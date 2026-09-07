టెహ్రాన్పై దాడులు, బెదిరింపులు మానేస్తేనే హర్మూజ్ను తెరుస్తాం : అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్
పశ్చిమాసియాలో అంతకంతకు ముదురుతోన్న యుద్ధం- అమెరికాకు కీలక హెచ్చరిక చేసిన ఇరాన్- తమను బెదిరించడం, తమపై దాడి చేయడం ఆపితేనే హర్మూజ్ను ఓపెన్ చేస్తామని వెల్లడి
Published : September 7, 2026 at 10:03 AM IST
Iran Warns US : హర్మూజ్పై ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ మొహ్సెన్ రెజాయీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా టెహ్రాన్ను బెదిరించడం లేదా తమ దేశంపై దాడి చేయడం ఆపేస్తేనే హర్మూజ్ను తెరుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గంపై తమ వైఖరి టెహ్రాన్ పట్ల వాషింగ్టన్ సైనిక వైఖరికి నేరుగా ముడిపడి ఉందని అన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి వెలుపల ఒక కొత్త నియంత్రిత సముద్ర ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఇరాన్ ప్రణాళికలు రచిస్తోందని తెలిపారు. ఈ ఆంక్షలు పర్షియన్ గల్ఫ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. కొత్తగా నిర్దేశించిన జోన్లోకి ప్రవేశించే నౌకలు ఆంక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మొహ్సెన్ రెజాయీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"అమెరికా ఇరాన్ను బెదిరించడం, తమ దేశంపై దాడి చేయడం మానేస్తేనే హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచి ఉంచడానికి ఇరాన్ కట్టుబడి ఉంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి వెలుపల ఒక కొత్త నియంత్రిత సముద్ర ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతం అమెరికా నావికా దిగ్బంధన రేఖ నుంచి ప్రారంభమై పర్షియన్ గల్ఫ్లోని ప్రాంతాలను కూడా కలుపుతుంది. ఈ కొత్త జోన్లోకి ప్రవేశించే ఏ నౌకనైనా ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చుతాం. ఇరాన్ దళాలు అనేక అమెరికన్ సైనిక లక్ష్యాలను గుర్తించాయి. అయినప్పటికీ జోర్డాన్లోని టైటాన్ స్థావరం, ఎర్బిల్లోని అమెరికా స్థావరం సహా మరికొన్నింటిపై దాడి చేయకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా సంయమనం పాటించాయి."
-- మొహ్సెన్ రెజాయీ, ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ