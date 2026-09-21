'హర్మూజ్ జలసంధి తెరవం'- అమెరికాకు టెహ్రాన్ వార్నింగ్- ఇరాన్ వెళ్లొద్దంటూ US ట్రావెల్ అలర్ట్
అమెరికా షరతులు ఒప్పుకునే వరకు చర్చలకు వెళ్లబోమన్న ఇరాన్- అమెరికా చర్యలు కొనసాగితే ప్రాంతంలోని స్థావరాలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరిక- ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికన్లకు ఇరాన్ వెళ్లొద్దంటూ ట్రావెల్ అలర్ట్
Published : September 21, 2026 at 7:22 AM IST
US Iran Conflict : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తుండగా, తాజాగా ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. అమెరికా తమ షరతులను అంగీకరించే వరకు హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవబోమని, గతంలో కొనసాగిన చర్చల ప్రక్రియలోకి వెళ్లబోమని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ గాలిబాఫ్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికాతో తమ డిమాండ్లపై మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇప్పటికే సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.
ఇరాన్ దృష్టిలో హర్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు కీలక అంశంగా మారింది. ప్రపంచంలోని ముఖ్యమైన ఇంధన రవాణా మార్గాల్లో ఇది ఒకటి. ఆ ప్రాంతంలో నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకాలు ఏర్పడితే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, చమురు సరఫరాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తాజా పరిణామాలను ప్రపంచ దేశాలు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.
షరతులకు ఒప్పుకుంటేనే!
అమెరికాకు తమ సందేశాలు, షరతులు స్పష్టంగా చేరాయని గాలిబాఫ్ చెప్పారు. ఇరాన్ ప్రజల హక్కులను గుర్తించడం, అమెరికా తన హామీలను నెరవేర్చడం వంటి అంశాలపై తమ వైఖరి స్పష్టంగా ఉందన్నారు. ఈ షరతులు నెరవేరే వరకు పాత చర్చల విధానానికి తిరిగి వెళ్లే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరిచే విషయంలోనూ మార్పు ఉండదని తేల్చిచెప్పారు.
ఇదే సమయంలో ఇరాన్ సైనిక కమాండ్ కూడా అమెరికాకు తీవ్ర హెచ్చరిక చేసింది. అమెరికా మరోసారి ఇరాన్పై సైనిక చర్యకు దిగితే, మధ్యప్రాచ్యంలోని అమెరికా స్థావరాలు, ప్రయోజనాలపై దాడులు చేస్తామని కతామ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ ప్రకటించింది. తమపై అమెరికా ఏదైనా చర్య తీసుకుంటే దానికి తీవ్రంగా స్పందిస్తామని తెలిపింది.
దేశాలకూ హెచ్చరిక
అమెరికా చర్యలకు సహకరించే పశ్చిమాసియా దేశాలనూ ఇరాన్ హెచ్చరించింది. అమెరికా సైనిక చర్యకు మద్దతు ఇచ్చే దేశాలను కూడా ఈ ఘర్షణలో భాగస్వాములుగా పరిగణిస్తామని తెలిపింది. అలాంటి దేశాలపై కూడా ఇరాన్ దళాలు ఎలాంటి వెనుకంజ లేకుండా స్పందించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఇరాన్ నుంచి ఈ స్థాయి హెచ్చరికలు రావడం వెనుక అమెరికా కొనసాగిస్తున్న సముద్ర చర్యలు కూడా ఒక కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలకు వచ్చే, అక్కడి నుంచి వెళ్లే సముద్ర రవాణాపై అమెరికా ఆంక్షలు అమలు చేస్తోంది. జూలై 14 నుంచి ఈ చర్యలను మళ్లీ ప్రారంభించినట్లు అమెరికా వెల్లడించింది.
109 నౌకలను మళ్లించిన అమెరికా
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 20 నాటికి తమ బలగాలు 109 వాణిజ్య నౌకలను మళ్లించాయి. సముద్ర ఆంక్షలను పూర్తిగా అమలు చేయడంలో భాగంగానే ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అమెరికా చెబుతోంది. దీంతో హర్మూజ్ జలసంధి చుట్టూ పరిస్థితి మరింత సున్నితంగా మారింది. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో ఈ మార్గానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత కారణంగా, ఇక్కడ నౌకల రాకపోకలు ప్రభావితమైతే దాని ప్రభావం ఇతర దేశాలపైనా పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఈ ప్రాంత పరిణామాలపై దృష్టి పెట్టాయి.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో ఆసక్తి
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇరాన్ విషయంలో కఠిన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ వైఖరిని మార్చుకోకపోతే ఇరాన్ తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. అయితే అదే సమయంలో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాల సందర్భంగా న్యూయార్క్లో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్తో చర్చలకు అవకాశం ఉండొచ్చన్న సంకేతాలు కూడా ఇచ్చారు. ఇరాన్ భద్రతా అధికారి మొహ్సేన్ రెజాయీ గతంలో ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా అమెరికాకు కొన్ని షరతులు పంపినట్లు తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో శత్రుత్వానికి ముగింపు పలకడం, నిలిపివేసిన ఇరాన్ నిధులను విడుదల చేయడం, సముద్ర దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేయడం వంటి అంశాలు అందులో ఉన్నట్లు చెప్పారు.
అమెరికన్లకు ట్రావెల్ అలర్ట్
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా ఇరాన్ విషయంలో తన పౌరులకు కొత్త ప్రయాణ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఇరాన్కు ఎలాంటి కారణంతోనూ వెళ్లవద్దని సూచించింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న అమెరికన్లు వెంటనే దేశం విడిచి వెళ్లాలని కోరింది. ప్రాంతీయ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయని, విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడం, గగనతల మార్గాలు మూసివేయడం, సరిహద్దుల్లో ప్రయాణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని అమెరికా హెచ్చరించింది. నిరసనలు, పెద్ద సమూహాలకు దూరంగా ఉండాలని కూడా సూచించింది.
సౌదీపై హౌతీ దాడులతోనూ ఉద్రిక్తత
పశ్చిమాసియాలో తాజా ఉద్రిక్తతలకు మరో కారణంగా హౌతీ దాడులు కూడా నిలుస్తున్నాయి. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీలు సౌదీ అరేబియాలోని ప్రాంతాలు, పౌర విమానాశ్రయాలపై దాడులకు పాల్పడ్డారని అమెరికా పేర్కొంది. సౌదీపై బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం జరిగినట్లు అక్కడి అధికారులు వెల్లడించారు. దాన్ని అడ్డుకున్నట్లు సౌదీ నేతృత్వంలోని బలగాలు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖతార్ సైతం హౌతీ దాడులను ఖండిస్తూ సౌదీకి మద్దతు ప్రకటించింది.
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