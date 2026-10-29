పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ప్రతిష్ఠంభనకు ముగింపు పలకాలి : మొజ్తబా ఖమేనీ పిలుపు
ఇరాన్- అమెరికా యుద్ధం వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న ప్రతిష్ఠంభన స్థితికి ముగింపు పలకాలని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ కోరారు.
Published : October 29, 2026 at 4:08 PM IST
Mojtaba Khamenei on War : అవసరమైతే ఇరాన్పై మళ్లీ సైనిక దాడులు చేపడతామని అమెరికా హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ కీలక ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న ప్రతిష్ఠంభన స్థితికి ముగింపు పలకాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్ ఇకపై సందిగ్ధ స్థితిలో ఉండకూడదని, స్పష్టమైన వైఖరి తీసుకోవాలనే కోణంలో ఖమేనీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ జారీ చేసిన ఈ ఆదేశాన్ని అమలు చేయడానికి, నెరవేర్చడానికి పూర్తి సామర్థ్యంతో, చిత్తశుద్ధితో తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ ఆ దేశ మంత్రి వర్గానికి తెలియజేశారు.
ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధత అవసరం : పెజెష్కియన్
దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులు, దాని నిర్వహణ, జాతీయ స్థితిస్థాపకతను పెంపొందించడం, శత్రువుల ముప్పులను ఎదుర్కోవడంపై ఇరాన్ మంత్రివర్గం బుధవారం చర్చించిందని మసూద్ పెజెష్కియన్ తెలిపారు. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి నిరంతర సన్నద్ధత అవసరమని అన్నారు. "మంత్రులు, అన్ని విభాగాలు అవసరాలకు అనుగుణంగా పూర్తి సంసిద్ధతను కొనసాగించాలి. ఏవైనా బెదిరింపులు, ఆంక్షలు, బాహ్య ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనేందుకు దేశ ఉత్పాదకతను పెంచి జాతీయ శక్తిని, స్థితిస్థాపకతను బలోపేతం చేయాలి. శత్రువులు ఇరాన్ ప్రజల సంకల్పాన్ని బలహీనపర్చగలమని, దేశాన్ని లొంగిపోయేలా బలవంతం చేయగలమని భావించకూడదు." అని పెజెష్కియన్ పేర్కొన్నారు.
నివేదికను సమర్పించిన అరాగ్చీ
మరోవైపు ఈ కేబినెట్ సమావేశంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఖతార్ ప్రతినిధి బృందం, పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి పర్యటనల సందర్భంగా జరిగిన దౌత్యపరమైన పరిణామాలు, ప్రాంతీయ సంప్రదింపులపై ఒక నివేదికను సమర్పించారు. ఈ నివేదికలో పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.
మిత్రదేశాలను అలర్ట్ చేసిన అమెరికా
ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నవంబర్ 3న జరిగే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల అనంతరం ఇరాన్పై దాడులు ఉండొచ్చని అమెరికా నుంచి సంకేతాలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలకు అగ్రరాజ్యం అమెరికా హెచ్చరికలు చేసినట్లు సమాచారం. ఇరాన్పై కొత్తగా సైనిక దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని, అందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని యూఎస్ తమ మిత్రదేశాలకు తెలియజేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ తాజా మీడియా కథనాలపై వైట్హౌస్ గానీ, అమెరికా అధికారులు గానీ ఇంకా స్పందించలేదు.
గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ విరుచుకుపడే ఛాన్స్
ఒకవేళ ఇరాన్పై అమెరికా దాడులకు దిగితే గల్ఫ్ దేశాల్లోని మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ విరుచుకుపడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికే టెహ్రాన్ దాడులతో యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా సహా పలు దేశాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నాయి. ఈ దాడులతో చమురు సుసంపన్న దేశాల భవిష్యత్ ప్రణాళికలన్నీ ఇబ్బందుల్లో పడ్డాయి.
పెంటగాన్ అధికారిపై వేటు
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్పై దాడులకు అగ్రరాజ్యం సిద్ధమవుతున్నట్లు కథనాలు వెలువడుతున్న వేళ అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పెంటగాన్లోని ఓ కీలక అధికారిపై వేటు వేశారు. జాయింట్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్లో ప్లాన్, స్ట్రాటజీ హెడ్గా ఉన్న ఆర్మీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ బ్రెట్ సిల్వియాను పదవి నుంచి తీసేశారు. అంతకుముందు అదే స్థానంలో ఉన్న లెఫ్టినెంట్ జనరల్ జోసెఫ్ మెక్గీని గత అక్టోబర్లో బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు.
ఇరాన్ కీలక నేతకు జేడీ వాన్స్ లెటర్
పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మొహ్సేన్ రెజాయీకి లేఖ రాసినట్లు ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ తన కథనంలో పేర్కొంది. ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకే ఈ లేఖ పంపినట్లు పేర్కొంది. అయితే, ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు ప్రారంభించాలని వాన్స్ను ఆదేశించానన్న వార్తలను డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. ఇరాన్కు వైద్య సామగ్రి అవసరమని, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి అవసరమైన వస్తువులను అందించే అంశంపైనే వాన్స్ సంప్రదింపులు జరిపారని స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ దాడుల హెచ్చరికల వేళ- ఇరాన్ అగ్రనేతకు జేడీ వాన్స్ లేఖ
అమెరికా దాడుల్లో దెబ్బతిన్న అణు కేంద్రాలను రిపేర్ చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించలేదు : IAEA చీఫ్ రఫెల్