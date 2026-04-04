ETV Bharat / international

కాల్పుల విరమణకు ఇరాన్ 'నో'- మరో అమెరికా యుద్ధవిమానం కూల్చివేత

48 గంటల సీజ్‌ఫైర్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన ఇరాన్- అణు కేంద్రాలపై దాడులపై IAEAపై తీవ్ర ఆరోపణలు- అమెరికా యుద్ధవిమానాల కూల్చివేతపై ఇరాన్ సంచలన క్లెయిమ్స్- హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 8:20 AM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 8:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran US Tensions : ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ మరింత పెరుగుతున్నాయి. తాజా పరిణామాల్లో, అమెరికా ప్రతిపాదించిన 48 గంటల కాల్పుల విరమణను ఇరాన్ స్పష్టంగా తిరస్కరించింది. మధ్యవర్తి దేశం పాకిస్థాన్​ ద్వారా E ప్రతిపాదన పంపినప్పటికీ, టెహ్రాన్ తన కఠిన వైఖరిని కొనసాగిస్తూ ఆ ఆఫర్‌ను అంగీకరించలేదు. ఆ నిర్ణయం ప్రస్తుతం పశ్చిమసాయిలో ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న సైనిక ఉద్రిక్తతలకు మరింత ఊతమిచ్చింది.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ అణు శక్తి సంస్థ (AEOI) అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA)పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. తమ అణు కేంద్రాలపై జరిగిన దాడులను IAEA ఖండించకపోవడం స్పష్టమైన సహకారంగా అభివర్ణించింది. ఈ అంశంపై AEOI చీఫ్ మహ్మద్ ఎస్లామీ పలుమార్లు IAEA డైరెక్టర్ జనరల్ రఫాయెల్ గ్రోస్సీని సంప్రదించినట్లు సమాచారం. అణు శక్తి కేంద్రాలు శాంతియుత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నవని, వాటిపై దాడులను ఖండించాలని ఆయన కోరారు.

కేవలం నిర్లక్ష్యం కాదు!
అయితే, ఈ విషయంపై IAEA మౌనం పాటించడం అంతర్జాతీయ సమాజంలో నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తోందని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. "ఇది కేవలం నిర్లక్ష్యం కాదు, దాడులు చేసిన దేశాలకు మద్దతు ఇచ్చినట్టే" అని AEOI పేర్కొంది. ముఖ్యంగా IAEA పర్యవేక్షణలో ఉన్న కేంద్రాలపైనే దాడులు జరగడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని తెలిపింది. మార్చి 27న ఖొండాబ్ హెవీ వాటర్ ప్లాంట్‌పై జరిగిన దాడిలో ఆ కేంద్రం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు IAEA ధ్రువీకరించింది. ప్రస్తుతం ఆ ప్లాంట్ పనిచేయలేని స్థితిలో ఉందని వెల్లడించింది. ఇదే రోజు ఆర్దకాన్ ప్రాంతంలోని యెల్లోకేక్ ఉత్పత్తి కేంద్రం కూడా దాడికి గురైంది. ఈ తరహా దాడులు రేడియోధార్మిక లీకేజీకి దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మానవ హక్కుల సంస్థలు కూడా ఈ పరిణామాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అణు కేంద్రాలపై దాడులు కొనసాగితే, ప్రాంతీయంగా మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ, మానవీయ విపత్తు సంభవించే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నాయి.

A-10 యుద్ధవిమానం కూల్చివేత
ఇక సైనిక పరంగా కూడా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్ సైన్యం అమెరికాకు చెందిన A-10 యుద్ధవిమానాన్ని కూల్చివేసినట్లు ప్రకటించింది. హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ క్లెయిమ్‌ను స్వతంత్ర వర్గాలు ధృవీకరించలేదు. A-10 విమానం ప్రధానంగా భూసేనలకు మద్దతుగా ఉపయోగించే గ్రౌండ్ అటాక్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌గా గుర్తింపు పొందింది. ఇదే సమయంలో, మరో అమెరికా యుద్ధవిమానం కూలిపోయినట్లు వార్తలు రావడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. అలాగే, ఒక F-15E స్ట్రైక్ ఈగుల్ విమానం కూలిన ఘటనలో ఒక సిబ్బందిని రక్షించగా, మరో వ్యక్తి గల్లంతైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ గాలిబాఫ్ అమెరికాను ఎగతాళి చేస్తూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెజీమ్ మార్పు లక్ష్యంతో మొదలైన యుద్ధం ఇప్పుడు పైలట్లను వెతికే స్థాయికి దిగజారిందని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు.

ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఇరాన్ ఖండించింది. తమ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామన్న అమెరికా వాదనలను తప్పుబట్టింది. కొత్త ఆధునిక రక్షణ వ్యవస్థలతోనే అమెరికా విమానాలను కూల్చివేశామని ఇరాన్ సైన్యం పేర్కొంది. హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతం వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో కీలకమైనది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో పెద్ద భాగం ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా, ఇరాన్-అమెరికా మధ్య పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారుతోంది. కాల్పుల విరమణ అవకాశాలు క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో, సైనిక ఘర్షణలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఎటు దారి తీస్తుందన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.