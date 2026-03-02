ETV Bharat / international

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ దాడులు- ఇరాన్​లో 555 మంది మృతి

ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులు- దెబ్బతిన్న నివాస భవనాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, మౌలిక వసతులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 2, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Iran Death Toll : ఇరాన్​పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా కొనసాగిస్తున్న దాడులతో భారీ ప్రాణనష్టం సంభవిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 555 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వందలాది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీ సోమవారం వెల్లడించింది. గాయపడిన వారిని సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దేశంలోని 131 నగరాలు వైమానిక దాడులకు గురయ్యాయని రెడ్ క్రెసెంట్ చెప్పింది.

అనేకచోట్ల నివాస భవనాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, మౌలిక వసతులు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అనేక కుటుంబాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోతున్నాయి. రక్షణ సిబ్బంది, స్వచ్ఛంద సేవకులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

