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అమెరికా దాడులు ఆగితేనే హర్మూజ్​లో సాధారణ రాకపోకలు : ఇరాన్‌

ఒమాన్‌తో చర్చలు మాత్రమే సరిపోవని అమెరికా చర్యలు నిలిచినప్పుడే పరిస్థితులు సాధారణమవుతాయని ఇరాన్‌ వ్యాఖ్య

Iran On Hormuz Open
Iran On Hormuz Open (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 7:12 AM IST

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Iran On Hormuz Open : హర్మూజ్‌లో మళ్లీ సాధారణ సముద్ర రాకపోకలు పునరుద్ధరించాలంటే ఒమాన్‌తో జరుగుతున్న చర్చలు మాత్రమే సరిపోవని ఇరాన్‌ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా ఇరాన్‌పై చేపడుతున్న చర్యలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో పాటు తమ షరతులు నెరవేరిన తర్వాతే ఈ కీలక జలమార్గంలో పరిస్థితులు మునుపటిలా మారుతాయని తెలిపింది. ఇరాన్ చర్చల బృందానికి సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపినట్లు మీడియా సంస్థలు ఓ వార్త సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. మరోవైపు హర్మూజ్​ దక్షిణ మార్గం వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు పూర్తిగా అందుబాటులో ఉందని అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ ప్రకటించింది.

అమెరికా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించడం వల్లే హర్మూజ్‌ జలసంధి మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అమెరికా దాడులు నిలిపివేయడం సహా అవసరమైన అన్ని షరతులు అమలైతేనే నెల రోజుల క్రితం ఉన్న పరిస్థితులు తిరిగి వస్తాయని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. హర్మూజ్‌ భవిష్యత్‌ నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలపై ఒమాన్‌తో మాత్రమే చర్చలు జరుగుతున్నాయని, అమెరికాతో ఎలాంటి ప్రత్యక్ష చర్చలు జరపడం లేదని ఇరాన్‌ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌ ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ, సముద్ర రవాణాపై ఒమాన్‌ ఆందోళనలను కూడా పరిష్కరించే మధ్యంతర మార్గంపై చర్చలు సాగుతున్నట్లు సమాచారం. అమెరికా అధికారులు, ప్రాంతీయ భాగస్వాముల ద్వారా వస్తున్న పరస్పర విరుద్ధ సంకేతాలు చర్చలను క్లిష్టతరం చేస్తున్నాయని ఇరాన్‌ వర్గాలు ఆరోపించాయి. బయటి జోక్యం వల్ల చర్చలు ఆలస్యం కావడం లేదా విఫలం అయ్యే ప్రమాదం ఉందన్న ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.

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IRAN ON HORMUZ OPEN
IRAN ON HORMUZ OPEN

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