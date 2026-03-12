హర్మూజ్లో భారత నౌకలకు ఇరాన్ అనుమతి! అనిశ్చితి వేళ బిగ్ రిలీఫ్
భారతీయ జెండాతో హర్మూజ్లో ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్ అనుమతించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల వెల్లడి
Iran Allows Indian Ships Strait of Hormuz (AP News)
Published : March 12, 2026 at 11:19 AM IST
Iran Allows Indian Ships Strait of Hormuz : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడంతో చమురు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్కు భారీ ఊరటను ఇస్తూ ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారతీయ జెండాతో హర్మూజ్లో ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్ అనుమతించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. భారత్, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. ఇప్పటికే భారత్కు చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్లు సురక్షితంగా హర్మూజ్లో ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది.