన్ మొహెబ్బి జూలైలో తెలిపినట్లు WSJ పేర్కొంది. జూన్ మధ్యలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం వల్ల హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభం అవుతుందని, వివాదం ముగుస్తుందని వాషింగ్టన్ భావించింది. అయితే, ఇరాన్ నాయకత్వం దీనిని భిన్నంగా అర్థం చేసుకుందని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ అభిప్రాయపడింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమపై ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ, ఒక పెద్ద దాడికి సమయం కోసం చూస్తున్నాయని ఇరాన్ అంచనా వేసిందని తెలిపింది.
డ్రోన్ల తయారీ వేగవంతం, సీనియర్ అధికారులకు కీలక పదవులు
భారీ సైనిక ఘర్షణను ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా ఇరాన్ ఈ విరామ కాలాన్ని వాడుకుంది. సాధారణ సైన్యంపై IRGCకి పర్యవేక్షణ పెంచడం, ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధ అనుభవజ్ఞులు, అంతర్గత అణచివేతల్లో పాల్గొన్న సీనియర్ అధికారులను కీలక పదవుల్లో నియమించడం, డ్రోన్ల తయారీని వేగవంతం చేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టింది. ప్రాంతీయంగా ఉన్న తమ అనుబంధ సాయుధ ముఠాలతో వ్యూహాత్మకంగా సమన్వయం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ కాలాన్ని వాడుకుంది.
వాటిపై దాడికి పక్కాగా ప్రణాళికలు
ఇరాక్, యెమెన్, లెబనాన్లకు వెళ్లి దాడులను తీవ్రతరం చేసే ప్రణాళికలపై ఇరాన్ కమాండర్లు చర్చించినట్లు పేర్కొంది. ఎర్ర సముద్రం వైపు క్షిపణులు, నౌకాదళ ఆయుధాలు, డ్రోన్ లాంచర్ల మోహరింపును IRGC పర్యవేక్షించిందని చెప్పింది. అలాగే, సౌదీ రేవులు, ఇంధన కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి యెమెన్ ఉగ్రవాదులకు ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారాన్ని, టార్గెట్ లిస్టులను అందించిందని వివరించింది. దీని ఫలితంగా సౌదీ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై, జోర్డాన్, కువైట్, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక సిబ్బందిపై దాడులు జరిగాయని తెలిపింది.
సైనిక ఉద్రిక్తతను పెంచడానికి IRGC కొత్త ప్రణాళికలలు
ప్రస్తుతం సైనిక ఉద్రిక్తతను పెంచడానికి IRGC కొత్త ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసిందని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ వెల్లడించింది. ఇందులో ముందస్తు దాడులు, పర్షియన్ గల్ఫ్లోని సముద్రగర్భ ఇంటర్నెట్ కేబుళ్ల విధ్వంసం, కువైట్, బహ్రెయిన్ వంటి షియా కమ్యూనిటీలు ఉన్న దేశాల్లో రాజకీయ అశాంతిని రేకెత్తించడం, కువైట్లో భూతల సైనిక చర్యలు చేపట్టడం వంటివి ఉన్నాయని పేర్కొంది. అయితే, ఈ ముప్పును కువైట్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. మే నెల ప్రారంభంలో ఒక అద్దె ఫిషింగ్ బోటు ద్వారా కువైట్ ద్వీపంలోకి ప్రవేశించిన ఆరుగురు IRGC సిబ్బందిని తమ భద్రతా దళాలు అడ్డుకున్నాయని ఆ దేశం పేర్కొంది. ఒకవేళ ఖార్గ్ ద్వీపం వంటి ఇరాన్ వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలపై అమెరికా దాడి చేస్తే, దక్షిణ ఇరాక్ ద్వారా భూతల దాడులు ప్రారంభించవచ్చని ఇరాన్ రాజకీయ నాయకులు సూచించారని తెలిపింది.
ఈ పరిణామాలన్నీ ఇరాన్ భద్రతా వ్యవస్థలో వచ్చిన పెద్ద మార్పులతో సమాంతరంగా జరిగాయి. సుప్రీం లీడర్ మోజ్తబా ఖమేనీ అనుభవజ్ఞులైన సైనిక అధికారులను కీలక పాత్రల్లో నియమించారు. కొత్త IRGC కమాండర్-ఇన్-చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదీ శత్రువులపై శక్తిమంతమైన దాడులు నిర్వహించే బాధ్యతను స్వీకరించారు. సైన్యం శత్రు భూభాగంలోకి దూసుకువెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని వాహిదీ సలహాదారు జనరల్ మహ్మద్ రెజా నగ్దీ ప్రకటించారు. మరోవైపు, ఆర్థిక క్షీణత, అమెరికా ఒత్తిడి కారణంగా దేశంలో మళ్లీ అంతర్గత నిరసనలు వ్యక్తమవుతాయనే ఆందోళనల మధ్య ఇరాన్ నాయకత్వం అంతర్గత భద్రతను కూడా కఠినతరం చేసింది.
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