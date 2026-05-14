ETV Bharat / international

'ఇరాన్‌కు అణ్వస్త్రం ఉండొద్దు- హర్మూజ్ తెరిచే ఉండాలి'- అమెరికా, చైనా ఏకాభిప్రాయం- కానీ!

హర్మూజ్ సైనికీకరణను ఒప్పుకోం- ఆ జలసంధిలో నౌకలపై సుంకాన్ని విధిస్తే వ్యతిరేకిస్తాం- తైవాన్ సమస్యను పరిష్కరించకుంటే ఇరుదేశాల సంబంధాలకు ముప్పు- ట్రంప్ ఎదుట చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ సంచలన ప్రసంగం

Trump - Xi Jinping
Trump - Xi Jinping (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump China Visit : ఇరాన్‌కు ఎప్పటికీ అణ్వాయుధం ఉండకూడదనే అంశంపై అమెరికా, చైనా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాయి. గురువారం చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌ భేటీలో ఈమేరకు ఇరుదేశాలు పరస్పర అంగీకారానికి వచ్చాయి. ప్రపంచ దేశాలకు ఇంధన వనరుల సప్లై నిరాటంకంగా జరిగేందుకు హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచి ఉంచాలని ఇరుపక్షాలు అంగీకరించాయి.

హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, మరింత అమెరికన్ చమురును కొనేందుకు చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్ ఆసక్తిని కనబర్చారు. అయితే హర్మూజ్ జలసంధి సైనికీకరణను, దాని వినియోగానికి సుంకాన్ని విధించే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా వ్యతిరేకిస్తామని ట్రంప్‌కు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమెరికన్ వ్యాపారాలకు చైనాలో మార్కెట్ అవకాశాలను విస్తరించడం సహా ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంపొందించే మార్గాలపైనా వీరిద్దరు చర్చించారు. ట్రంప్, జిన్‌పింగ్ చర్చలపై అమెరికా వైట్‌హౌస్ విడుదలచేసిన ఓ ప్రకటనలో ఈవివరాలను ప్రస్తావించారు.

అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనాలని సూచన
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌ మధ్య బీజింగ్‌లో మంచి సమావేశం జరిగింది. 'అమెరికన్ వ్యాపారాలకు చైనాలో మార్కెట్ ప్రవేశాన్ని విస్తరించడం, అమెరికన్ పరిశ్రమలలో చైనా పెట్టుబడులను పెంచడం, ఇరుదేశాల ఆర్థిక సహకారాన్ని పెంపొందించే మార్గాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. అనేక అతిపెద్ద అమెరికన్ కంపెనీల ప్రతినిధులు ఈ ద్వైపాక్షిక సమావేశాల్లో కొంత భాగానికి హాజరయ్యారు. అమెరికాలోకి ఫెంటానిల్ పూర్వగామి రసాయనాల ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడంలో సాధించిన పురోగతిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కలిసికట్టుగా పనిచేయాలనే దానిపై ఇరువురు మాట్లాడుకున్నారు. అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనడాన్ని పెంచాలని చైనా ప్రెసిడెంట్‌‌కు ట్రంప్ సూచించారు' అని వైట్‌హౌస్ ప్రకటనలో ప్రస్తావించారు.

తైవాన్ సమస్యను పరిష్కరించకుంటే ఘర్షణల గండం
'గత వందేళ్లలో ఎన్నడూ చూడని పరివర్తన ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగవంతమవుతోంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితి అస్థిరంగా, అల్లకల్లోలంగా ఉంది. చైనా-అమెరికా సంబంధాల స్థిరమైన, పటిష్టమైన అభివృద్ధికి చైనా కట్టుబడి ఉంది. చైనా- అమెరికా ఆర్థిక, వాణిజ్య సంబంధాలు పరస్పరం ప్రయోజనకరమైనవి. ఇరుపక్షాలకూ లాభదాయకమైనవి. విభేదాలు, ఘర్షణలు ఉన్నచోట సమాన స్థాయిలో సంప్రదింపులు జరపడమే ఏకైక సరైన మార్గం'

'ఆర్థికం, వాణిజ్యం, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, పర్యాటకం, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు, శాంతిభద్రతలు వంటి రంగాలలో ఇరు దేశాలు పరస్పర మార్పిడి, సహకారాన్ని విస్తరించుకోవాలి. చైనా-అమెరికా సంబంధాలలో తైవాన్ సమస్య అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. దీన్ని సరిగ్గా పరిష్కరిస్తే ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సంపూర్ణ స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి. లేకపోతే అమెరికా, చైనా మధ్య ఘర్షణలు, సంఘర్షణలు తలెత్తి, మొత్తం సంబంధాలు తీవ్ర ప్రమాదంలో పడతాయి' అని ట్రంప్‌తో కలిసి బీజింగ్‌లోని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వేదికగా చేసిన ప్రసంగంలో చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్ హెచ్చరించారు.

ఘర్షణ వల్ల రెండు దేశాలూ నష్టపోతాయి
'ట్రంప్, నేను చైనా-అమెరికా సంబంధాలు, అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ పరిణామాలపై లోతైన చర్చలు జరిపాం. చైనా-అమెరికా సంబంధమే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన ద్వైపాక్షిక సంబంధం అని మేమిద్దరం విశ్వసిస్తున్నాం. మనం కలిసి ఈ బంధాన్ని విజయవంతం చేయాలి. దీన్ని ఎప్పటికీ చెడగొట్టకూడదు. ఇరుదేశాల సంబంధం ఉమ్మడి శ్రేయస్సు, పరస్పర పతనం నడుమనున్న ఒక ఆప్షన్ లాంటిది. పరస్పర సహకారం వల్ల చైనా, అమెరికా రెండూ లాభపడతాయి, ఘర్షణ వల్ల రెండు దేశాలూ నష్టపోతాయి. మన రెండు దేశాలు ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా భాగస్వాములుగా ఉండాలి'

'ప్రపంచానికి మరింత శాంతి, శ్రేయస్సు, పురోగతిని తీసుకురావడానికి, వ్యూహాత్మక స్థిరత్వంతో కూడిన నిర్మాణాత్మక చైనా- అమెరికా బంధాన్ని నిర్మించుకోవడానికి నేను, ట్రంప్ అంగీకారానికి వచ్చాం. ఈ సంబంధం స్థిరంగా ముందుకు సాగుతుందా లేదా అనేదానికి పరస్పర గౌరవమే కీలక ప్రాతిపదిక. ఈ సంబంధాలు ఇరుదేశాల్లోని 170 కోట్ల మంది ప్రజలనే కాకుండా, 80 కోట్ల మందికిపైగా ప్రపంచ జనాభాను సైతం ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ అపారమైన బాధ్యతను ఇరుపక్షాలు స్వీకరించాలి' అని షి జిన్‌పింగ్ పేర్కొన్నారు.

ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా భాగస్వాములుగా ఉండాలి
'చైనా జాతి గొప్ప పునరుజ్జీవనం, ట్రంప్ మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ దార్శనికత రెండూ కలిసి ముందుకు సాగగలవు. చైనా ప్రజలు, అమెరికా ప్రజలు ఇద్దరూ గొప్పవాళ్లే. మనం ఒకరికొకరు విజయం సాధించడంలో సహాయపడితే, యావత్ ప్రపంచ శ్రేయస్సును ముందుకు తీసుకెళ్లగలం' అని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్‌ భవనంలోని గోల్డెన్ రూమ్‌లో విందు సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.

గోల్డెన్ రూమ్‌లో ట్రంప్ దంపతులకు విందు
బీజింగ్‌లోని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ది పీపుల్‌ భవనంలో ఉన్న గోల్డెన్ రూమ్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అధికారిక విందు ఇచ్చారు. ఈ విందులో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్‌లతో పాటు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు ఎలాన్ మస్క్, జెన్సన్ హువాంగ్, టిమ్ కుక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

'తైవాన్​ అంశంలో విభేదాలు వస్తే అమెరికా-చైనా మధ్య యుద్ధమే'- ట్రంప్​నకు జిన్​పింగ్​ వార్నింగ్

జిన్​పింగ్ స్నేహితుడిగా ఉండటం నాకు గౌరవంగా ఉంది : ట్రంప్​

TAGGED:

PRESIDENT TRUMP CHINA VISIT 2026
AMERICA CHINA RELATIONS
AMERICA CHINA TRADE DEAL
US CHINA AGREE ON HORMUZ
TRUMP CHINA VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.