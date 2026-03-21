నతాంజ్ అణు శుద్ధి కేంద్రంపై ఎటాక్​- తీవ్రంగా ఖండించిన రష్యా

నేరపూరిత చర్యగా అభివర్ణించిన ఇరాన్​- అంతర్జాతీయ చట్టాలతోపాటు NPT ఒప్పందాన్ని, ఇతర అణుభద్రతా నిబంధనలను అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లు ఉల్లంఘించాయని మండిపడ్డ ఇరాన్‌

A view of Iran's nuclear enrichment facility in Natanz, Iran, on April, 9, 2007 (Associated Press (File Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 8:45 PM IST

Iran Airstrike Targets Natanz : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించటం లేదు. హిందూ మహాసముద్రంలోని అమెరికా-బ్రిటన్‌కు చెందిన సంయుక్త సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్‌ దాడికి ప్రతీకారంగా నతాంజ్ అణు శుద్ధి కేంద్రంపై మరోసారి అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేశాయి. ఈ దాడిలో రేడియోధార్మిక పదార్థాలు లీక్ కాలేదని, సమీప నివాసితులకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని ప్రభుత్వమీడియా పేర్కొంది. ఈ దాడిపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఇరాన్‌, నేరపూరిత చర్యగా అభివర్ణించింది. అంతర్జాతీయ చట్టాలతోపాటు NPT ఒప్పందాన్ని, ఇతర అణుభద్రతా నిబంధనలను అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌లు ఉల్లంఘించాయని ఇరాన్‌ మండిపడింది.

ఇరుదేశాలు సంయమనం పాటించాలి: ఐఏఈఏ
పశ్చిమాసియా యుద్ధం మొదలైన తొలివారంలోనే టెహ్రాన్‌కు 220 కిలోమీటర్ల దూరంలోని నతాంజ్‌ అణుశుద్ధి కేంద్రాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ టార్గెట్‌ చేశాయి. ఈ దాడిలో కొన్ని భవనాలు దెబ్బతిన్నట్లు ఉపగ్రహచిత్రాల ద్వారా వెల్లడైంది. మరోవైపు, నతాంజ్‌ అణుకేంద్రంపై జరిగిన దాడి ఘటనపై ఐఏఈఏ స్పందించింది. ఏ మేరకు నష్టం జరిగిందనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. సైనిక సంయమనం పాటించాలని ఇరుపక్షాలకు ఐఏఈఏ సూచించింది. ఇలాంటి దాడులతో అణు విస్పోటం జరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.

తీవ్రంగా ఖండించిన రష్యా
ఇరాన్‌లోని నతాంజ్ యురేనియం శుద్ధి కేంద్రంపై జరిగిన దాడులను రష్యా తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడులు "అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించడమే"నని రష్యా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి మరియా జఖరోవా అన్నారు. "ఇటువంటి బాధ్యతారహితమైన చర్యలు మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఒక పెను విపత్తు సంభవించేలా చేస్తాయని అన్నారు. ఈ దాడులు పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం, భద్రతను మరింతగా దెబ్బతీసే లక్ష్యంతోనే జరిగాయన్నారు.

లెబనాన్‌లోని ఏడుప్రాంతాల్లో ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు
ఇదిలా ఉండగా, టెహ్రాన్‌లోని మరికొన్ని లక్ష్యాలతోపాటు లెబనాన్‌లోని ఏడుప్రాంతాల్లో ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో 20 మంది మృతి చెందారు. దక్షిణ బీరుట్ శివారులోని హెజ్బొల్లా స్థావరాలపై దాడులకు ముందు సమీప ప్రాంతాల ప్రజలను ఖాళీ చేయాలని IDF సూచించింది. మరోవైపు వచ్చేవారం ఇరాన్‌పై దాడులను మరింత పెంచనున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ రక్షణ మంత్రి కట్జ్‌ హెచ్చరించారు. మధ్యప్రాచ్యంలో సైనిక చర్యను ముగించే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్న కొన్ని గంటలకే ఇజ్రాయెల్‌ ఈ ప్రకటన చేసింది.

ఇరాన్ కూడా పెద్దఎత్తున క్షిపణులతో దాడులు
ఇజ్రాయెల్‌, గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇరాన్ కూడా పెద్దఎత్తున క్షిపణులతో దాడులు చేసింది. ఇరాన్‌ దాడితో బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా వైమానిక కేంద్రంలో పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. యుద్ధం మొదలైన నాటి నుంచి బాగ్దాద్‌లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరంపై టెహ్రాన్‌ వరుసగా దాడులు చేస్తోంది. ఇరాక్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ హెడ్‌ క్వార్టర్స్‌పై జరిగిన డ్రోన్‌ దాడిలో ఓ అధికారి మృతి చెందారు. ఇరాన్‌ క్షిపణి దాడులకు ముందు జెరూసలేం, టెల్‌ అవీవ్‌లో సైరన్లు మోగాయి.

ప్రజలందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఐడీఎఫ్​ సూచించింది. ఆ తర్వాత పేలుడు శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఇరాన్‌ వైమానిక దాడులను అడ్డుకునేందుకు తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు నిరంతరం పనిచేస్తున్నాయని ఐడీఎఫ్​ తెలిపింది. సౌదీ అరేబియాపై కూడా ఇరాన్‌ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. చమురు కేంద్రాలున్న తూర్పుప్రాంతంలో రెండుగంటల వ్యవధిలో 20 డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు సౌదీ ప్రకటించింది. అయితే ఈ దాడుల్లో ప్రాణనష్టం కానీ ఆస్తినష్టం కానీ జరగలేదని తెలిపింది.

అలీ మొహ్మద్‌ నైనీ భౌతికకాయాన్ని పవిత్రనగరం కోమ్‌కు తరలింపు
మరోవైపు, ఇస్లామిక్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌ అధికార ప్రతినిధి అలీ మొహ్మద్‌ నైనీ భౌతికకాయాన్ని పవిత్రనగరం కోమ్‌కు తరలించారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ ప్రార్థనల్లో వేలాది మంది ఇరాన్ ప్రజలు పాల్గొని ఆయనకు నివాళి అర్పించారు. కషాన్ నగరంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. నిన్న ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన దాడిలో ఆయన మృతి చెందారు.

