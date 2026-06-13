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అమెరికా దాడిలోనే భారతీయులు మృతి- నిబంధనలు పాటిస్తేనే ఒప్పందంపై సంతకం: ఇరాన్

ట్రంప్ ఆరోపణలను ఖండించిన ఇరాన్- అవి నిరాధారమైనవిగా కొట్టిపారేసిన టెహ్రాన్-  భారత నౌకలపై దాడికి అమెరికాదే బాధ్యత అని స్పష్టం

Iran Rejects Trump Allegation
Iran's Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 7:22 AM IST

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Iran Rejects Trump Allegation : హర్మూజ్ జలసంధిలో భారతీయ వాణిజ్య నౌకపై దాడి విషయమై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇండియాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం తీవ్రంగా ఖండించింది. ట్రంప్ చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి మాత్రమే కాదని, అమెరికా దళాలు చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఆడుతున్న నాకటంగా అభివర్ణించింది. భారతీయ నావికులు ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకపై అమెరికా సైన్యమే దాడులు చేసిందని ఎంబసీ పేర్కొంది. ఈ దాడుల నుంచి ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని మళ్లించడానికే వాషింగ్టన్ ఇరాన్‌పై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.

భారత్‌లోని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ రాయబార కార్యాలయం శనివారం అధికారికంగా ఒక సుదీర్ఘ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. గడిచిన వారం రోజులుగా అమెరికా దళాలు అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాలను తుంగలో తొక్కి, మూడు భారతీయ నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించాయని ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ దాడుల్లో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించారని, ఇందుకు అమెరికా పూర్తి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేసింది. అమెరికా చర్యలు అత్యంత క్రూరమైనవిగా ఇరాన్ అభివర్ణించింది.

ఒప్పందంలో అన్నీ ఉంటాయ్: అబ్బాస్ అరాగ్చీ
అలాగే, అమెరికా- ఇరాన్ దేశాల మధ్య కుదరబోయే ప్రాథమిక అవగాహన ఒప్పందంపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పందించారు. ఈ ఒప్పందంలో అణు కార్యక్రమం, ఇరాన్‌పై ఆంక్షల తొలగింపు, హర్మూజ్ జలసంధి హోదాతో సహా పలు కీలక అంశాలు ఉంటాయని చెప్పారు. ఈ ఒప్పందం రెండు దశల్లో ఉంటుందని, మొదటి దశలో అణు అంశాలపై ఎటువంటి చర్చలు జరగలేదని, వాటిని రెండో దశకు వాయిదా వేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ అవగాహన ఒప్పందంలోని నిబంధనలను నెరవేర్చకపోతే, తుది ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ఒప్పందంలో మొదటగా ప్రస్తావించిన అంశం ఏమిటంటే అమెరికా విధిస్తున్న నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడం అని అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు.

అలాగే, హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే నౌకల నుంచి టోల్ వసూలుపై కూడా అరాగ్చీ స్పందించారు. అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకల నుంచి టోల్ వసూలు చేయడం సాధ్యం కాదని, కానీ సేవా రుసుములను వసూలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు. అలాగే ఇరాన్‌కు నష్టపరిహారం చెల్లించే ప్రణాళిక కూడా ఒప్పందంలో ఉందన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి భవిష్యత్తు గతంలోలా ఉండబోదన్నారు. దీని నిర్వహణపై ఇరాన్, ఒమన్ దేశాలు త్వరలోనే ఒక ఉమ్మడి ప్రకటనను విడుదల చేస్తాయని ఆయన సూచించారు.

ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ మండిపాటు
అమెరికా దాడులపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్‌ బఘాయీ స్పందించారు. ఈ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయ పౌరుల కుటుంబాలకు ఇరాన్ ప్రభుత్వం తరఫున ఆయన తీవ్ర సానుభూతిని, సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. అమెరికా చర్యలను ఆయన స్టేట్ పైరసీగా అభివర్ణించారు.

"భారత వాణిజ్య నౌకలపై అమెరికా జరిపిన క్రూరమైన దాడులు, ఆ దేశం సాగిస్తున్న సాయుధ దోపిడీకి, ప్రభుత్వ సముద్రపు దొంగతనానికి నిదర్శనం. ఈ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయ నావికుల కుటుంబాలకు మా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం. అంతర్జాతీయ నియమాలను పదే పదే ఉల్లంఘిస్తూ, ప్రపంచ శాంతి భద్రతలను దెబ్బతీస్తూ, సముద్రయాన స్వేచ్ఛను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్న అమెరికా చట్టవ్యతిరేక ప్రవర్తనను అంతర్జాతీయ సమాజం తప్పకుండా నిలదీయాలి. అమెరికాను దీనికి జవాబుదారీగా చేయాలి"
- ఇస్మాయిల్‌ బఘాయీ , ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి

ట్రంప్ ఏం అన్నారంటే
మూడు రోజుల క్రితం ఒమన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని హర్ముజ్ జలాల్లో భారతీయ నావికులు ప్రయాణిస్తున్న మూడు వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు జరగడం, అందులో ముగ్గురు మరణించడం అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే, ఈ దాడులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ, దీని వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇరాన్ కావాలనే అంతర్జాతీయ నౌకాయానాన్ని దెబ్బతీస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్ చేసిన ఆరోపణలను ఇరాన్ ఖండించింది.

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IRAN REJECTS TRUMP ALLEGATION

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