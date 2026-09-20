అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ 7 షరతులు- ఒప్పుకోకపోతే యుద్ధం తప్పదని టెహ్రాన్ హెచ్చరిక
అమెరికాతో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం- ఒప్పందం కోసం అమెరికా ముందు 7 షరతులను ఉంచిన టెహ్రాన్- ఖతార్ సందేశం పంపిన ఇరాన్
Published : September 20, 2026 at 6:55 AM IST
Iran US Talks Conditions : అమెరికాతో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికేందుకు ఇరాన్ 7 డిమాండ్లను అమెరికా ముందుంచింది. ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న ఖతార్ ద్వారా షరతులను అమెరికాకు పంపినట్లు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మొహ్సెన్ రెజాయి అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఒకవేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ డిమాండ్లను తిరస్కరిస్తే, తాము ఏ క్షణంలోనైనా ఒక 'నిర్ణాత్మక యుద్ధానికి' పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఓ అంతర్జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రెజాయి ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికాతో దౌత్యపరమైన చర్చలను పునరుద్ధరించేందుకు ఖతార్, పాకిస్థాన్ దేశాలు కొంతకాలంగా తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి చివరిలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్పై ప్రారంభించిన దాడుల తర్వాత పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు దారుణంగా తయారయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖతార్ మధ్యవర్తిగా ఇరాన్ షరతులను వాషింగ్టన్కు చేరవేసిందని, ప్రస్తుతం తాము డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని రెజాయి పేర్కొన్నారు.
షరతుల్లో కీలకమైనవి ఇవే
ఈ సందర్భంగా ఏడు షరతులను అమెరికా నెరవేర్చాలని రేజాయి డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయంలో టెహ్రాన్ వైఖరి స్పష్టంగా ఉందని తెలిపారు. అమెరికా తనంతట తానుగా సృష్టించుకున్న ఈ చిక్కుముడి నుంచి బయటపడాలంటే ఇరాన్ హక్కులను గౌరవించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ సమీపంలో మోహరింపులు, యుద్ధాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయాలని రెజాయ్ డిమాండ్ చేశారు. విదేశీ బ్యాంకుల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధులను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్నారు. ఇరాన్ సముద్ర తీరాలపై కొనసాగుతున్న నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేయయాలని షరతు విధించారు. ఇలాంటి ఏడు డిమాండ్లను అమెరికా ముందు ఉంచినట్లు చెప్పారు. ట్రంప్ బెదిరింపులు తమపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపవని, తాము హక్కుల సాధన కోసం ఎంతటి పోరాటానికైనా వెనుకాడబోమని తేల్చిచెప్పారు.
'వారి కదలికలపై ఫోకస్ పెట్టాం'
అమెరికా వైపు నుంచి మరో విడత దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ అంచనా వేస్తోంది. గత అనుభవాల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన సైనిక వ్యూహాలను పూర్తిగా మార్చుకున్నట్లు రెజాయి తెలిపారు. ముఖ్యంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓమన్ మీదుగా అరేబియా సముద్రం వరకు మోహరించిన అమెరికా నౌకాదళ స్థావరాలు, విమాన వాహక నౌకల కదలికలపైనే తాము ఫోకస్ పెట్టామన్నారు. ఇటీవల అమెరికా నౌక సమీపంలోనే ఒక బహుళ-వార్హెడ్ యాంటీ షిప్ క్షిపణిని పరీక్షించినట్లు రెజాయ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఒకవేళ మళ్లీ దాడులు పునరావృతమైతే, ప్రాంతీయంగా ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలతో పాటు స్థానికంగా వ్యాపారాలు సాగిస్తున్న అమెరికన్ కంపెనీలు, వాణిజ్య ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా భారీ ప్రతిదాడులు ఉంటాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
అణు కార్యక్రమంపై కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై వస్తున్న ఊహాగానాలపై కూడా రెజాయి మాట్లాడారు. తాము ఇప్పటివరకు అణు నిరాయధీకరణ ఒప్పందం నుంచి తప్పుకునే నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, అమెరికా దూకుడు విధానాలు తమను కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ప్రేరేపించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. అణ్వాయుధాల తయారీని నిషేధిస్తూ ఇరాన్ మత పెద్దలు జారీ చేసిన ఫత్వాకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, ప్రస్తుతానికి తమ అణు సిద్ధాంతంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
తుది దశకు ఒమన్తో ఒప్పందం
బాబ్ అల్-మందబ్ జలసంధి మూసివేత అనేది పూర్తిగా హూతీ ఉద్యమానికి సంబంధించిన యెమెన్ అంతర్గత విషయమని రెజాయి స్పష్టం చేశారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధికి సంబంధించి ఒమన్తో కుదిరే ఒప్పందం తుది దశకు వచ్చిందని, త్వరలోనే దీనిపై ప్రాంతీయ దేశాల ఆమోదంతో అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 28 వరకు న్యూయార్క్లో జరుగనున్న ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాలకు హాజరయ్యే ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందానికి అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వీసాలు మంజూరు చేసింది.
డెన్మార్క్తో ట్రంప్ ఒప్పందం- గ్రీన్ల్యాండ్లో అమెరికా సైన్యం ఉంచేందుకు డీల్
H-1B వీసాలపై ట్రంప్ నిఘా - లక్ష డాలర్ల ఫీజు మరో ఏడాది పొడిగింపు