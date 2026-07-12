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హర్మూజ్‌లో దాడులు మా పొరపాటే- అమెరికాతో చర్చలు కొనసాగిస్తాం: ఇరాన్

హుర్ముజ్​లో ఇటీవల దాడులపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆ దాడులు తాము చేసిన పొరపాటుగా ఇరాన్ అంగీకరించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనం- అమెరికా అధికారులకు ప్రవేటుగా ఇరాన్ ఈ విషయాన్ని చెప్పినట్లు నివేదిక

Iran on Hormuz Ship Attack
Iran Supreme leader Mojtaba Khamenei, US President Donald Trump (AP File Photos)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 6:56 AM IST

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Iran on Hormuz Ship Attack : చమురు రవాణాకు అత్యంత వ్యూహాత్మక జలమార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇటీవల వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడుల వ్యవహారం అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపింది. అయితే, ఈ దాడులపై ఇరాన్ తాజాగా స్పందించింది. ఈ దాడులు తాము చేసిన పొరపాటుగా ఇరాన్ పశ్చాతాపడినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు చెప్పాయి. అంతేకాదు, ఇదే విషయాన్ని ఇరాన్ ఉన్నతాధికారులు అమెరికాకు ప్రైవేట్‌గా చెప్పినట్లు వెల్లడించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడి సలహాదారులకు ఇరాన్ ఈ విషయాన్ని చేరవేసిందని, ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకుని, దౌత్యపరమైన చర్చలను పునరుద్ధరించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని సంకేతాలు పంపినట్లు ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ ఓ నివేదికను రాసుకొచ్చింది.

అమెరికా ఉన్నతాధికారి ఒకరు అంతర్జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇలా అన్నారు. 'ఇరాన్ ప్రతినిధులు మళ్లీ చర్చల టేబుల్ వద్దకు వచ్చి మేము తీవ్రమైన తప్పు చేశాం. మా వల్ల పొరపాటు జరిగింది. దయచేసి దీనిని ఇక్కడితో ఆపేసి, చర్చలను మునుపటిలాగే కొనసాగిద్దామని కోరారు' అని పేర్కొన్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న శాంతి చర్చలను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇరాన్‌లోని ఒక వర్గం ఈ దాడులకు పాల్పడినట్లు టెహ్రాన్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ ఉన్నతాధికారులు నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టినట్లు సమాచారం.

బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాల్సిందే
ఇరాన్ అధికారులు ప్రైవేటు సంభాషణల్లో తమ తప్పును అంగీకరించినప్పటికీ, అమెరికా వైట్ హౌస్ మాత్రం దీనిని అంత తేలికగా వదిలిపెట్టేలా లేదు. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై దాడి చేయడాన్ని గతంలో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తీవ్రమైన ఉల్లంఘనగా అమెరికా భావిస్తోంది. అందువల్ల, ఇరాన్ ఈ పొరపాటును కేవలం తెరవెనుక కాకుండా బహిరంగంగా అంగీకరించాలని అమెరికా డిమాండ్ చేస్తోంది.

ఒమన్‌లో చర్చలు
ఇరాన్ విజ్ఞప్తి మేరకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చర్చలను కొనసాగించేందుకు తమ బృందాన్ని ఆదేశించారు. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, సీనియర్ సలహాదారు జారెడ్ కుష్నర్, ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ నేతృత్వంలోని అమెరికా బృందం చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు శనివారం ఒమన్‌ రాజధాని మస్కట్‌కు వెళ్లింది. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు హర్మూజ్ జలసంధిని ఎలా నిర్వహించారో అలాగే ఉంచేందుకు ఇరాన్ కట్టుబడి ఉండాలని అమెరికా డిమాండ్ చేస్తోంది.

ఖతార్, ఒమన్ దౌత్యం
ప్రాంతీయంగా ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగి యుద్ధ వాతావరణానికి దారితీయకుండా ఉండేందుకు ఖతార్, ఒమన్‌లు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఖతార్‌కు చెందిన రాయబార బృందం అత్యవసరంగా ఇరాన్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అమెరికా కఠినమైన షరతులను ఇరాన్ ఆమోదించేలా చేయడం, ఇరు పక్షాల మధ్య నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడం ఈ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంకోవైపు, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాక్చీ శనివారం ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ బద్ర్ అల్-బుసైదీతో మస్కట్‌లో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన వివరాలను అరాక్చీ తన అధికారిక టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడంతో పాటు, ప్రాంతీయ భద్రత, ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రక్షణపై సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల కుదిరిన 'ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ)' లోని నిబంధనలను అనుసరించి, అంతర్జాతీయ నౌకలకు సురక్షితమైన మార్గాన్ని కల్పించేందుకు అవసరమైన శాశ్వత యంత్రాంగాలపై ఇరు దేశాల మంత్రులు సమీక్షించినట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సైనిక చర్యల ద్వారా కాకుండా, కేవలం దౌత్య మార్గాల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలని ఇరు దేశాల మంత్రుల సమావేశంలో చర్చించారు.

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