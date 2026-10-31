'అమెరికా మళ్లీ దాడులు చేస్తే- అంతే గట్టిగా ఎటాక్ చేయండి'- మొజ్తబా ఖమేనీ కీలక ఆదేశాలు
Mojtaba Khamenei Statement On War : పశ్చిమాసియాలో యుద్దం అంతకంతకూ ముదురుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : October 31, 2026 at 7:13 PM IST
అమెరికాతో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ కీలక ప్రకటన చేశారు. శత్రువుల నుంచి ఎదురయ్యే ఎలాంటి ముప్పులనైనా తక్షణమే ప్రభావవంతంగా, ఎటువంటి భౌగోళిక పరిమితులు లేని రీతిలో ఎదుర్కోవాలని ఆ దేశ సైనికాధికారులను ఆదేశించారు. ఇరాన్పై సైనిక దాడులు మళ్లీ మొదలైతే తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్పై అమెరికా దాడులకు పాల్పడబోతోందని వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో మొజ్తబా ఖమేనీ తమ దేశ సాయుధ దళాల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ క్రమంలో మొజ్తాబా ఖమేనీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆ విషయాన్ని దేశ ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు : ఖమేనీ
"శత్రువులు (అమెరికా, ఇజ్రాయెల్) నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పులను తక్షణమే ప్రభావవంతంగా అనియంత్రిత భౌగోళిక ప్రతిస్పందనతో ఎదుర్కోవాలి. ఒకవేళ శత్రువులు ఇరాన్పై కొత్తగా సైనిక లేదా ఉగ్ర దాడులను మళ్లీ ప్రారంభిస్తే ఆ యుద్ధాన్ని ఎప్పుడు, ఏ పరిస్థితుల్లో ముగించాలనేది ఇరాన్ సాయుధ దళాలు, దేశ ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. ఇరాన్పై దాడులు మళ్లీ మొదలైతే వాటిని దేశ సాయుధ దళాలు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాలి. ఇరాన్ రక్షణ సాంకేతికతను మరింత అభివృద్ధి చేయాలి. శత్రువులను ఎదుర్కొనేందుకు తెలివైన పోరాట సంసిద్ధత అవసరం" అని మొజ్తబా ఖమేనీ పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్తో యుద్ధ ముగింపునకు మేము తొందరపడం లేదు : ట్రంప్
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి వాషింగ్టన్ తొందరపడటం లేదన్నారు. ఏడు నెలలుగా సాగుతున్న ఈ పోరును అసాధారణ యుద్ధంగా అభివర్ణించారు. నెలల తరబడి పోరాటం సాగుతున్నా, శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చేసిన అనేక దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు విఫలమైనప్పటికీ, కాలం తమకే అనుకూలంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
'సైనికులు, పోలీసులకు జీతాలు ఇవ్వలేని స్థితిలో ఇరాన్'
అమెరికాతో చర్చలు జరపడానికి టెహ్రాన్ ఆసక్తి చూపుతోందన్నారు ట్రంప్. ఇరాన్ తమ దేశ సైనికులు, పోలీసులకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందని విమర్శించారు. ఇరాన్తో యుద్ధం వల్ల అమెరికాపై పెద్దగా ఆర్థిక భారమేమీ పడలేదన్నట్టుగా వ్యాఖ్యానించారు. వెనెజువెలా నుంచి భారీగా ముడి చమురును రవాణా చేశామని, దానితో వచ్చిన ఆదాయంతో ఆ యుద్ధ ఖర్చు అంతా భర్తీ అయిందని చెప్పారు. అయితే వెనెజువెలా చమురు వల్ల ఎంత మేర ఆదాయం వచ్చిందో మాత్రం ట్రంప్ వెల్లడించకపోవడం గమనార్హం. ఇక, ఇరాన్తో యుద్ధం కోసం ఇప్పటి వరకు అమెరికాకు సుమారు 47 బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చు అయిందని అంచనా.
చర్చల కోసం తాత్కాలిక ముసాయిదా
మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చల కోసం ఒక తాత్కాలిక ముసాయిదా రూపొందించినట్లు సమాచారం. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను మూడో దేశానికి తరలించడం లేదా దాని రేడియోధార్మికతను తగ్గించడం ఆ ముసాయిదా ప్రతిపాదనల్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ చర్చల్లో భాగంగా ఒప్పందం కుదిరిన ఏడు రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరవాల్సి ఉంటుంది. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాలపై, సముద్ర భద్రతపై చర్యలు తీసుకుంటే దానికి ప్రతిగా టెహ్రాన్పై విధించిన ఆంక్షలను, దిగ్బంధాలను అమెరికా సడలించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఒప్పందం అమలయ్యేందుకు చైనా ఒక హామీదారుగా ఉండనుంది తెలుస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలను పునరుద్ధరించేందుకు ఖతార్ చురుగ్గా యత్నిస్తోంది. కాల్పుల విరమణకు మార్గం సుగమం చేసేందుకు ఖతార్కు చెందిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం ఉదయం టెహ్రాన్ చేరుకున్నట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ తెలిపింది. ఖతార్ ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి సీనియర్ సలహాదారు నేతృత్వంలో వచ్చిన ఈ బృందం అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇరాన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.