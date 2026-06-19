అమెరికాతో ఒప్పందం తర్వాత ఖమేనీ తొలి ప్రకటన- నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తేసిన అగ్రరాజ్యం
అమెరికా-ఇరాన్ శత్రుత్వానికి ముగింపు పలికే ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన ఖమేనీ- నౌకాయానంపై దిగ్బంధనాన్ని అధికారికంగా ఎత్తివేసినట్లు ప్రకటించిన అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్
Published : June 19, 2026 at 7:27 AM IST
Khamenei Mojtaba On Us Iran Deal : అమెరికాతో ప్రత్యక్ష చర్చలకు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా మొజ్తబా ఖమెనీ ఆమోదం తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ముఖాముఖి చర్చలు జరపడం శత్రు దేశ అభిప్రాయాలను అంగీకరించడం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ ప్రభుత్వ మీడియా ద్వారా ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ఇటీవల అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శత్రుత్వానికి ముగింపు పలికే ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత ఖమెనీ నుంచి వచ్చిన తొలి స్పందన ఇదే కావడం విశేషం. యుద్ధం ప్రారంభ సమయంలో జరిగిన దాడిలో గాయపడిన తర్వాత ఆయన ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా కనిపించలేదు.
నిరాశాజనక స్థితిలో కూరుకుపోయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శాంతి ఒప్పందం కోసం తమపై అన్ని రకాలుగా ఒత్తిడి తెచ్చారని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ తెలిపారు. ఈ ఒప్పందం కోసం తమ నేతలు మాత్రం నిబద్ధతో కృషి చేశారని వెల్లడించారు. ఐతే ఒప్పందంపై తనకు కొన్ని సందేహాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మొజ్తాబా ఖమేనీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అమెరికాతో ఒప్పందంపై ఇరాన్ సంతకం చేసిన అంశాన్ని మొజ్తాబా ధ్రువీకరించారు. ఈ ఒప్పందం కుదరడానికి అమెరికా నిరాశాజనక స్థితే కారణమని, తమకేమీ ఉత్సాహం లేదని మొజ్తాబా స్పష్టం చేశారు.
అవగాహన ఒప్పందంపై తనకు భిన్నమైన అభిప్రాయం ఉన్నా సంతకం చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చానని చెప్పారు. ఇరాన్ హక్కులను కాపాడుకోవడానికి అధ్యక్షుడు పెజెస్కియాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నానికి మద్దతు తెలిపినట్లు ఖమేనీ వెల్లడించారు. అయితే, ఒప్పందాన్ని దాటి అమెరికా డిమాండ్లు చేస్తే ఇరాన్ అంగీకరించబోదని తేల్చిచెప్పారు. తుది ఒప్పందంపై అమెరికాతో నేరుగా చర్చలు జరిపేందుకు తమ నాయకులకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు మొజ్తాబా ఖమేనీ వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ నౌకాయానంపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని అధికారికంగా ఎత్తివేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) ప్రకటించింది. అయితే ఒప్పందంలోని అన్ని నిబంధనలు పూర్తిగా అమలవుతున్నాయో లేదో పర్యవేక్షించేందుకు అమెరికా నౌకాదళ నౌకలు ఆ ప్రాంతంలోనే కొనసాగుతాయని సెంట్కామ్ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ తీర ప్రాంత జలాల్లో రెండు విమాన వాహక నౌకలు సహా డజన్కు పైగా అమెరికా యుద్ధ నౌకలు మోహరించి ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రకటనకు కొద్ది గంటల ముందు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, బుధవారం హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా 1.25 కోట్ల బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా జరిగిందని తెలిపారు. అలాగే అమెరికా నౌకాదళం విధించిన దిగ్బంధనంలో ఉన్న డజన్కు పైగా నౌకలకు ప్రయాణానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు.