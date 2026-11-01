'అమెరికా వైఖరిలో మార్పు'- జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Iran On JD Vance Letter : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖపై ఇరాన్ తొలిసారిగా స్పందించింది. అమెరికా వైఖరిలో పూర్తిగా మార్పు కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది
Published : November 1, 2026 at 7:28 AM IST
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దౌత్యపరంగా కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖపై ఇరాన్ స్పందించింది. ఆ లేఖలో అమెరికా వైఖరి పూర్తిగా మారినట్లు కనిపిస్తోందని ఇరాన్ అత్యున్నత భద్రతా అధికారి మోహసేన్ రెజాయి తెలిపారు. ఈ మార్పు ఇరాన్ ప్రజలు సాధించిన విజయానికి సంకేతమని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ ఐఆర్ఐబీతో రెజాయి మాట్లాడుతూ జేడీ వాన్స్ లేఖపై ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖతార్ మధ్యవర్తుల ద్వారా జేడీ వాన్స్ ఈ లేఖను ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి రెజాయీకి పంపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకే ఈ లేఖ పంపినట్లు వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం పేర్కొంది.
అమెరికా ప్రతిపాదనలో భాగంగా జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలో ఇరాన్ ప్రత్యక్ష చర్చలు నిర్వహించే అంశం ఉందని న్యూయార్క్ టైమ్స్ వెల్లడించింది. ఈ చర్చలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని ప్రధాన అంశంగా చేర్చాలని అమెరికా భావిస్తున్నట్లు కథనం పేర్కొంది. అయితే వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం ప్రకారం, వాన్స్ పంపిన లేఖలో నిర్దిష్టమైన శాంతి ఒప్పంద నిబంధనల కంటే చర్చలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలు, రూపురేఖలే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు ఎలా జరగాలి? ఏ అంశాలపై చర్చించాలి? అనే విషయాలపై అవగాహన కల్పించడమే అనేది తెలిపింది.
చర్చలకు సానుకూల సంకేతమన్న అరాగ్చీ
అమెరికా పంపిన లేఖపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ కూడా శనివారం స్పందించారు. ఆ లేఖను తమ ప్రభుత్వం పరిశీలించిందని, చర్చలకు మార్గం తెరిచేందుకు వాషింగ్టన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని సానుకూల పరిణామంగా భావిస్తున్నామని అల్ జజీరాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు తమ సహాయకుడు ఒకరు దోహాకు వెళ్లినట్లు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో వారం రోజుల్లోనే అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య సమావేశం జరిగే అవకాశం ఉందని అల్ జజీరా కథనం పేర్కొంది. చర్చలకు దోహా లేదా ఇస్తాంబుల్ వేదికలుగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మళ్లీ దాడులు చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు
ఒకవైపు చర్చలకు సానుకూల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మరోవైపు ఇరాన్ నాయకత్వం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. తమపై మరోసారి సైనిక లేదా ఉగ్రవాద దాడులకు పాల్పడితే ఇరాన్ సాయుధ దళాలు భౌగోళిక పరిమితులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతిస్పందిస్తాయని సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ హెచ్చరించారు. ఒకవేళ శత్రువు దాడి చేస్తే ఆ యుద్ధాన్ని ఎలా, ఎప్పుడు ముగించాలనేది మాత్రం ఇరాన్ సైన్యమే నిర్ణయించాలని తేల్చిచెప్పారు. టెక్నాలజీ, స్వదేశీ వ్యూహాలతో మిలిటరీ సమాచార వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు చెందిన కంటికి కనిపించే, కనిపించని ఆస్తులన్నీ ఇరాన్ స్ట్రైక్ రేంజ్లోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మొజ్తాబా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇరాన్ తన షరతులపై వెనక్కి తగ్గడంలేదు. జూన్ 2026 నాటి ఒప్పందం ప్రకారం చమురు ఆంక్షల మినహాయింపులను పునరుద్ధరించాలని కోరుతోంది. ఖతార్లో స్తంభింపజేసిన 6బిలియన్ డాలర్ల నిధులను విడుదల చేయడంతోపాటు అమెరికా ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవాలని అమెరికా కోరుతోంది. ఈ డిమాండ్లన్నీ కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావాలని ఇరుదేశాలు పట్టుబడుతున్నాయి. ఒకవైపు వాషింగ్టన్ చర్చల ప్రతిపాదనను స్వాగతిస్తూనే, మరోవైపు దాడులకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న ఇరాన్ హెచ్చరికలతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగాయి.
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