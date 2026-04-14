నౌకలను దిగ్బంధించడంపై అమెరికాపై ఇరాన్ ఫైర్- యూఎస్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఐరాసకు విజ్ఞప్తి

ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించిన అమెరికా- ఈ చర్యలను ఖండించిన ఇరాన్- ఇది తమ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉల్లంఘించడమేనని మండిపాటు- రష్యా విదేశాంగ మంత్రి లావ్రోవ్‌కు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఫోన్ కాల్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 11:31 AM IST

Iran On US Blockade : తమ దేశ ఓడరేవులను అమెరికా దిగ్బంధించడంపై ఇరాన్ మండిపడింది. ఈ చర్య ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడమేనని అభిప్రాయపడింది. ఈ క్రమంలో ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్, భద్రతా మండలి అధ్యక్షుడికి యూఎన్‌లో ఇరాన్ రాయబారి అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ లేఖ రాశారు. ఇరాన్‌ ఓడరేవుల్లోకి ప్రవేశించే, అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లే అన్ని నౌకలను అమెరికా అడ్డుకోవడాన్ని ఖండించారు. అమెరికా చర్యను ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలకు ముప్పు కలిగించే చట్టవిరుద్ధమైన దురాక్రమణ చర్యగా అభివర్ణించారు.

"ఇరాన్‌లోని నౌకలపై దిగ్బంధాన్ని విధించడం ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడమే. ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించామని ఏప్రిల్ 12న యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్‌కామ్) బహిరంగంగా ప్రకటించింది. అమెరికా ఈ చర్య బలప్రయోగం, బెదిరింపులను నిషేధించే ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్‌లోని ఆర్టికల్ 2, పేరా 4ను ఉల్లంఘిస్తోంది. ఈ చట్ట విరుద్ధమైన దిగ్బంధనం అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టంలోని ప్రాథమిక సూత్రాలను కూడా తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోంది. ఇరాన్ ఓడరేవులకు రాకపోకలను నిరోధించే ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా అమెరికా ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ సార్వభౌమ హక్కుల విషయంలో చట్టవిరుద్ధంగా జోక్యం చేసుకుంటోంది. అలాగే అంతర్జాతీయ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా సముద్ర వాణిజ్యాన్ని ఉల్లంఘిస్తోంది. అమెరికా చట్టవిరుద్ధ చర్యను ఇరాన్ అత్యంత తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. అలాగే మా దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను, జాతీయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలన్నింటినీ తీసుకునే హక్కు మాకుంది." అని యూఎన్‌లో ఇరాన్ రాయబారి అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ పేర్కొన్నారు.

'అమెరికా చర్యలపై యూఎన్ చర్యలు తీసుకోవాలి'
అన్యాయమైన అమెరికా ఈ చర్య వల్ల జరిగే పర్యావసానాలకు, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ శాంతిభద్రతలపై పడే ప్రభావాలకు యూఎస్ పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌ ఓడరేవులపై అమెరికా తీసుకున్న చర్యలపై తక్షణమే యూఎన్ భద్రతా మండలి జోక్యం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ దిగ్బంధనాన్ని ఖండించాలని, ఉద్రిక్తతలు పెరగకుండా ఉండడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉన్నాయని, అమెరికా చర్యలు ఈ ప్రాంతం స్థిరత్వానికి తీవ్రమైన ముప్పును కలిగిస్తాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"సదరు అమెరికా చట్టవిరుద్ధ చర్య అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే అత్యంత అస్థిరంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా అమెరికా చేస్తున్న అన్యాయమైన చర్యలను తక్షణమే నిలిపివేసేలా ఆ దేశంపై ఒత్తిడి తేవాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్, భద్రతా మండలిని ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ కోరుతోంది" అని అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ వెల్లడించారు.

రష్యా విదేశాంగ మంత్రికి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ ఫోన్ కాల్
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడడంతో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్‌తో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. అమెరికా రెచ్చగొట్టే చర్యలు ప్రపంచ శాంతి, భద్రతకు ప్రమాదమని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ఈ ఫోన్ సంభాషణలో కాల్పుల విరమణ ప్రకటన, తదనంతరం ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన ఇరాన్-అమెరికా చర్చలు, ఆ తర్వాత చోటుచేసుకున్న తాజా ప్రాంతీయ పరిణామాలను లావ్రోవ్‌కు అరాఘ్చీ తెలియజేశారు. అనంతరం రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

"అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య రెండు వారాల ఇరాన్ కాల్పుల విరమణను స్వాగతిస్తున్నాం. ఈ ఒప్పందం లెబనాన్‌కు కూడా వర్తిస్తుందని మాస్కో విశ్వసిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభానికి పరిష్కరాన్ని కనుగొనడంలో సహాయం చేయడానికి రష్యా సిద్ధంగా ఉంది. సాయుధ ఘర్షణలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలి" అని ఇరాన్ మంత్రితో లావ్రోవ్ వ్యాఖ్యానించారని రష్యా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

