ఇజ్రాయెల్ నేతలు, ట్రంప్​కు రక్తపాతం తప్పదు: ఇరాన్ మతగురువు హెచ్చరికలు

మత గురువు నుంచి తీవ్ర హెచ్చరికలు- అమెరికా దాడిలో ఇరాన్ నౌక మునిగిందని విదేశాంగ మంత్రివర్గం ఆరోపణ

Iran Israel US Conflict
Iran Israel US Conflict (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Iran Israel US Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వేళ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య పరిస్థితులు యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపిస్తున్నాయి. సైనిక చర్యలు, పరస్పర హెచ్చరికలు, క్షిపణి దాడులతో ప్రాంతమంతా ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా, అధికారుల వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్‌లో ప్రసారమైన సందేశంలో ప్రముఖ మత గురువు అయితొల్లా అబ్దుల్లా జవాది అమోలీ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా నేతలపై రక్తపాతం తప్పదని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరును ప్రస్తావిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. దేశ ఐక్యతను కాపాడుకోవాలని, శత్రువులపై కఠినంగా పోరాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఇదే సమయంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ కూడా అమెరికాపై ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో అమెరికా జలాంతర్గామి దాడిలో ఇరాన్ నౌకాదళానికి చెందిన ఐఆర్ఐఎస్ డెన ఫ్రిగేట్ మునిగిపోయిందని ఆరోపించారు. ఇది అంతర్జాతీయ జలాల్లో జరిగిన దాడి అని, అమెరికా దీని ఫలితాలను అనుభవిస్తుందని హెచ్చరించారు. ఈ ఘటనతో రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరాయని అన్నారు.

IRAN ISRAEL US WAR UPDATE
IRAN ISRAEL US CONFLICT

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

