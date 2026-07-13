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అమెరికా బేస్​లపై ఇరాన్​ దాడులు- పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ క్షిపణుల మోత

బహ్రెయిన్‌లో మూడు సార్లు మోగిన క్షిపణి అప్రమత్తత సైరన్లు- ఇరాన్ దాడులను అడ్డుకున్నట్లు ప్రకటించిన కువైట్

us iran war
us iran war Representative Image (AP (FILE PHOTO ))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 1:09 PM IST

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Iran Attacks US Bases : ఇరాన్, అమెరికా మధ్య పరస్పర దాడులతో పశ్చిమాసియా మరోసారి దద్దరిల్లింది. బహ్రెయిన్‌, జోర్డాన్‌, కువైట్‌లోని US సైనిక కేంద్రాలే లక్ష్యంగా IRGC క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులకు దిగింది. బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా డ్రోన్ ఫ్లీట్‌, రెండు క్షిపణి లాంచర్లు, క్షిపణులను నిల్వ చేసిన గిడ్డంగులను ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతీకారంగా అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఇరాన్ భూభాగంలో లోపలి ప్రాంతాల్లో క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. హర్మూజ్ జలసంధి తమ నియంత్రణలోనే ఉందని అమెరికా, కాదు తమ నియంత్రణలోనే ఉందని ఇరాన్‌ ప్రకటించుకున్నాయి.

బహ్రెయిన్‌లో మూడు సార్లు మోగిన క్షిపణి అప్రమత్తత సైరన్లు
ఒమన్ తీరంలోని జలసంధిలో ఆదివారం ఒక కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్‌ దాడి చేయడంతో మొదలైన దాడులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. తమ దేశంపై అమెరికా చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగా ఉదయం నుంచే గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ విరుచుకుపడుతోంది. అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన 5వ ఫ్లీట్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న బహ్రెయిన్‌పై ఈ ఒక్క రోజే మూడుసార్లు దాడిచేసింది. బహ్రెయిన్‌లో మూడు సార్లు క్షిపణి అప్రమత్తత సైరన్లు మోగాయి. ప్రజలందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అక్కడి ప్రభుత్వం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీచేసింది. జోర్డాన్‌లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరంలో ఇంధన ట్యాంకులు, క్షిపణి డిపోలు ధ్వంసమైనట్లు IRGC తెలిపింది. అయితే ఇరాన్‌ నుంచి వచ్చిన నాలుగు క్షిపణులను కూల్చివేశామని జోర్డాన్ ప్రకటించింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని, ఎవరికి హాని జరగలేదని వెల్లడించింది. కువైట్ సైతం ఇరాన్ దాడులను అడ్డుకున్నట్లు ప్రకటించింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని దాడులు ఉంటాయని ఐఆర్జీసీ హెచ్చరించింది.

గర్జించిన అమెరికా హిమార్స్ రాకెట్ లాంచర్లు
అటు ఇరాన్‌ దాడులకు ప్రతిగా అమెరికా హిమార్స్ రాకెట్ లాంచర్లు గర్జించాయి. ఇరాన్​లోని అత్యంత లోపలి భూభాగాలపై అమెరికా క్షిపణులు విరుచుకుపడ్డాయి. సెంట్రల్ ఇరాన్​లోని ఖొందాబ్‌లో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. తాజా దాడుల్లో తమ దళాలు వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, రాడార్ కేంద్రాలు, క్షిపణి, డ్రోన్ పరికరాలు, చిన్న పడవలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వివరించింది. ప్రపంచ వాణిజ్యానికి హర్మూజ్ జలసంధి కీలకమైన సముద్ర కారిడార్ అని సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. అది ఇరాన్ నియంత్రణలో లేదని ప్రకటించింది. అమెరికా ప్రకటనను IRGC తిరస్కరించింది. హర్మూజ్ జలసంధి తమ భూభాగమని స్పష్టంచేసింది. ఇందులో ప్రపంచంలోని అవతలి వైపు నుంచి వచ్చి పిల్లలను చంపే సైన్యం జోక్యాన్ని తాము అనుమతించబోని పేర్కొంది. ఈ తెల్లవారుజామున తమ గడ్డపై జరిగిన తాజా దాడులను ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ధ్రువీకరించింది. అనేక చోట్ల పేలుళ్లు జరిగాయని, ఇందులో కనీసం ఒక్కరు మృతి చెందారని వివరించింది.

తాజా పరిస్థితులపై ఐరాస ఆందోళన
ఇదిలా ఉండగా, యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలకడానికి చర్చలు జరపాల్సిన 60 రోజుల్లో సగం రోజులు అవుతున్నప్పటికీ ఇరుపక్షాల మధ్య సంప్రదింపులకు బదులు పరస్పరం దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇది తిరిగి పూర్తిస్థాయి యుద్ధంగా మారుతుందని ప్రపంచ దేశాల నాయకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తాజా పరిస్థితులు విపత్కర పరిణామాలకు దారి తీస్తాయని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులను ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ-OIC తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ దాడులు ఆయా దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని, పొరుగు దేశాల మధ్య ఉండాల్సిన సంబంధ సూత్రాలను ఉల్లంఘించడమేనని మండిపడింది. అమెరికా-ఇరాన్‌ను శాంతింపజేసేందుకు పాకిస్థాన్, ఖతార్, ఈజిప్ట్ వంటి దేశాలు దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుపుతున్నాయి.

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IRAN ATTACKS US MILITARY BASES
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