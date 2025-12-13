ETV Bharat / international

చమురు ట్యాంకర్‌ను సీజ్‌ చేసిన ఇరాన్‌- అందులో భారతీయులతో సహా 18 మంది సిబ్బంది

గల్ఫ్​ ఆఫ్​ ఒమన్​లో నౌకను సీజ్​ చేసిన ఇరాన్

Iran Seize Oil Tanker
Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Iran Seize Oil Tanker : గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ ఒమన్‌లో భారీ పరిమాణంలో చమురును మోసుకెళ్తున్న ఒక నౌకను ఇరాన్ సీజ్‌ చేసింది. అందులో భారతీయులతోపాటు శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్‌లకు చెందిన 18 మంది సిబ్బంది ఉన్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. 60 లక్షల లీటర్ల డీజిల్‌ను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు ఇరాన్‌ ఆరోపించింది. గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ ఒమన్‌లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది.

IRAN SEIZE OIL TANKER
