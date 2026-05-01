'మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు'- అమెరికా ప్రచారాన్ని తోసిపుచ్చిన ఇరాన్​

అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల ఉప మంత్రి, నిపుణుల సభ సభ్యుడు అయతొల్లా మొహ్సెన్ ఖోమీ వెల్లడి- సుప్రీం నేత ప్రాణాలను కాపాడటంపై ఇరాన్ అధికారులు దృష్టి సారించారని వివరణ

Published : May 1, 2026 at 3:43 PM IST

Mojtaba Khamenei Health : ఇరాన్ సుప్రీం నేత మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై అమెరికా చేస్తున్న ప్రచారాన్ని టెహ్రాన్ తోసిపుచ్చింది. తమ నాయకుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల ఉప మంత్రి, నిపుణుల సభ సభ్యుడు అయతొల్లా మొహ్సెన్ ఖోమీ వెల్లడించారు. ప్రతిస్పందనల కోసం, పుకార్లను వ్యాప్తి చేయడానికి పశ్చిమ దేశాలు ఇటువంటి ఎత్తుగడలను ఉపయోగిస్తాయని ఖోమీ అన్నారు. ఈ మేరకు ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

"కొంతమంది మా నాయకుడు, అయతొల్లా సయ్యద్ మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడుగుతున్నారు. 'ఆయన ఎందుకు హాజరుకావడం లేదు? ఆయన ఎందుకు ఆడియో లేదా వీడియో సందేశం పంపడం లేదు? ఆయనను సందర్శించిన వారు ఎందుకు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడటం లేదు?' అని అడుగుతున్నారు. ఇదంతా శత్రువులు వేస్తున్న ఒక ఎత్తుగడ. ఈ ప్రశ్నలతో మమ్మల్ని ప్రతిస్పందించేలా ఒత్తిడి చేసి, తద్వారా లక్ష్యాలను సాధించాలని వారు కోరుకుంటున్నారు." అని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల ఉప మంత్రి అయతొల్లా మొహ్సెన్ ఖోమీ చెప్పినట్లుగా ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

'బాంబు దాడి జరిగిన భవనంలోనే మొజ్తబా ఖమేనీ ఉన్నారు'
ఖమేనీ గాయపడినప్పటికీ, అయితే సుప్రీం నేత ప్రాణాలను కాపాడటంపై ఇరాన్ అధికారులు దృష్టి సారించారని ఖోమి అన్నారు. బాంబు దాడి జరిగిన భవనంలోనే మొజ్తబా ఖమేనీ ఉన్నారని, కానీ ఆయన ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని కూడా ఖోమి ధ్రువీకరించారు.

"ప్రస్తుతం సుప్రీం నేత ప్రాణాలను కాపాడటమే మాకు అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. ఆయనకు గాయాలైనప్పటికీ, వాటిని తట్టుకుని ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు. బాంబు దాడి జరిగి ఇతరులు అమరులైన భవనంలో ఆయన ఉన్నారు. పేలుడుకు కొన్ని నిమిషాల ముందు, దైవ సంకల్పంతో ఆయన బయటకు వెళ్లారు. దేవుడు ఆయనను కాపాడాలని కోరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఖమేనీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. చురుకుగా పాలన వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలోనే చర్చలు, క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన విషయాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల, వివిధ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఆయన చర్చల బృందానికి నిర్దిష్ట సూచనలు కూడా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితిపై ఆయనకు పూర్తి పట్టు ఉంది."

--అయతొల్లా మొహ్సెన్ ఖోమీ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల ఉప మంత్రి

మొజ్తబా ఖమేనీ పరిస్థితి బాగుంది : భారత్​లో ఇరాన్​ సుప్రీం ఉప ప్రతినిధి
అంతకుముందు ఏప్రిల్ 28న భారత్​లోని ఇరాన్ సుప్రీం నేత డిప్యూటీ ప్రతినిధి మొహమ్మద్ హుస్సేన్ జియాయీనియా సైతం ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని వివరించారు. సుప్రీం నేత అయతోల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ మెరుగైన స్థితిలో బాగున్నారని చెప్పారు. "ఆ దేవుడి దయ వల్ల సుప్రీం నేత, అయతోల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ పరిస్థితి బాగుంది. రెండు రోజుల క్రితం మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఆయన పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది, ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారు" అని జియాయీనియా ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.

మొజ్తబా ఖమేనీని కలిసేందుకు తీవ్ర ఆంక్షలు
మాజీ సుప్రీం లీడర్, దివంగత అలీ ఖమేనీ నివసిస్తున్న ప్రాంగణంపై ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. ఈ దాడిలో అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఇదే ప్రమాదంలో మొజ్తబా ఖమేనీ సైతం తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. అప్పటి నుంచి మొజ్తబా ఖమేనీ ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నారని పేర్కొంది. ఈ దాడిలో ఆయన భార్య, కుమారుడు కూడా మరణించారు. అయితే, దాడుల్లో గాయపడి కోలుకుంటున్న మొజ్తబా ఖమేనీని కలిసేందుకు తీవ్ర ఆంక్షలు విధించారు. కేవలం పరిమిత సంఖ్యలో ప్రధానంగా వైద్య సిబ్బంది మాత్రమే ఆయనకు సేవలు అందిస్తున్నారని న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేర్కొంది.

