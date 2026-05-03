నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న అమెరికా- ఇది అత్యంత సిగ్గుచేటు: ఇరాన్

ఎన్పీటీ ఒప్పందం కింద అమెరికా బాధ్యతలు పాటించడం లేదని ఇరాన్ ఆరోపణ- యురేనియం ఎన్‌రిచ్‌మెంట్‌పై అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం సరిగానే ఉన్నామన్న టెహ్రాన్- యుద్ధానికి ముగింపు కోసం 14 పాయింట్ల ప్రణాళిక పంపిన ఇరాన్

Published : May 3, 2026 at 7:29 AM IST

Iran On America : ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి ముదురుతున్నాయి. అణు నిరోధక ఒప్పందం (NPT) విషయంలో అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరిని అవలంబిస్తోందని ఇరాన్ తీవ్రంగా విమర్శించింది. న్యూయార్క్‌లోని ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఇరాన్ మిషన్, అమెరికా అణు విధానంపై ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇరాన్ మిషన్ ప్రకారం, గత 56 సంవత్సరాలుగా వేలాది అణు ఆయుధాలను కలిగి ఉన్న అమెరికా, ఎన్పీటీ ఒప్పందంలోని ఆర్టికల్ 1, 6 ప్రకారం తన బాధ్యతలను సరైన విధంగా అమలు చేయలేదని ఆరోపించింది. "అణు వ్యాప్తి నిరోధం, అణు నిరాయుధీకరణ విషయాల్లో అమెరికా స్పష్టంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తోంది. ఇది అత్యంత సిగ్గుచేటు" అని పేర్కొంది.

అదేవిధంగా, ఇరాన్ తన యురేనియం శుద్ధి (ఎన్‌రిచ్‌మెంట్) కార్యక్రమాన్ని సమర్థించుకుంది. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) పర్యవేక్షణలో జరిగే యురేనియం శుద్ధిపై ఎటువంటి చట్టపరమైన పరిమితులు లేవని స్పష్టం చేసింది. "మా కార్యక్రమం అంతర్జాతీయ నియమావళి ప్రకారమే సాగుతోంది" అని తెలిపింది. ఎన్పీటీ ఒప్పందం ప్రకారం, అణు ఆయుధాలు లేని దేశాలు వాటిని తయారు చేయకూడదని అంగీకరించగా, అణు ఆయుధాలు కలిగిన దేశాలు ఇతర దేశాలకు సహకరించకూడదనే నిబంధన ఉంది. 1967 జనవరి 1కి ముందు అణు పరీక్షలు నిర్వహించిన ఐదు దేశాలకే అణు శక్తి దేశాల హోదా ఉంది.

యుద్ధానికి ముగింపు కోసం 14 పాయింట్ల ప్రణాళిక
ఇక, అమెరికాతో ఉన్న ఉద్రిక్తతలకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా ఇరాన్ కీలక అడుగు వేసింది. మొత్తం 14 పాయింట్లతో కూడిన ప్రతిపాదనను అమెరికాకు పంపింది. ఈ ప్రణాళికలో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణకు బదులుగా, 30 రోజుల్లో శాశ్వతంగా యుద్ధాన్ని ముగించాలని సూచించింది. ప్రతిపాదనలో ప్రధానంగా ఉన్నవి ఇవే!

  • ఇరాన్‌పై భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సైనిక దాడులు జరగకుండా హామీ
  • అమెరికా సైన్యాన్ని పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఉపసంహరించుకోవడం
  • సముద్ర నౌకలపై విధించిన నిరోధాలను ఎత్తివేయడం
  • విదేశాల్లో ఉన్న ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయడం
  • ఆర్థిక ఆంక్షలను పూర్తిగా తొలగించడం

అలాగే, లెబనాన్ వంటి ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఘర్షణలను కూడా ముగించాలని ఇరాన్ ప్రతిపాదించింది. ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై కొత్త పరిపాలన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాద్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రతిపాదన శాశ్వత శాంతికి దారితీస్తుందని చెప్పారు. పాకిస్తాన్‌ను మధ్యవర్తిగా ఉపయోగించి అమెరికాకు ఈ ప్రణాళికను అందించామని వెల్లడించారు. "ఇప్పుడీ సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించాలా, లేక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగించాలా అన్నది అమెరికా నిర్ణయించుకోవాలి" అని అన్నారు. అయితే, అమెరికాపై ఇరాన్‌కు ఇంకా విశ్వాసం లేదని, నిజాయితీగా చర్చలు జరిపే నమ్మకం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదానికి దారితీశాయి. సముద్రంలో ఇరాన్ నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని "మేము పైరేట్లలా వ్యవహరిస్తున్నాం" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించడంతో ఇరాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. "ఇది మాట తప్పు కాదు. అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాల ఉల్లంఘనకు అమెరికా చేసిన బహిరంగ ఒప్పుకోలు" అని అన్నారు. ప్రపంచ దేశాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి సభ్యులు, ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ ఈ చర్యలను ఖండించాలని పిలుపునిచ్చారు. ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో, సముద్రంలో నౌకలను ఎలా స్వాధీనం చేసుకున్నామో వివరించారు. "మేము నౌకను ఆపి, ఇంజిన్‌ను ధ్వంసం చేసి, తర్వాత దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇది లాభదాయకమైన వ్యాపారం" అని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, ఇరాన్‌ను బుల్లీగా అభివర్ణిస్తూ విమర్శించారు.

సముద్రంలో అమెరికా చర్యలు
ఇటీవలి 20 రోజుల్లో పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా నౌకాదళం 48 నౌకలను మళ్లించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధి పరిసరాల్లో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. అమెరికా ప్రకారం, ఇది ఇరాన్ పోర్టులపై అమలు చేస్తున్న నిరోధక చర్యల భాగమేనని, హర్మూజ్ జలసంధిపై పూర్తి బ్లాకేడ్ కాదని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ, ఈ చర్యలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతున్నాయి.

ఇరాన్- అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఒకవైపు అణు ఒప్పందాలపై ఆరోపణలు, మరోవైపు సముద్రంలో సైనిక చర్యలు పరిస్థితిని సంక్లిష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే, ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన 14 పాయింట్ల ప్రణాళికకు అమెరికా ఎలా స్పందిస్తుందో అన్నదే ఇప్పుడు కీలకం. ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈ పరిణామాలను గమనిస్తున్నాయి. శాంతి దిశగా చర్చలు సాగుతాయా, లేక ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతాయా అన్నది రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతుంది.

