హర్మూజ్‌లో భారత నౌకలకు ఇరాన్​ అనుమతి! అనిశ్చితి వేళ బిగ్ రిలీఫ్​

భారతీయ జెండాతో హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్‌ అనుమతించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల వెల్లడి

Iran Allows Indian Ships Strait of Hormuz
Iran Allows Indian Ships Strait of Hormuz (AP News)
ETV Bharat Telugu Team

March 12, 2026

Iran Allows Indian Ships Strait of Hormuz : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్‌ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడంతో చమురు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్​కు భారీ ఊరటను ఇస్తూ ఇరాన్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారతీయ జెండాతో హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్‌ అనుమతించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. భారత్‌, ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. ఇప్పటికే భారత్‌కు చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్‌లు సురక్షితంగా హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది.

