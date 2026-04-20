'అది అమెరికా మీడియా గేమ్'- రెండో విడత చర్చలకు ఇరాన్ నో

అమెరికాతో చర్చలపై నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఇరాన్‌ అధికారిక మీడియా ప్రకటన- చర్చలకు ఇరాన్ అంగీకరించిందన్న వార్తలను ఖండించిన ఇరాన్

Iran Rejects US Peace Talks
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 7:48 AM IST

Iran Rejects US Peace Talks : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల మధ్య కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా ప్రకటించిన రెండో దఫా శాంతి చర్చలను ఇరాన్ ఖండించింది. ఇస్లామాబాద్‌లో జరగనున్నాయని చెప్పిన చర్చల్లో పాల్గొనడానికి తాము అంగీకరించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ సమాచారం పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించేదిగా ఉందని పేర్కొంది. ఇది అమెరికా మీడియా గేమ్​లో భాగం అని తీవ్రంగా విమర్శించింది. ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ ఆర్​ఎన్​ఏ ఈ ప్రకటన చేసింది.

'అమెరికా మితిమీరిన డిమాండ్లు, అవాస్తవ అంచనాలు, తరచూ వైఖరిలో మార్పులు, పదే పదే విరుద్ధ ప్రకటనలు చేస్తోంది. అంతేకాదు, నౌకాశ్రయ దిగ్భందం కూడా కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనే అవుతుంది. ఇస్లామాబాద్‌లో రెండో దశ చర్చలు జరుగుతాయన్న వార్తలు అసత్యం. ఇది అమెరికా మీడియా గేమ్, ఒత్తిడి తేవడానికి చేస్తున్న ఆరోపణల ఆటలో భాగం' ఇరాన్ మీడియా అని తెలిపింది.

పాక్-ఇరాన్ నాయకుల మధ్య చర్చలు
ఇదే సమయంలో పాకిస్థాన్ ప్రధానని షెహబాజ్​ షరీఫ్ ఆదివారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ మధ్య టెలిఫోన్ సంభాషణ జరిగింది. ప్రాంతీయ పరిస్థితులపై ఇద్దరు నాయకులు చర్చించారు. సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, తుర్కియే నాయకులతో జరిగిన తన చర్చల వివరాలను షెహబాజ్ షరీఫ్ పంచుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అటు ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీతో పాక్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్‌ దార్‌ కూడా ఫోన్​లో మాట్లాడారు. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య విభేదాలను తగ్గించేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నట్లు అరాగ్చీకి చెప్పారు.

అమెరికా ఆశావాదం
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్​తో కొనసాగుతున్న దౌత్య ప్రయత్నాలపై అమెరికా ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్ రైట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు సానుకూలంగా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఒప్పందానికి దూరంగా లేమని తెలిపారు.

ట్రంప్ వార్నింగ్
మంగళవారం పాకిస్థాన్ వేదికగా ఇరాన్​తో చర్చలు జరుగుతాయని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. తమ దేశ ప్రతినిధులు సోమవారం పాక్‌కు చేరుకుంటారని, ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ చర్చలు కొనసాగించేందుకు ఈ పర్యటన జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఒప్పందానికి ఇరాన్ అంగీకరించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దౌత్యానికి ఇది చివరి అవకాశమని, ఒప్పందం కుదరకపోతే అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడం తన బాధ్యత అని చెప్పారు. ఆ దేశంలో విద్యుత్‌ కేంద్రాలు, వంతెనలన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు.

మరోవైపు ఇస్లామాబాద్‌లో రెండో దఫా చర్చలకు పాక్‌ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. నగరంలో వేల కొద్దీ అదనపు బలగాలను మోహరించింది. ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి విడత చర్చల్లో అమెరికాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన బృందమే మలి దఫా సంప్రదింపుల్లోనూ పాల్గొంటుందని శ్వేతసౌధం స్పష్టం చేసింది. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ నేతృత్వంలోని ఈ బృందంలో ట్రంప్‌ రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, ట్రంప్‌ అల్లుడు జేర్డ్‌ కుష్నర్‌ ఉంటారు. అణ్వస్త్రాల తయారీ, హర్మూజ్‌ జల సంధి విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో తొలివిడత చర్చలు విఫలమయ్యాయి.

సీజ్​ఫైర్​కు రెండు రోజులే గడువు
ఇరాన్- అమెరికా మధ్య అమల్లో ఉన్న రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ గడువు ఏప్రిల్ 22తో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో శాంతి చర్చలు, ఆరోపణలు, హెచ్చరికలు తీవ్రంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య జరిగే చర్చలపై అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అటు అమెరికా హర్మూజ్ దిగ్బంధనం, ఇటు ఇరాన్ హెచ్చరికలు ఏం జరుగుతుందో అని ఉత్కంఠ నెలకొంది.

