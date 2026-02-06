'ఖమేనీ ఆందోళన చెందాలి, నిజంగా భయపడాల్సిందే'- ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
అణు చర్చల ముందు పెరిగిన ఉద్రిక్తతలు, ఒమన్లో కీలక సమావేశాలు! ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ భయపడాలంటూ ట్రంప్ హెచ్చరిక- అణు చర్చలకు షరతులతో అంగీకరించిన టెహ్రాన్
Published : February 6, 2026 at 8:33 AM IST
Trump Warns Khamenei : అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి వచ్చిన గట్టి హెచ్చరికతో అమెరికా, ఇరాన్ సంబంధాలు మరోసారి ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ చాలా ఆందోళన చెందాలని, నిజంగా భయపడాల్సిందే అంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అణు ఒప్పందంపై రాజీకి రాకపోతే చెడుఫలితాలు తప్పవు అని స్పష్టం చేయడంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది.
అదే సమయంలో వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చర్చలు విఫలమైతే బలప్రయోగానికి కూడా తమ దేశ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనుకాడబోరన్నారు. ఒమన్తో చర్చల్లో ఇరాన్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం కోసం ట్రంప్ ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. అణురహిత ఇరాన్ డిమాండ్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు. దౌత్యం సాధ్యం కాకపోతే ట్రంప్నకు మరిన్ని ఎంపికలు ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.
మాటలకే పరిమితం కాకుండా!
ఇదే సమయంలో ఇరాన్ కూడా షరతులతో అమెరికాతో చర్చలకు ముందుకొచ్చింది. మరిన్ని సైనిక దాడులను నివారించేందుకు చర్చలు జరపాలని తెహ్రాన్ నిర్ణయించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ సమావేశాలు ఒమాన్లో జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇప్పటికే ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థలు కూడా దీనిని ధ్రువీకరించాయి. అమెరికా మాత్రం మాటలకే పరిమితం కాకుండా సైనికంగా ఒత్తిడి పెంచుతోంది.
చర్చలు విఫలమైతే బలప్రయోగం
పశ్చిమాసియాలో భారీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ స్ట్రైక్ గ్రూప్, యుద్ధ విమానాలు, ఇతర సైనిక సామగ్రిని మోహరించడం ద్వారా ఇరాన్పై హెచ్చరికలు పంపుతోంది. చర్చలు విఫలమైతే బలప్రయోగం చేయడానికి కూడా వెనుకాడబోమన్న సంకేతాలు ఇస్తోంది. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా తన రక్షణ శక్తిని బలోపేతం చేస్తోంది. దేశీయంగా తయారు చేసిన బాలిస్టిక్ క్షిపణి వ్యవస్థలను సాంకేతికంగా అప్గ్రేడ్ చేసినట్లు సైనికాధికారులు తెలిపారు.
శత్రువులకు కఠిన ప్రతిస్పందన
ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న క్షిపణి కేంద్రాన్ని సందర్శించిన ఇరాన్ సాయుధ దళాల చీఫ్ అబ్దొల్రహీమ్ మౌసవి, నిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఇప్పటి వరకు రక్షణాత్మక విధానంలో ఉన్నామని, ఇకపై దాడి ధోరణికి మారామని కూడా ప్రకటించారు. అసిమెట్రిక్ వార్ఫేర్ ద్వారా శత్రువులకు కఠిన ప్రతిస్పందన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు. ఏదైనా దాడి జరిగితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు.
అమెరికాతో న్యాయమైన చర్చలు
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పేజెష్కియన్ కూడా చర్చలపై తన వైఖరిని వెల్లడించారు. బెదిరింపులు లేకుండా, సముచిత వాతావరణంలోనే అమెరికాతో న్యాయమైన చర్చలు జరుపుతామని చెప్పారు. విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీకి చర్చలు కొనసాగించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అయితే చర్చల అజెండాపై ఇరువైపులా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇరాన్ మాత్రం అణు కార్యక్రమంపైనే చర్చలు జరగాలని కోరుతోంది. కానీ అమెరికా మాత్రం బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, ప్రాంతీయ మిత్ర బలగాలకు ఇరాన్ మద్దతు వంటి అంశాలను కూడా చర్చల్లో చేర్చాలని పట్టుబడుతోంది. ఈ అంశాలే చర్చలకు ప్రధాన అడ్డంకులుగా మారుతున్నాయి.
ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన
2015లో కుదిరిన అణు ఒప్పందం నుంచి 2018లో అమెరికా తప్పుకోవడంతో పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ఇరాన్ అధిక స్థాయిలో యురేనియం సమృద్ధి చేయడం ప్రపంచ దేశాలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆంక్షల కారణంగా ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ఆంక్షల ఎత్తివేతను చర్చల్లో కీలక అంశంగా తెహ్రాన్ భావిస్తోంది. మొత్తానికి, ఒకవైపు ట్రంప్ హెచ్చరికలు, మరోవైపు సైనిక కదలికలు, ఇంకోవైపు చర్చలు, ఈ మూడు అంశాల మధ్య అమెరికా–ఇరాన్ సంబంధాలు కీలక దశలోకి ప్రవేశించాయి.
