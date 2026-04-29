అమెరికాకు ఇరాన్ 3 దశల ప్రణాళిక- యుద్ధం ఆపాలి, హర్మూజ్ తెరవాలి ఆ తర్వాతే అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు

మూడు దశల ప్రణాళికను అమెరికాకు సమర్పించిన ఇరాన్- తొలి దశలో యుద్ధాన్ని పూర్తిగా ముగించాలని, తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపాలని ఇరాన్ హర్మూజ్​ తెరిచేందుకు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 29, 2026 at 9:45 AM IST

IRANS THREE PHASE PLAN TO US : తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపేస్తే, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు సిద్ధమే అని ఇరాన్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఇందుకోసం మూడు దశల ప్రణాళికను అమెరికాకు ఇరాన్ సమర్పించిందంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్‌ అధికార వర్గాల ద్వారా ఈ ప్రతిపాదనలను అమెరికాకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ చేరవేశారని పేర్కొంది.

ఈ కథనం ప్రకారం, తొలి దశలో యుద్ధాన్ని పూర్తిగా ముగించాలని, తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపాలని ఇరాన్ కోరింది. లెబనాన్‌‌పై సైనిక చర్య తిరిగి ప్రారంభం కాదనే హామీని తమకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. రెండో దశలో, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడానికి సహకరిస్తామని ఇరాన్ తెలిపింది. ఈ దశలోనే హర్మూజ్ జలమార్గం నిర్వహణతో ముడిపడిన కొత్త చట్టపరమైన మార్గదర్శకాలపై చర్చలు జరుపుతామని చెప్పింది. హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే నౌకల నుంచి తాము వసూలు చేయాల్సిన రవాణా రుసుములపైనా ​​చర్చలు జరుపుతామని పేర్కొంది. మొదటి రెండు దశలు పూర్తిగా అమలైన తర్వాతే మూడో దశలో తమ అణు కార్యక్రమం, సంవర్ధిత యురేనియం సుసంపన్నతపై చర్చిస్తామని ఇరాన్ తేల్చిచెప్పింది. యుద్ధం ముగింపు, హర్మూజ్‌ను తెరవడం వెంటనే అందరికీ అవసరమని చెప్పింది. తొలి రెండుదశలను దాటిన తర్వాత అమెరికా, ఇరాన్‌లకు పరస్పర విశ్వాస భావన ఏర్పడుతుందని, దాని ప్రాతిపదికన అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై ఇరుదేశాలు చర్చలను పునరుద్ధరించొచ్చని స్పష్టం చేసింది.

