ఇరాక్​లో కూలిన యూఎస్ విమానం- మా మిలిటెంట్ల పనే అంటున్న ఇరాన్- తోసిపుచ్చిన అమెరికా

అమెరికా విమానాన్ని ఇరాక్‌లో ప్రతిఘటన దళాలే కూల్చాయని ఇరాన్ వెల్లడి- ఆరుగురు సిబ్బంది మృతి చెందినట్లు ప్రకటన- ఖండించిన అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్

Iran Vs US Refueling Aircraft Crash
A U.S. Air Force KC-135 Stratotanker refueling tanker aircraft (AP File photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 10:27 AM IST

Iran Vs US Refueling Aircraft Crash : ఇరాక్‌లో అమెరికాకు చెందిన ఇంధనం నింపే ట్యాంకర్‌ విమానం కేసీ-135 కూలిపోయిన ఘటన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనపై ఇరాన్, అమెరికా భిన్నమైన ప్రకటనలు చేశాయి. అమెరికా విమానాన్ని ఇరాక్​ రెస్టిస్టెన్స్​ గ్రూపు కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ మీడియా పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఇస్లామిక్ రివల్యూషన్ గార్డ్​ కార్ఫ్స్ ప్రకటన విడుదల చేసినట్లు తెలిపింది. క్షిపణితో అమెరికా విమానాన్ని నేలకూచ్చివేశారని, అందులోని ఉన్న ఆరుగురు సిబ్బంది మరణించారని ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. అయితే అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఈ వాదనలను కొట్టిపారేసింది. ఇరాక్​ రెస్టిస్టెన్స్​ గ్రూపు ఇరాన్​కు అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది.

శత్రు దాడి కాదు : సెంట్రల్ కమాండ్
అయితే ఈ విషయాన్ని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తోసిపుచ్చింది. ఇరాన్​పై నిర్వహిస్తున్న సైనిక కార్యకలాపాలకు మద్దతుగా పనిచేస్తున్న రీఫ్యూయలింగ్ విమానం ప్రమాదానికి గురైనట్లు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రెండు సైనిక ట్యాంకర్ విమానాలు రీఫ్యూయలింగ్ తర్వాత ల్యాండ్ అవుతుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు వెల్లడించింది. ఒకటి పశ్చిమ ఇరాక్​లో కూలిపోగా, మరొకటి మాత్రం సురక్షితంగా ల్యాండింగ్ చేసినట్లు పేర్కొంది. అయితే ఈ ప్రమాదానికి శత్రు దాడి లేదా మిత్ర దేశాల బలగాల కాల్పులు కారణం కాదని స్పష్టం చేసింది.

విమాన ప్రమాదం తర్వాత రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు దర్యాప్తు తర్వాత వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు. సిబ్బంది కుటుంబాలకు స్పష్టమైన సమాచారం అందించేందుకు అదనపు వివరాలు సేకరిస్తున్నామని తెలిపారు. కేసీ-135 స్ట్రాటోట్యాంకర్‌లో కనీసం ముగ్గురు సిబ్బంది ఉండాల్సి ఉంటుంది. వీరిలో పైలట్‌, కోపైలట్‌, ఆపరేటర్‌ ఉంటారు. వీరితోపాటు నేవిగేటర్‌, మిషన్‌ ఆధారంగా అదనపు సిబ్బందిని తరలిస్తుంటారు.

