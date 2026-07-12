ETV Bharat / international

త్వరలో ప్రజల ముందుకు మొజ్తబా ఖమేనీ- మరి ఆ ముసుగులో ఉన్నది ఎవరు?

అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ స్మారక సభను నిర్వహించనున్నమొజ్తబా- తండ్రి, భార్య అంత్యక్రియలకు మెుజ్తబా దూరం

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei (Associate Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mojtaba Khamenei First Public Appearance : సుప్రీం లీడర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి మొజ్తబా ఖమేనీ బహిరంగంగా కనిపించట్లేదు. ఇటీవల పూర్తైన ఇరాన్‌ దివంగత లీడర్ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో సైతం మొజ్తబా పాల్గొనలేదు. అయితే త్వరలో ఆయన ప్రజల ముందుకు రానున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. జులై 23న టెహ్రాన్‌లో మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ స్మారక సభను మొజ్తబా నిర్వహిస్తారని తెలిపాయి. సాయంత్రం 5 నుంచి 7గంటల మధ్యలో నిర్వహించే ఈ సభలో దేశంలోని కీలక నేతలందరూ పాల్గొంటారని సమాచారం. తండ్రి అంత్యక్రియల్లోనే కాదు రెండు వారాల క్రితం జరిగిన తన సతీమణి అంత్యక్రియల్లోనూ మొజ్తబా కనిపించలేదు. అయితే తండ్రి అంత్యక్రియలు అనంతరం మొజ్తబా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తన తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

TAGGED:

IRAN SUPREME LEADERAPPEAR SOON
MOJTABA FIRST PUBLIC APPEARANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.