ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై IAEA తనిఖీలు లేవు- విజిట్ షెడ్యూల్ ఫిక్స్ అవ్వలేదన్న టెహ్రాన్
బాంబుదాడులకు గురైన అణు కేంద్రాలకు ఐఏఈఏ బృందం వెళ్లే కార్యక్రమం లేదన్న ఇరాన్- అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా స్పందించిన టెహ్రాన్- తనిఖీల కోసం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి తేదీలు ఖరారు కాలేదని స్పష్టీకరణ
Published : June 23, 2026 at 3:23 PM IST
Iran On IAEA Visit : అమెరికా బాంబుదాడులకు గురైన అణు కేంద్రాలను పరిశీలించేందుకు అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) ఇన్స్పెక్టర్లు ఇరాన్కు వస్తున్నారన్న వార్తలను టెహ్రాన్ ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఇప్పటివరకు ఐఏఈఏ బృందం సందర్శనకు ఎలాంటి షెడ్యూల్ ఖరారు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇటీవల స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన చర్చల అనంతరం ఐఏఈఏ ఇన్స్పెక్టర్లు ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను సందర్శించేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని పేర్కొన్నారు. అయితే బఘాయీ వ్యాఖ్యలు వాన్స్ చెప్పిన విషయాలకు భిన్నంగా ఉండటం గమనార్హం. ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ మధ్య 2025లో జరిగిన 12 రోజుల యుద్ధం అనంతరం ఐఏఈఏ అధికారులు పలుమార్లు ఇరాన్లో పర్యటించారు. అయితే అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేసిన యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాలు సహా కీలక అణు స్థావరాల్లోకి ఇప్పటివరకు వారికి ప్రవేశం లభించలేదు.