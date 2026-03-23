'తీర ప్రాంతాల వెంట మందుపాతర్లు అమర్చుతాం'- అమెరికాకు ఇరాన్​ మరో హెచ్చరిక

అమెరికాకు మరో హెచ్చరిక చేసిన ఇరాన్‌- భూతల దాడులకు దిగితే మైన్లను అమరుస్తామని హెచ్చరిక- ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసిన ఇరాన్‌ డిఫెన్స్‌ కౌన్సిల్‌

Iran Threatens Middle East Countries
Iran Threatens Middle East Countries
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 3:21 PM IST

Iran Threatens Middle East Countries : అమెరికా భూతల దాడులకు సిద్ధమవుతోందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇరాన్‌ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక చేసింది. అమెరికా భూతల దాడులకు సిద్ధమైతే మొత్తం పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌లో నావల్‌ మైన్స్‌ను మోహరిస్తామని ఇరాన్‌ డిఫెన్స్‌ కౌన్సిల్‌ ఓ ప్రకటన జారీచేసింది. ఇరాన్‌ తీరాలను లేదా ద్వీపాలను శత్రువులు టార్గెట్‌ చేస్తే మిలిటరీ నిబంధనల మేరకు పర్షియన్ గల్ఫ్‌తోపాటు తీర ప్రాంతాల వెంట అన్ని మార్గాల్లో మందుపాతర్ల అమర్చాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్‌కు అమెరికా 48గంటల గడువు ఇచ్చింది. అందుకోసం కొన్ని ద్వీపాలను లేదా భూభాగాలను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా మెరైన్స్‌ రంగంలో దిగే అవకాశం ఉందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఈ మేరకు స్పందించింది. తాము కూడా భూతల దాడులు చేపట్టే అవకాశం ఉందని ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది.

పశ్చిమాసియాలోని విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడి చేస్తామని ఇరాన్ వార్నింగ్
మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఇరాన్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా సైనిక స్థావరాలకు విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్న పశ్చిమాసియాలోని విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడి చేస్తామని సోమవారం హెచ్చరించింది.

జాబితా రిలీజ్ చేసిన ఇరాన్​ వార్తా సంస్థలు
అటు పశ్చిమాసియాలోని విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ బెదిరించిన నేపథ్యంలో యూఏఈ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్‌తో సహా ఇతర సౌకర్యాల జాబితాను అక్కడి వార్తా సంస్థలు ప్రచురించాయి. ఇరాన్​ పారామిలిటరీ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌కు సన్నిహితంగా ఉండే ఫార్స్ వార్తా సంస్థ ఈ జాబితాను ప్రచురించింది. పశ్చిమాసియాలోని డీశాలినేషన్ ప్లాంట్‌లతో సహా సౌదీ అరేబియాతో సరిహద్దుకు సమీపంలో పశ్చిమ ఎడారి ప్రాంతంలో నాలుగు రియాక్టర్లు, యూఏఈకి చెందిన బరాకా అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. దీంతో పాటు న్యాయవ్యవస్థకు చెందిన మిజాన్ వార్తా సంస్థ కూడా ఈ జాబితాను ప్రచురించింది.

ఒకవేళ ఇరాన్ నిజంగానే గల్ఫ్, అరబ్ దేశాలపై దాడులు చేస్తే అక్కడి విద్యుత్, నీటి సరఫరాపై తీవ్రంగా ప్రభావితం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎడారి దేశాలు తమ విద్యుత్ కేంద్రాలను, తాగునీటి సరఫరాకు కీలకమైన డీశాలినేషన్ ప్లాంట్‌లతో కలిపి నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో ఇది మరింత ప్రమాదకరమని భావిస్తున్నారు.

అమెరికాతో ఎప్పటికీ చర్చలు ఉండబోవని ఇరాన్ స్పష్టం
అమెరికాతో ఎప్పటికీ చర్చలు ఉండబోవని ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీ తేల్చిచెప్పారు. సైనికచర్య ఉండదని హామీ ఇచ్చి అమెరికా మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు. దౌత్యానికి అవకాశమే లేని విధంగా పరిస్థితులు మారిపోయినట్లు అబ్బాస్‌ చెప్పారు. 3 విడుతల చర్చల్లో పురోగతి సాధించినప్పటికీ ఎలాగైనా తమపై దాడి చేయాలని అమెరికా నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. అమెరికా విశ్వాసఘాతుకానికి పాల్పడిందన్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం దౌత్యమార్గం ద్వారాలను పూర్తిగా మూసివేసిందని అబ్బాస్‌ అగార్చీ చెప్పారు.

