ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీకి తీవ్ర గాయాలు- ముఖానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తప్పదా?
అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఖమేనీ గాయాలపై అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు- కాలికి మూడు సార్లు శస్త్రచికిత్స- కృత్రిమ కాలు అమర్చే అవకాశం- ముఖం, పెదవులు కాలిపోవడంతో మాట్లాడటానికి ఇబ్బంది
Published : April 24, 2026 at 9:59 AM IST
Mojtaba Khamenei Health : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడుల అనంతరం ఇరాన్ సుప్రీం నేత మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆ దాడుల్లో ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, ముఖ్యంగా ఆయన కాలు, చేతి, ముఖంపై గాయాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయనను అత్యంత రహస్య ప్రదేశంలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయా మీడియా కథనాల ప్రకారం, దాడుల సమయంలో ఖమేనీ కాలికి తీవ్ర గాయం కావడంతో ఇప్పటివరకు మూడు సార్లు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. పరిస్థితిని బట్టి ఆయనకు కృత్రిమ కాలు అమర్చే అవకాశం కూడా ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అదే సమయంలో ఆయన చేతికి కూడా శస్త్రచికిత్స చేయగా, ప్రస్తుతం ఆ గాయం క్రమంగా కోలుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మానసికంగా చురుకుగానే!
అయితే ఖమేనీకి పెద్ద సమస్యగా మారింది ముఖంపై వచ్చిన గాయాలేనని తెలుస్తోంది. దాడుల్లో ఆయన ముఖం, పెదవులు తీవ్రంగా కాలిపోవడంతో మాట్లాడటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో ఆయనకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ అధికారులను ఉటంకిస్తూ అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఆరోగ్య పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఖమేనీ మానసికంగా చురుకుగానే ఉన్నారని సమాచారం. దేశంలోని పరిణామాలను గమనిస్తూ నిర్ణయాలపై తన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. అయితే ఆయన ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడకపోవడం గమనార్హం. బలహీనంగా కనిపించకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆయన మౌఖిక ప్రకటనలు ఇవ్వడం మానేశారని తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఖమేనీతో నేరుగా సంప్రదింపులు కూడా చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయని కథనాలు చెబుతున్నాయి. భద్రతా కారణాల వల్ల ఆయనను కలవడానికి ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు కూడా వెళ్లడం లేదట. ఇజ్రాయెల్ నిఘా సంస్థలకు సమాచారం అందకుండా ఉండేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఖమేనీకి సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ప్రత్యేక విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. చేతితో రాసిన ఉత్తరాల ద్వారానే ఆయనతో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతోందని సమాచారం. ఆ ఉత్తరాలను మోటార్సైకిళ్ల ద్వారా రహస్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తూ, ఆయన సమాధానాలను తిరిగి అదే విధంగా పంపుతున్నట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
ముఖ్య నిర్ణయాలు సమూహంగా!
ఇదిలా ఉండగా, ఖమేనీ గాయాల నేపథ్యంలో ఇరాన్లో అధికార వ్యవస్థలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC) ప్రభావం గణనీయంగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. దేశానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలను ప్రస్తుతం ఈ సైనిక సంస్థలోని ఉన్నతాధికారులు కలిసి తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. ఖమేనీ స్వయంగా కూడా ఈ జనరల్స్ సలహాలపై ఆధారపడుతున్నారని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆయన వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఒక బోర్డ్ డైరెక్టర్లా ఉందని, ముఖ్య నిర్ణయాలు సమూహంగా తీసుకుంటున్నారని మాజీ రాజకీయ నాయకులు వ్యాఖ్యానించినట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి.
ఇరాన్ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికైన ప్రభుత్వం రోజువారీ పరిపాలన, ఆహారం, ఇంధనం వంటి అవసరాల సరఫరా వంటి అంశాలకే పరిమితమైందని సమాచారం. ఇక విదేశాంగ విధానాలపై కూడా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో చర్చల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన నాయకుల స్థానంలో ఇతరులు ముందుకు వచ్చారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ స్వయంగా వైద్యుడే కావడంతో ఖమేనీ చికిత్సను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆరోగ్య మంత్రి సహా వైద్య బృందం ఆయనకు నిరంతరం చికిత్స అందిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
భద్రతా వ్యవస్థే కీలక పాత్ర
ఇరాన్ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఎప్పటిలాగే పలు శక్తి కేంద్రాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సైనిక వ్యవస్థ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్తో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతా వ్యవస్థే కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మొత్తంగా, ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇంకా ఆందోళనకరంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆయన జీవించి ఉండి నిర్ణయాల్లో పాల్గొంటున్నారన్న సమాచారం ఇరాన్లో స్థిరత్వానికి కొంత ఊరటనిస్తోంది. అయితే ఆయన పూర్తిగా కోలుకునే వరకు దేశ రాజకీయాల్లో సైనిక వ్యవస్థ ప్రభావం కొనసాగుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇరాన్ ప్రజల ఐక్యతే మా బలం- అదే శత్రువులకు గట్టి దెబ్బ కొట్టింది: టెహ్రాన్ నేతలు
అమెరికా, భారత్ మధ్య సంబంధాలు బలంగానే ఉన్నాయి: రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు